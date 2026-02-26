CHP'den Batı Karadeniz Yerel Medya Buluşması… Burhanettin Bulut: "Demokrasi, Basının Güçlü Olmasıyla Olur. O da Sizle Olur"

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Hakan KARADUMAN

(KASTAMONU) - CHP tarafından Kastamonu'da düzenlenen Batı Karadeniz Yerel Medya Buluşması'nda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bölgelerde yapılan ve yerel medyanın sorunlarının konuşulduğu toplantıların çıktılarını bir araya getireceklerini belirterek, "Bu çıktıları hükümet programına eklemeye çalışacağız. Orada sizin sorunlarınızı, sizin önerdiklerinizle çözmenin derdine düşeceğiz. Hani bizim sloganımızda var ya hepimiz bir bütünüz. O bütünlükle gitmesi gerekiyor. Demokrasi; basının güçlü olmasıyla, bağımsız yargıyla, Cumhuriyet değerlerine, Atatürk değerlerine sahip çıkmayla olur. O da sizle olur" dedi.

CHP İletişim'in Türkiye'nin farklı bölgelerinde düzenlediği Yerel Medya Buluşmaları'nın dördüncüsü bugün Kastamonu'da "Batı Karadeniz Yerel Medya Buluşması" başlığında düzenlendi. Zonguldak, Karabük, Sinop, Bartın, Düzce, Bolu, Çorum, Amasya, Samsun ve Bartın'dan yerel medya temsilcilerini bir araya getiren buluşmanın açış konuşmalarını CHP Kastamonu İl Başkanı Dilek İlke Karabacak, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut yaptı.

Dilek İlke Karabacak: "Gazetecilik korkmadan, hakikatı eğmeden bükmeden halk için yapılır"

İl Başkanı Karabacak, şunları söyledi:

"Bu buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek isterim. Kastamonu'nun köklü bir basın geleneği vardır. Tarih boyunca sözünü sakınmayanların, kalemini eğip bükmeyenlerin şehri olmuştur. Bu geleneğin en önemli temsilcisi Hüsnü Açıksöz'ün kurduğu Kastamonu Açıksöz Gazetesi'dir. 15 Haziran 1919'da yayın hayatına başlayan Açıksöz, milli mücadele yıllarında halkı bilinçlendiren, direnişe moral veren bir yayın anlayışı ortaya koymuştur. İstiklal Marşımız Ankara'da yayımlandıktan sadece dört gün sonra Açıksöz gazetesinde yayımlanmıştır. İstiklal Marşımız, 'Korkma' diye başlar. Bu kelime sadece bir milletin bağımsızlık iradesini değil, kalemini eğmeden halk için yazan bir basının ruhunu da anlatır. Gazetecilik korkmadan, hakikatı eğmeden bükmeden halk için yapılır."

"Yerelde gazetecilik zayıflarsa demokrasi zayıflar"

Ben yerel basının sorunlarını uzaktan dinleyen biri değilim. Sevgili eşim uzun yıllar boyunca gazetecilik yaptı. Bu yüzden yerel basının ne demek olduğunu, hangi şartlarda ayakta kalmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Yerel gazetecilik sadece haber yazmak değildir, kentin hafızasını tutmaktır, belediye meclisini takip etmektir, mahalledeki sorunu görünür kılmaktır, ulusal gündeme taşınacak haberin ilk satırını yazmaktır. Yerelde yapılan iş ülkenin temelini besler. Yerelde gazetecilik zayıflarsa demokrasi zayıflar. Gazetecilik yoksa yolsuzluk artar, güvensizlik artar. Denetim mekanizmalarının sağlıklı işlemediği yerde basın hayati bir rol üstlenir. Basın dördüncü kuvvettir ve bu rolü özgürce yerine getirebilmelidir. Ancak bugün özellikle yerel basının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Azalan reklam gelirleri, artan baskı maliyetleri, düşük tirajlar, resmi ilanlara bağımlılık. Düşük kadrolarda çoğu zaman çok düşük ücretlerle uzun çalışma saatleriyle büyük bir mücadele veriyorsunuz. Birkaç kişinin omuzlarında koca bir şehrin gündemi var. Dijitalleşme süreciyle birlikte hem geleneksel basını ayakta tutmaya çalışıyor, hem de dijital dünyada var olma mücadelesi veriyorsunuz. Yerel basın güçlenmesi gerekirken kontrol altına alınmaya çalışıyorsa burada hep birlikte durup düşünmemiz gerekir. Yerel basın bir kentin vicdanıdır. Yanlış varsa yazacak, eksik varsa soracak, doğru yapılanı kamuoyuyla paylaşacaktır. Bu denge demokrasinin temelidir.

