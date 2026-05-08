CHP Silivri İlçe Teşkilatı Toplantısı'nda İlçede Yapılanlar Konuşuldu

CHP Silivri İlçe Teşkilatı'nda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, İl Başkan Yardımcısı Murat Bakır, ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, meclis üyeleri ve partililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, ilçede iki yılda yapılan çalışmalar, hayata geçirilen sosyal projeler, tarımsal destekler ve altyapı çalışmaları masaya yatırıldı.

Belediye Başkan Balcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, "İki yılda Silivri Belediyesi'nin yönü nereye döndü. Biz bu iki yılda nasıl bir belediyecilik anlayışını büyüttük? Bu örgütün emeğiyle kazandığımız belediyeyi, hangi sorumlulukla yönettik? Ben her gün sahadayım. Sabahın erken saatinde de sokaktayım, gecenin geç saatinde de vatandaşın arasındayım. Düğündeyim, cenazedeyim, pazardayım, esnafın dükkanındayım, okuldayım, tarladayım, mahalledeyim" dedi.

ÜLKENİN EKONOMİK DURUMU ELE ALINDI

Ülkenin ekonomik durumundan söz eden Balcıoğlu, "Böyle bir dönemde belediyecilik sadece teknik bir iş olamaz. Biz sosyal demokratlarız. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Biz belediyeciliğe sadece yol, kaldırım, asfalt, bina diye bakamayız. Elbette yol da yapacağız. Elbette asfalt da dökeceğiz. Elbette park da yapacağız. Elbette bu kentin altyapısını, üstyapısını, sahilini, meydanını, sosyal alanlarını yenileyeceğiz. Ama bir evde çocuk okula aç gidiyorsa, bizim belediyecilik anlayışımız orada başlar. Bir anne evladının montunu alamıyorsa, bizim görevimiz orada başlar" diye konuştu.

Stratejik planı hazırlarken yaklaşık 5 bin vatandaşın görüşünü aldıklarını açıklayan Başkan Balcıoğlu, "35 mahallemizin muhtarıyla düzenli buluştuk. 'Belediye Kapınızda' diyerek talepleri yerinde dinledik. İhalelerimizi canlı yayınladık. Çünkü halkın parasıyla yapılan iş, halkın gözü önünde yapılır. Halk için alınan karar, halkın sözü dinlenerek alınır. Bugün artık Silivri'de yıllardır olmayan bazı hizmetler var. Mesela yıllardır Silivri'de kız öğrencilerimiz için güvenli bir öğrenci yurdu yoktu. Aileler düşünüyordu 'Evladım nerede kalacak?' 'Güvende olacak mı?' 'Silivri'de eğitim alırken barınma sorunu yaşayacak mı?' Biz bu ihtiyacı gördük. Leyla-Mehmet Sökmen Kız Öğrenci Yurdu'nu Silivri'ye kazandırmak için yola çıktık. Kaba inşaatında önemli bir aşamaya geldik. Bu yurt tamamlandığında kız öğrencilerimiz için güvenli, çağdaş ve insana yakışır bir barınma alanı olacak. Yıllardır yoktu. Şimdi Silivri'de var oluyor" dedi.

YAPILAN HİZMETLER ANLATILDI

İki yılda faaliyete geçen projelerden söz eden Başkan Balcıoğlu, "Selimpaşa Emekli Lokali'ni açtık. Büyükkılıçlı'da emeklilerimiz için alan oluşturduk. Gümüşyaka'da yeni emekli lokalimizi açılışa hazır hale getirdik. Velalı Hala Huzurevi'nde de sona yaklaştık. Azdı, çoğaltıyoruz. Eksikti, tamamlıyoruz. Yıllardır gençler için yeni nesil alanlar eksikti. Gençlerimiz teknolojiyle, sporla, kültürle, sanatla, dijital dünyayla buluşmak istiyor. Gençler sadece geleceğimiz değil, bugünün de ortağı. Gençlerimiz bizden e- Spor Merkezi istedi. Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Silivri'nin ilk e-Spor Merkezi'ni hayata geçiriyoruz. Gençlik ve Kültür Merkezi'mizin kaba inşaatını tamamladık. Spor Adası'nı açılışa hazır hale getirdik. Etüt merkezleriyle, kütüphanelerle, spor okullarıyla, kurslarla gençlerimizin yanında olduk. Çünkü gençlere 'kahve köşelerinde oturmayın' demek yetmez. Onlara alan vereceksiniz. Kütüphane vereceksiniz. Spor sahası vereceksiniz. Kendini göstereceği, üreteceği, sosyalleşeceği imkanı vereceksiniz. Biz iki yıldır bunu yapıyoruz" diye konuştu.

