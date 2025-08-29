9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan çocuk hırsızı yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Lise 1. Sokak'ta önceki gün esnaf Ahmet Arslan (42) iş yerinin önünde oturduğu sırada ara sokaktan çıkan şüphelinin 9 yaşındaki erkek çocuğunu çekiştirerek ve ağzını kapatmaya çalışarak zorla götürmeye çalıştığını fark etti. Arslan'ın sözlü müdahalesiyle çocuk, şüphelinin elinden kurtularak, olay yerinden uzaklaştı.

ARBEDEDE ESNAFIN 2 PARMAĞI KIRILDI

Şüpheliye çocuğa neden böyle davrandığını sorması üzerine Arslan ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından şüpheli olay yerinden kaçtı, Arslan'ın iki parmağını kırdı. Olayı öğrenen aile üyeleri de polise şikayetçi olduktan sonra Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Polis, çocuğun ailesinin şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ÇOCUK HIRSIZI YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuğu zorla götürmeye çalışan şüphelinin G.K. (28) olduğunu belirledi. Ekiplerce yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"EMNİYETE GİDİP, TEŞHİS ETTİM"

Kahraman esnaf Ahmet Aslan, emniyete giderek şüphelinin yakalanması için teşhiste bulunduğunu söyledi. Aslan, "Sabah emniyetten beni aradılar ve şahsın yakalandığını söylediler. Yüz teşhisi için karakola gittim ve teşhis ettim. Yakalandığından dolayı ben mutlu oldum. Emniyet teşkilatına teşekkür ederim. Gerçekten çok çalıştılar ve çok emekleri var. Diyarbakır'ın gözü aydın olsun. Yakalandı" dedi.

"ÇOCUK 'AĞABEY BENİ KURTAR' DİYE SESLENDİ"

5 yıldır aynı sokakta esnaf olan ve arkadaşıyla telefonda konuşurken bir şüphelinin çocuğu kucaklamaya ve ağzını kapatmaya çalıştığını gördüğünü söyleyen esnaf olay anını şu ifadelerle anlatmıştı:

" Çocuk, 'Ağabey beni kurtar.' diye seslendi. Ben de hemen telefonu kapattım. Çocuk can havliyle şüphelinin elinden kurtulup koşmaya başladı. 'Sen kimsin?' diye sordum, 'Amcasıyım' dedi. Müdahale etmeye başladım. Oradaki kargaşada iki parmağımı incittim. Olay sürdü. Esnaf arkadaşlarım konuya hakim olmadığı için onlar da yardım etmedi. Şüpheliyi caddeye kadar kovaladım. Bağırmaya başladım, 'Çocuk kaçırıyor. Çocuk benden yardım istedi. Sizden rica ediyorum. El birliğiyle bunu yakalayıp emniyette teslim edelim.' dedim ama kaçtı."

"LÜTFEN ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

Olayı duyan ailenin şüphelinin yakalanması için polise başvurduğunu bildiren Arslan, "Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Ben de hastaneye gidip tedavimi yaptırdım. Aile çocuğuyla beraber teşekkür etmek için beni ziyarete geldi. Ben de çok sevindim. Bir yandan gurur duydum bir yandan da üzüldüm. İnsanlardan da rica ediyorum, çocuklarınıza sahip çıkın." ifadelerini kullanmıştı.