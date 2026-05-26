CHP’den Mecidiyeköy’den Şişli’ye protesto yürüyüşü

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) CHP Genel Merkezi'nin polisin biber gazlı müdahalesiyle tahliye edilmesi Mecidiyeköy Meydanı'ndan Şişli Meydanı'na gerçekleştirilen bir yürüyüşle protesto edildi. "Seçim yapsana, seçim yapsana, Tayyip Erdoğan seçim yapsana" sloganının da atıldığı yürüyüşten sonra yapılan açıklamada "Hırsı, aklının ve vicdanın önüne geçmiş bir azınlık, saray desteğiyle, partimize baba ocağımıza karşı, tarihi bir suç işledi. Biz, ülkemizi emperyalist işgalden kurtaran ve Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları, onun partisinin neferleri olarak, bu suçu asla unutmayacağız. Halkımızın yoksullukla, işsizlikle boğuştuğu bir dönemde, saraya kapıkulu olanları asla unutmayacağız. Bir baskı ve zorbalık rejimine karşı halkın mücadelesini satanları asla unutmayacağız" denildi.

Mecidiyeköy Meydanı'nda toplanan CHP'liler akşam saatlerinde Şişli Meydanı'na bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca, "Faşizme karşı omuz omuza", "Hak, hukuk, adalet", "CHP halkındır, halkın kalacak", "Butlanlar gidecek, biz kalacağız", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" "Özgür Özel onurumuzdur", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz", "Butlana karşı omuz omuza", "İstanbul uyuma, iradene sahip çık", "Hükümet istifa", "Seçim yapsana, seçim yapsana, Tayyip Erdoğan seçim yapsana", "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları atıldı.

CHP PM Üyesi Baran Seyhan ve CHP'nin İstanbul 2'inci bölge ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşe CHP'lilerin yanı sıra TİP Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Alkoç Turan Başgönül ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emekçi Haraket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP), Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyelerinin yanı sıra çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi de katıldı.

KARTAL: BİZ ASLA TESLİM OLMAYIZ

Şişli Meydanı'nda katılımcılara hitap eden CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal,"İktidar yolculuğumuzu hazmedemeyenler önce bedenlerimizi sonra baba ocağımızı hapsetmeye kalktılar. Bugün, meydanında bulunduğumuz Şişli'nin belediye başkanı Resul Emrah Şahan haksız yere tutukludur. Bugün cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu haksız yere tutukludur. Sizlere hem Resul Emrah Şahan'dan, hem Ekrem İmamoğlu'ndan, hem tutuklu yol arkadaşlarımızdan selam getirdim... Bizi teslim almaya çalışanlara cevabımızdır: Biz asla teslim olmayız. Bu meydana baksınlar; buradaki Cumhuriyet Halk Partililerin Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Buradaki Cumhuriyet Halk Partililerin İl Başkanı Özgür Çelik'tir" dedi.

Kartal konuşmasının ardından diğer CHP'nin 39 ilçe başkanının ortak basın açıklamasını okudu. Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SARAYA KAPIKULU OLANLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

"Hırsı, aklının ve vicdanın önüne geçmiş bir azınlık, saray desteğiyle, partimize baba ocağımıza karşı, tarihi bir suç işledi. Biz, ülkemizi emperyalist işgalden kurtaran ve Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları, onun partisinin neferleri olarak, bu suçu asla unutmayacağız. Halkımızın yoksullukla, işsizlikle boğuştuğu bir dönemde, saraya kapıkulu olanları asla unutmayacağız. Bir baskı ve zorbalık rejimine karşı halkın mücadelesini satanları asla unutmayacağız."

Gençlerimizin geleceğini, kadınların özgürlüğünü, emekçinin emeğini, emeklinin haysiyetini savunmak yerine ömrünü doldurmuş bir azınlık iktidarına koltuk değneği olanları asla affetmeyeceğiz. Dostlarımız, kardeşlerimiz, yol arkadaşlarımız zindanlarda direnirken koltuk uğruna milletimizi yüzüstü bırakanları asla affetmeyeceğiz. Asırlık çınarımız, CHP'nin, baba ocağına kolluk güçlerini davet edenleri, partimizin üyelerini gaza boğanları asla affetmeyeceğiz.

"AZINLIK İKTİDARINI VE İŞBİRLİKÇİLERİNİ YENECEĞİZ"

'CHP'yi böleriz, Türkiye'yi seçeneksiz, halkı umutsuz bırakırız' planı yapanlar bilsin ki, biz dimdik buradayız, bir aradayız! Hem, halkımıza hayatı zehir eden azınlık iktidarını hem de onların işbirlikçilerini mutlaka yeneceğiz. CHP bir kongreler ve kurultaylar partisidir. Biz hür irademizle kendi Genel Başkanımızı ve yöneticilerimizi seçeriz. Yeri gelir kendi içimizde en sert rekabeti gösteririz. Ama kararı biz veririz.