Çocuklar için de aynı anlayışla çalıştıklarını kaydeden Başkan Balcıoğlu, 2 bin 500 çocuğun beslenme çantasına destek olduklarını, öğrencilere sabah çorbası ikram ettiklerini belirtti. Balcıoğlu, "Üniversite öğrencilerimize burs desteği verdik. Okul forması, mont, bot, kırtasiye desteğiyle ailelerimizin yükünü hafiflettik. Birileri bunlara yardım diyebilir burun kıvırabilir. Ben böyle bakmıyorum. Bu fırsat eşitliğidir. Bu sosyal adalettir. Bu Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliğin görevidir. Çünkü bir çocuğun eğitimden kopması sadece o ailenin meselesi değildir. O çocuk bu kentin çocuğudur. O çocuğun geleceği Silivri'nin geleceğidir" dedi.

OKULLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI YAPILDI

Okulların bakım ve onarımlarına da destek verdiklerini açıklayan Başkan Balcıoğlu, "'Okullar Milli Eğitim'in sorumluluğunda, bizi ilgilendirmez' demedik. Çünkü o sıralarda oturan çocuklar bizim çocuklarımız. Silivri'nin evlatları. Çanta'dan Akören'e, Gazitepe'den Seymen'e, Büyükkılıçlı'dan Kadıköy'e kadar birçok okulumuzda bakım, onarım, boya, tadilat, tuvalet yenileme, dış cephe iyileştirme gibi çalışmalar yaptık. Göreve geldiğimizden bu yana okul sporlarına da destek veriyoruz. Çünkü spor da eğitim kadar önemlidir. Bir çocuğun sahada öğrendiği disiplin, takım ruhu ve özgüven hayatı boyunca onunla gider. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolu, onlara alan açmaktır. Biz de bunu yapıyoruz" diye konuştu.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ANLATILDI

Sosyal belediyeciliği yalnızca sosyal yardım dağıtmak olarak görmediğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Bizim için sosyal belediyecilik; sosyal devlet ilkesinin yerelde hayat bulmasıdır. Devletin şefkatli elinin, belediye eliyle vatandaşın kapısına ulaşmasıdır. Bir yurttaşın kendisini çaresiz, yalnız, sahipsiz hissetmemesidir. Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliğin farkı da tam olarak buradadır. Bizler vatandaşı sadece seçmen olarak görmeyiz. Bizler vatandaşımızı hakkı olan, onuru olan, derdi olan, ihtiyacı olan bir yurttaş olarak görürüz. O yüzden bir belediyenin kalbi sadece şantiyede atmaz. Bir belediyenin kalbi Gıda Bankası'nda atar. Birlikte Dayanışma Marketi'nde atar. Evde bakım hizmetinde atar. Hasta nakil aracında atar. Bir yaşlımızın kapısında atar. Bir engelli evladımızın eğitiminde atar. Bir annenin 'Bugün çocuğuma ne yedireceğim?' kaygısında atar. Bugün ülkede çok ağır bir ekonomik tablo var. Vatandaşın alım gücü düşmüş, mutfaktaki yangın büyümüş, emeklinin, işçinin, dar gelirlinin nefes alması zorlaşmış durumda. Böyle bir dönemde belediye olarak 'Bu bizim görevimiz değil' deme lüksümüz yok. O yüzden kamu yönetimi aynı zamanda vicdan taşımaktır. Ben buna kamu vicdanı diyorum. Kamu vicdanı; ihtiyaç sahibinin kapısını çalabilmektir."