"Basının sorunları basın emekçileriyle birlikte çözülür"

Bizim yaklaşımımız nettir: Basının sorunları basın emekçileriyle birlikte çözülür. Ekonomik özgürlüğü olmayan bir basının editoryal özgürlüğü de sınırlı kalır. Bu nedenle yerel basının ekonomik olarak güçlendirilmesi, gazetecinin örgütlenmesinin desteklenmesi ve mesleki dayanışmanın arttırılması büyük önem taşımaktadır. Bugün burada dokuz ilden gelen gazeteciler olarak yalnızca sorunları konuşmak için değil, çözüm üretmek için de bir aradayız. Anadolu'nun kadim birikimini birleştirecek, ortak aklı hep birlikte büyüteceğiz. Yerel basının daha güçlü, daha özgür ve daha sürdürülebilir olması için birlikte yol haritası oluşturacağız. Kastamonu'dan yükselen bu sesin Türkiye'de yerel basının geleceğine katkı sunacağına inanıyorum. Kaleminiz güçlü, sözünüz özgür olsun."

Hasan Baltacı: "Biz gazetenin kendisini var edebilmesi için demokratik bir ortama ihtiyacı var"

Belediye Başkanı Baltacı şöyle konuştu:

"Yerel basın anlamında da çok güçlü bir geleneğe sahip. Elbette ki basının birçok sorunları var. Ekonomik sorunları var, demokratik ve özgür bir ortamda kendilerinin ifade edebilmeleri gibi birçok sorun var; bunlar konuşulacak. Ama bir şeyi vurgulamak gerekirse özellikle Kastamonu üzerinden örnek vereceğim ama Türkiye'nin tamamında da bunun böyle olduğundan eminim. 31 Mart 2024 seçimleriyle birlikte Türkiye'nin birinci partisi olan CHP, Türkiye'de birçok ilde, birçok ilçede belediyeleri yönetme imkanına kavuştu. Bir gazetenin kendini var edebilmesi için gerekli birçok şeye ihtiyaç var ama her şeyden önce demokratik özgür bir ortama ihtiyacı var. CHP'nin yönetmiş olduğu illerde eminim ki Kastamonu gibi düne göre daha çok kendilerini ifade edebilecekleri demokratik bir ortamın olduğuna inanıyorum. Şöyle ki düne göre daha çok konuşan bir Kastamonu var. Özellikle belediye meclis toplantılarını takip ederseniz orada görürsünüz. Eskiden 10 dakikada biten belediye meclis toplantıları artık Kastamonu'nun, Türkiye'nin ve arzu ederlerse belediye meclis üyelerinin dünyanın herhangi bir sorunuyla ilgili kendilerini özgürce ifade edebildiği, uzun uzun konuşabildiği, süre kısıtlamasının olmadığı belediye meclisi toplantıları olarak geçiyor."

"Gazeteciler kalemlerini gerçeğin ve hakikatin yanında tuttuğu sürece birçok problemin çözüleceğine inanıyorum"

Bir toplum konuşabiliyorsa o toplumda basında, yerel medyada yer alan gazeteci arkadaşlar da kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri bir ortama kavuşmuş demektir. Biz belediye meclis toplantılarında bizden önceki dönemde akılda kalan, herkesin merak ettiği ama karanlıkta kalan birçok hususu açıklarken diğer taraftan da bizimle ilgili merak edilen her soruya tereddütsüz, eğip bükmeden, dosdoğru cevaplar veriyoruz. Bu şehirde yaşayan hiç kimse yerel yöneticilerle ilgili kafasında hemen kalmayacak şekilde toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir ilde, bir ülkede, dünyanın herhangi bir yerinde yöneticiler ne kadar açık ve şeffaf olursa, yöneticiler ne kadar çok halkı ve basını bilgilendirirse oradan daha da özgür ve daha demokratik bir ortam var demektir. ve gazetecilerin de böyle bir ortama dünkünden daha çok ihtiyacı var. En önemli mesele hakikat meselesi. Yani gazeteciler kalemlerini gerçeğin ve hakikatin yanında tuttuğu sürece birçok problemin çözüleceğine inanıyorum. Çünkü hakikatin karşısında herkes eşittir. Bu eşitliği sağladığımız ölçüde basının da birçok probleminin çözüleceğine inanıyorum. Ben kendi görüşümü ifade etmem gerekirse hiçbir gazeteciden tarafsız olmasını beklemiyorum. Ama her gazeteciden objektif ve nesnel olmasını bekliyoruz. Her gazeteciden hakikatin ve gerçeğin yanında olmasını bekliyoruz. Eğer böyle olursa bence en temel sorunlardan bir tanesi çözülmüş olacak."