CHP'de bir tartışma, bir kavga yoktur. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'in sonuna kadar yanındayız. Partimize yönelik saldırının asıl hedefi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'le hesaplaşmaktır. Asıl hedefleri çok partili demokratik seçimleri, anayasal düzeni ortadan kaldırmaktır. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek örgütleri, tüm demokratik kurum ve kuruluşlar, hedeftedir. Gazeteciler, akademisyenler, öğrenciler, emekçiler… halkımızın, susmayan - biat etmeyen her kesimi hedeftedir.

"EKONOMİK KRİZLE BOĞUŞAN, HALKIMIZA BİR BAYRAMI DAHA ZEHİR ETMEYE ÇALIŞANLAR BİLSİN Kİ BİR MİLİM GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

CHP olarak, bu zorbalığın hedefindeki herkesi savunacağız. Türkiye'yi, zorbalardan ve onların işbirlikçilerinden kurtaracağız. Önümüz bayram. Ekonomik krizle boğuşan, siyasi krizle teslim alınmaya çalışan halkımıza, bir bayramı daha zehir etmeye çalışanlar bilsin ki, biz bir milim geri adım atmayacağız. Toplandığımız her meydanda, girdiğimiz her sokakta, ziyaret ettiğimiz her evde Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak iktidar yürüyüşümüzü anlatmaya devam edeceğiz.

CHP örgütü, iradesinin arkasındadır, milletimizle birlikte kurtuluş mücadelesi vermeye kararlıdır. Bizim mücadelemiz; açlığa mahkum edilen emeklinin, geçim derdi çeken emekçinin, geleceğini arayan gençlerin mücadelesidir. Bizim mücadelemiz; adalete susamış, demokrasi isteyen milletimizin, Cumhuriyeti savunan on milyonların mücadelesidir. Sarayın fermanlarını sokakta yırtıp atacağız. Mutlaka kazanacağız. CHP halktır, halkın dediği olur."

KADIGİL: BU YAŞANAN SARAY REJİMİ TARAFINDAN HEPİMİZİN ANAYASASINA YAPILMIŞ BİR DARBEDER

Basın açıklamasının ardından Sera Kadıgil bir konuşma gerçekleştirdi. "Bu yaşanan AKP tarafından, saray rejimi tarafından hepimizin anayasasına yapılmış bir darbedir" diyen Kadıgil şöyle konuştu:

"Şu anda, şu arkama hırsızlar rezidans dikmesin diye direndiği için hapiste tutulan Emrah başkanın Şişlisindeyiz. Yenilmez dedikleri Recep Tayyip Erdoğan'ı 1 değil, 2 değil, 3 kere yendiği için ve o gitmekten tir tir titrediği seçimde bir daha yeneceğini çok iyi bildiği için Silivri'de 12 metrekarede esir tuttuğu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'undayız... Her yerde Cumhurhuriyet Halk Partisi'nin yürüyüşlerinde onlara destek olduğumuzu düşündüğü için teşekkür eden arkadaşlarım oluyor. Burdan çok açık ve net söyleyeceğim; biz (sadece) Cumhuriyet Halk Partili dostlarımıza destek olmak için burada değiliz. Biz bir siyasi partiyiz. Biz şunu çok iyi biliyoruz; bu yapılan sadece Özgür Özel'e yapılmamıştır, bu yapılan CHP'ye yapılmamıştır. Bu yaşananın isimlerle bir alakası yoktur. Bu yaşanan AKP tarafından, saray rejimi tarafından hepimizin anayasasına yapılmış bir darbedir. Lanet olsun darbecilere"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kızı Seraf Özer ise şöyle konuştu:

"Bugün şunun unutulmaması gerekiyor; bugün yapılan darbe Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, hukuka, hakka, adalete yapılan bir darbedir. Bugün hepimizin birleşip bu darbeye 'hayır' dememiz gerekiyor"

SİBEL UZUN: BİZ ANA MUHALEFET PARTİSİNE YAPILAN BU SALDIRIYI TÜM TOPLUMA YAPILMIŞ GÖRÜYORUZ"

Özer'in konuşmasınınn ardından oturma eylemine geçildi. Oturma eylemi sırasında söz alan EHP İstanbul İl Örgütü adına Sibel Uzun, "Bu süreç, seçimleri iptal etmekle, yok görmekle başladı; 'Anayasa'ya bir kere dokunsak ne olur' diyerek başladı. Sonra milletvekillerine dokunuldu. Demirtaş'a dokunuldu, Can Atalay tutuklandı. Bu sürecin arkasından 'AİHM'i tanımıyoruz' dediler, 'AYM'yi tanımıyoruz' dediler. Şimdi de kalkmışlar Yüksek Seçim Kurulu'nu tanımıyoruz diyorlar. Bir partinin içişlerine el koymaya çalışıyorlar... Biz ana muhalefet partisine yapılan bu saldırıyı tüm topluma yapılmış görüyoruz. O yüzden, affetmeyeceğiz, hesap soracağız" dedi.

Eylemde, EMEP İstanbul İl Örgütü ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına konuşmalar da gerçekleştirildi.