ÇOCUKLARA BIRAKILACAK KENT ANLAYIŞI

Parklarda, yeşil alanlarda, spor sahalarında da ciddi işler yaptıklarını açıklayan Başkan Balcıoğlu, "Yeni parklar yaptık, mevcut parkları yeniledik. Çocuk oyun gruplarını yeniledik. Spor sahaları kazandırdık. Parklarımızı daha güvenli hale getirmek için kamera sistemleriyle donatıyoruz. Çocuklarımızın güvenle oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı, ailelerimizin nefes aldığı alanları çoğaltıyoruz. Selimpaşa sahilinde ekiplerimiz çalışıyor. Yaza hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahil düzenlemeleri, rekreasyon alanları, temizlik, peyzaj ve vatandaşımızın daha nitelikli vakit geçireceği alanlar için sahadayız. Çevre yönetiminde de geri durmadık. Temizlik filomuzu güçlendirdik. Geri dönüşüm sistemimizi yeniden düzenledik. Mobil atık getirme merkezlerinin sayısını artırdık. SECAP, yani Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile 2050 Karbon Nötr Silivri hedefimizi ortaya koyduk. Bu hedef sadece teknik bir hedef değildir. Bu, çocuklarımıza nasıl bir kent bırakacağımızın cevabıdır" dedi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Sokak hayvanları için yürütülen çalışmalara da dikkati çeken Başkan Balcıoğlu, "Can dostlarımız için de çalışıyoruz. Binlerce muayene, tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışması yaptık. Büyükkılıçlı'da Doğal Yaşam Alanı projemizi hazırladık. Bu konuda da dengeyi doğru kurmak zorundayız. Vatandaşımızın sokak güvenliği kaygısını da görüyoruz, hayvanların yaşam hakkını da önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

SİLİVRİ'DE TARIMIN ÖNEMİ

Deprem meselesinin ayrı bir başlık olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, riskli yapı tespitleri, kentsel dönüşüm süreçleri, kira yardımları, afet eğitimleri, AFAD ve diğer kurumlarla iş birlikleri, Afet Bilgi Sistemi, AFİS konteynerleri, afet eğitim parkurundan söz etti. Ayrıca Silivri'nin kimliklerinden olan tarım konusuna da değinen Başkan Balcıoğlu, şunları anlattı:

"Silivri sadece İstanbul'un batı kapısı değildir. Silivri, İstanbul'un tarımsal omurgasıdır. Ama tarımı sadece güzel sözlerle koruyamazsınız. Çiftçinin yanında duracaksınız. Girdi maliyetleri altında ezilen üreticiye destek vereceksiniz. Tohum vereceksiniz, gübre vereceksiniz, yem vereceksiniz, fide vereceksiniz. Üreticiyi tarlada tutacaksınız. TÜRAM bizim için bu nedenle çok kıymetli. Biz var olanla yetinmedik. Var olanı sahiplendik, büyüttük, geliştirdik. İBB ile birlikte üreticimize önemli destekler sağladık. Tohumluk arpa dağıttık. Buğday tohumu dağıttık. Ayçiçek tohumu desteği verdik. Yem desteği verdik. Saman desteği verdik. Gübre desteği verdik. Seralarımızda fide ürettik, üreticilerimizle buluşturduk. Bugün 700 çeşit atalık tohumu korumak, çoğaltmak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu yıl 180 bin fideyi özellikle kadın üreticilerimizle buluşturmak için hazırlık yapıyoruz. Belediye arazilerimizde ürettiğimiz ayçiçeğini yağa dönüştürdük, ihtiyaç sahibi ailelerimizin mutfağına ulaştırdık. Buğdayı una dönüştürdük, vatandaşımızın sofrasına ekmek olsun diye dağıttık."