Burhanettin Bulut: "Gazetecilik yapılamadığında ülkede hakikatı tartışmak mümkün olmuyor"

CHP'li Bulut'un konuşması ise şöyle:

"Bugün dördüncü yerel buluşma toplantımızı yapıyoruz. Ege'de yaptık, Marmara'da yaptık, Batı Akdeniz'de yaptık ve bugün de Batı Karadeniz, bir Ramazan gününde yaptık, zor bir dönemde yaptık. Ama işlerimiz çok, zamanımız az. O yüzden bir bölge toplantısı halinde yapıyoruz bunu. Dokuz ilimiz davetli. Adı yerel medya ama gazetecilik bir bütün. Yerel medyadaki gazetecilerle ulusaldaki gazeteciler, ekrandaki gazeteciler, dijitaldeki gazeteciler; bunların hiçbiri ayrışmıyor. Hepsi öz itibarıyla gazeteci. Onların sorunlarını konuşacağız, aslında memleketi konuşacağız, memleketin sorunlarını konuşacağız. Çünkü gazetecilik lafta değil, gerçekte kamu hizmeti veriyor. O kamu hizmeti verirken gazeteciliğin sonuçlarını tartışmak, sadece gazetecilere has bir sorunu tartışmak anlamına gelmiyor. Bizzat ülkenin demokrasisini tartışmak anlamına geliyor, bireysel özgürlükleri tartışmak anlamına geliyor, düşünce özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü tartışmak anlamına geliyor. Eğer o damar tıkalıysa yani gazeteci gazetecilik mesleğini yapamıyorsa, gazete basılamıyorsa ya da yaptığı yayınlar daraltmaya giriyorsa ya da yukarıdan tek sesli bir talep geliyorsa orada gazetecilik yapılmıyor. O zamanda ülkede hakikati tartışmak neredeyse mümkün olmaz hale geliyor."

"Tarihin en karanlık dönemini yaşıyoruz"

Tabii bu coğrafyada hakikati tartışmak her zaman sorunlu olmuş. Ama o hakikat her seferinde de bir başka şekilde hayat bulmuş. Anadolu coğrafyası o hakikatleri aşma mücadelesi içerisinde olmuş. Bugün belki de tarihin en kötü dönemini yaşıyoruz. Basın açısından, demokrasi açısından bir karanlık dönemi yaşıyoruz. O karanlık döneme ışık tutmak isteyen insanlarımız var, gazetecilerimiz var. Örneğin Alican Uludağ, iki gün önce cezaevine atıldı. Birçok arkadaşımız medyada yer bulamıyor ya da gazetecilik faaliyeti yaparken sansüre uğruyor. Bu dönem o dönemlerle mukayese edilmeyecek derecede karanlık. Çünkü yaşam hakkı verilmiyor. Ulusalda gazeteler, havuz medyası diye tarif ettiğimiz gazetelerin, televizyonların sahipleri bile belli değil. Baktığınızda iki kutup dışında bir başka mecrada gazetecilik yapılmayacak bir dönem var. O yüzden bu dönem geçmiş dönemden daha kirli ve karanlık. O dönemde öyle ya da böyle hakikatı ifade eder, o hakikatle sonuçta başınıza bir bela gelirdi. Ama bugün o hakikatları ifade edebileceğiniz mecralar çok azalmış durumda. Diyebilirsiniz ki 'Dijitalde bunu yapabilirsiniz.' Vallahi çok zor yaparsınız. Çünkü orada da bir teknoloji lazım, ekonomik imkan lazım. Sizin bandınızın daraltılmaması gerekiyor. Sansüre uğramamanız gerekiyor. Buna çok somut bir örnek; İmamoğlu'nun hesabı kapatılabiliyor ya da daraltmaya uğruyor.

"Yerel medyayı güçlü tutmazsanız ulusalı tutma ihtimaliniz yok"

Peki bunu nasıl aşarız? Bugünkü toplantının esprisi o. Gazetecinin, basının en önemli sorunlarından bir tanesi ekonomik özgürlük. Ekonomik özgürlüğü nasıl sağlayabiliriz? Birilerine bağlı olmadan gazeteciliği nasıl yapabiliriz? Yerel medyada bu işi nasıl aşabiliriz? Yerel medya kentin hafızasıdır. Eğer siz basını engellerseniz bugünkü gibi anormallikler normalleşir. Her türlü kötülük normal hale gelir. ve o iletişimi kestiğinizde aslında özgürlüğü kesmiş oluyorsunuz. Kentin hafızası kesilince özgürlük de kesilmiş oluyor. Bunların hepsini ayağa kaldırmanın bir formülünü bulmak ve buna yerel medyadan başlamak lazım. Yerel medyayı güçlü tutmazsanız ulusalı tutma ihtimaliniz yok. Kastamonu'da yaşananları Ankara'ya anlatabilmek ya da gündem edebilmek yine bu ilin gazetecileri sayesinde mümkün olacaktır. O vesileyle demokrasi ve özgürlük dediğiniz, sadece yukarıdan, sadece bir kesime ya da bugün yaşandığı gibi sadece AK Parti'ye oy verenlerle olabilecek bir şey değil, bir bütünlük. O bütünlüğün içerisinde bunu yapmak lazım. Türkiye'de bu kamu hizmeti veriyoruz diyoruz. Buna ilişkin emareler nedir? Yani neler yapılıyor? Örneğin bu iktidar bu konuda hiç çalışma yapmıyor mu? Evet yapılıyor, bu alana bütçe de ayrılıyor.

"TRT sarayın yayın bürosu haline gelmiş durumda"

Örneğin vergi verdiğimiz TRT hepimizin kurumu. Bu da bir kamu hizmeti vermek açısından kurulmuştur. Bir kamu hizmeti vermesi açısından, gerçekleri halka aktarması açısından çok kıymetli. Ama baktığınızda TRT değil devletin yayınlarını yapmak, iktidarın yani AK Parti'nin yayınlarından bile vazgeçmiş; sadece sarayın yayınlarını, sarayın irtibat bürosu, yayın bürosu haline gelmiş durumda. Kendi vergilerimizle verdiğimiz bu kamu kurumu, CHP'nin seçim dönemindeki reklamını parasıyla bile yayınlamaz hale gelmiştir. Diğer kamu kuruluşu Basın İlan Kurumu, yerel medya için çok kıymetli olan bir kurum. ve bu kurumun size destek vermesi gerekiyor. Ama baktığınızda bazı illerde yerel medyayı tekleştiriyor, bütünleştiriyor. ya da onu keyfi, o bölgenin yöneticilerinin kendi inisiyatifine bırakıyor. Yani eğer siz yerel medyada eleştiri yapıyorsanız siz Basın İlan Kurumu'ndan herhangi bir destek alamıyorsunuz. Diğer önemli kuruluş İletişim Başkanlığı. Kuruluş amaçlarından bir tanesi Türkiye'nin itibarını güçlendirmektir. Ama İletişim Başkanlığı, havuz medyasının tek başlık altında haber çıkartmasını sağlayan kuruluş haline gelmiş durumda. Yine sarayın aparatı haline durumda.

"Demokrasi, basının güçlü olmasıyla olur. O da sizle olur"

Bunları söyleme gerekçem onları eleştirmek için değil, var olan durumu aktarmak için söylüyorum. İşte bu durumdan kaynaklı olarak basının gelişme ihtimali yok. Bu durumdan kaynaklı olarak yeni Uğur Mumcu'ların çıkma ihtimali çok zorlaşıyor. Bunları engellememiz gerekiyor. Bunları da sizle engelleyeceğiz. Biz bu yaptığımız toplantıları sonuçta tüm Türkiye'de yapacağız. Batının sorunuyla doğunun sorunu birbirinden farklı olabilir. Onları bütünleştireceğiz. Son olarak bu toplantıları bitirdikten sonra, İstanbul büyük bir toplantıyla yaptığımız çalışmaları somuta döndüreceğiz. Hükümet programına eklemeye çalışacağız. Orada sizin sorunlarınızı, sizin önerdiklerinizle çözmenin derdine düşeceğiz. Kısaca amacımız budur. Hani bizim sloganımızda var ya hepimiz bir bütünüz. O bütünlükle gitmesi gerekiyor. Demokrasi; basının güçlü olmasıyla, bağımsız yargıyla, Cumhuriyet değerlerine, Atatürk değerlerine sahip çıkmayla olur. O da sizle olur."

Buluşma, yerel ve ulusal medya temsilcilerinin konuşmacı olduğu panel ve söyleşilerle devam ediyor.