BELEDİYE KAPINIZDA ANLAYIŞI UYGULANIYOR

"Vatandaş belediyeye gelmesin, belediye vatandaşın ayağına gitsin" dediklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Belediye Kapınızda anlayışını sahaya indirdik. Geri dönüş çağrılarıyla hizmet verdiğimiz vatandaşımızı tekrar aradık. 'Memnun musunuz, eksik kaldı mı, bir sorun var mı' diye sorduk. İhalelerimizi canlı yayınladık. Çünkü belediyenin parası milletin parasıdır. Milletin parasının hesabı da milletin gözü önünde verilir. Silivri'yi sadece belediye binasından yönetemeyiz. Silivri'yi mahallede, sokakta, tarlada, sahilde, okulda, pazarda; gençlerin ve kadınların fikrinde birlikte yönetebiliriz. Kent Konseyi, Çocuk Meclisi, mahalle toplantıları, muhtarlarımızla düzenli temaslar. Bunların hepsi bizim katılımcı belediyecilik anlayışımızın parçasıdır" dedi."

İNSANI MERKEZE ALAN BELEDİYECİLİK KÜLTÜRÜ

Son günlerde dışarıda dolaştırılmaya çalışılan bazı söylentilere de yanıt veren Başkan Balcıoğlu, bazı çevrelerin meclis üyeleri üzerinden birtakım dedikodular üretmeye çalıştığını kaydetti. Hiçbir manipülasyona yer vermeyeceklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Kimse boşuna heveslenmesin. Burası baba evidir. Biz bu evin evlatlarıyız. Kardeşin kardeşe küsme lüksü yoktur. Hele ki dışarıda birileri puslu hava beklerken, bizim içeride kenetlenmekten, birbirimize omuz vermekten, birbirimizi korumaktan başka çaremiz yoktur. Bizim birbirimize verecek kavgamız yok. Bizim birbirimize verecek omzumuz var. Evet, benim emeğim var. Ama sadece benim emeğim yok. Ben bugün yaptıklarımızın bir kısmını anlattım. Ama şunu da açıkça söylemek istiyorum, bu işleri sadece benim anlatmam yetmez. Ben CHP'liyim. Bunu gururla söylüyorum. Ama aynı zamanda bu kentin tamamının belediye başkanıyım. Bana oy verenin de başkanıyım, oy vermeyenin de başkanıyım. CHP'linin de başkanıyım, başka partiye oy verenin de başkanıyım. Bu sorumluluğu hiç unutmadan hareket ediyoruz. Ama şunu da biliyorum. Ben bu makama Cumhuriyet Halk Partisi'nin emeğiyle geldim. Bu örgütün alın teriyle geldim. O yüzden partimin değerlerini belediyeciliğimin merkezinde tutuyorum. Adalet diyoruz. Eşitlik diyoruz. Dayanışma diyoruz. Halkçılık diyoruz. Kamucu anlayış diyoruz. Bu belediye halkın belediyesidir. Biz iki yılda Silivri'de insanı merkeze alan bir belediyecilik kültürü kurduk. Şimdi bunu daha da büyüteceğiz. Daha yapacak çok işimiz var. Daha açacak tesislerimiz var. Daha dokunacak hanelerimiz var. Daha destek olacak gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, üreticilerimiz var. Daha yenileyecek yollarımız, parklarımız, sahillerimiz var. Ben inanıyorum; birlik içinde olursak, birbirimize omuz verirsek, dışarıdaki dedikoduya değil içerideki emeğe bakarsak, Silivri'de çok daha büyük işleri hep birlikte başaracağız."

Toplantıda konuşan İlçe Başkanı Doruk Bulut, ülkenin içinden geçtiği zor durumu anlatarak, "Cumhuriyet Halk Partililer olarak bizler bıkmadan, usanmadan, yorulmadan örgütümüzün de desteğiyle yeni model çalışma anlayışımızla, her haneyi ziyaret anlayışıyla her mahalle başkanımızın her ilçe yönetim kurulu üyemizin, her belediye meclis üyemizin, kıymetli belediye başkanımızın destekleriyle Silivri'de sıkmadık el, girmedik dükkan çalmadık kapı bırakmadan bu mücadeleyi sizlerin büyük desteğiyle ortaya koymalıyız" dedi.