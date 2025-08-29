9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan çocuk hırsızı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan çocuk hırsızı yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan çocuk hırsızı yakalandı
29.08.2025 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan çocuk hırsızı yakalandı
Haber Videosu

Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan ve bir esnaf tarafından engellenen 28 yaşındaki şüpheli yakalandı. Emniyete gidip şüpheliyi teşhis ettiğini ifade eden esnaf Ahmet Arslan, "Yakalandığından dolayı ben mutlu oldum. Emniyet teşkilatına teşekkür ederim. Diyarbakır'ın gözü aydın olsun" dedi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Lise 1. Sokak'ta önceki gün esnaf Ahmet Arslan (42) iş yerinin önünde oturduğu sırada ara sokaktan çıkan şüphelinin 9 yaşındaki erkek çocuğunu çekiştirerek ve ağzını kapatmaya çalışarak zorla götürmeye çalıştığını fark etti. Arslan'ın sözlü müdahalesiyle çocuk, şüphelinin elinden kurtularak, olay yerinden uzaklaştı.

9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan çocuk hırsızı yakalandı

ARBEDEDE ESNAFIN 2 PARMAĞI KIRILDI

Şüpheliye çocuğa neden böyle davrandığını sorması üzerine Arslan ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından şüpheli olay yerinden kaçtı, Arslan'ın iki parmağını kırdı. Olayı öğrenen aile üyeleri de polise şikayetçi olduktan sonra Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Polis, çocuğun ailesinin şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan çocuk hırsızı yakalandı

ÇOCUK HIRSIZI YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuğu zorla götürmeye çalışan şüphelinin G.K. (28) olduğunu belirledi. Ekiplerce yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"EMNİYETE GİDİP, TEŞHİS ETTİM"

Kahraman esnaf Ahmet Aslan, emniyete giderek şüphelinin yakalanması için teşhiste bulunduğunu söyledi. Aslan, "Sabah emniyetten beni aradılar ve şahsın yakalandığını söylediler. Yüz teşhisi için karakola gittim ve teşhis ettim. Yakalandığından dolayı ben mutlu oldum. Emniyet teşkilatına teşekkür ederim. Gerçekten çok çalıştılar ve çok emekleri var. Diyarbakır'ın gözü aydın olsun. Yakalandı" dedi.

9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan çocuk hırsızı yakalandı

"ÇOCUK 'AĞABEY BENİ KURTAR' DİYE SESLENDİ"

5 yıldır aynı sokakta esnaf olan ve arkadaşıyla telefonda konuşurken bir şüphelinin çocuğu kucaklamaya ve ağzını kapatmaya çalıştığını gördüğünü söyleyen esnaf olay anını şu ifadelerle anlatmıştı:

" Çocuk, 'Ağabey beni kurtar.' diye seslendi. Ben de hemen telefonu kapattım. Çocuk can havliyle şüphelinin elinden kurtulup koşmaya başladı. 'Sen kimsin?' diye sordum, 'Amcasıyım' dedi. Müdahale etmeye başladım. Oradaki kargaşada iki parmağımı incittim. Olay sürdü. Esnaf arkadaşlarım konuya hakim olmadığı için onlar da yardım etmedi. Şüpheliyi caddeye kadar kovaladım. Bağırmaya başladım, 'Çocuk kaçırıyor. Çocuk benden yardım istedi. Sizden rica ediyorum. El birliğiyle bunu yakalayıp emniyette teslim edelim.' dedim ama kaçtı."

9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan çocuk hırsızı yakalandı

"LÜTFEN ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

Olayı duyan ailenin şüphelinin yakalanması için polise başvurduğunu bildiren Arslan, "Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Ben de hastaneye gidip tedavimi yaptırdım. Aile çocuğuyla beraber teşekkür etmek için beni ziyarete geldi. Ben de çok sevindim. Bir yandan gurur duydum bir yandan da üzüldüm. İnsanlardan da rica ediyorum, çocuklarınıza sahip çıkın." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

Ahmet Arslan, Ahmet Aslan, Diyarbakır, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan çocuk hırsızı yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho’nun Ali Koç’un elini sıkmadığı anlar Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar
Sakarya’da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı Sakarya'da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı
Bir anda gaza basınca komşusunu ezdi Bir anda gaza basınca komşusunu ezdi
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya veda etti Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda etti
Evde fare zehri yiyen bebek, hastanede yaşam savaşı veriyor Evde fare zehri yiyen bebek, hastanede yaşam savaşı veriyor
Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı
Rusya’nın Kiev saldırılarında bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı arttı Rusya'nın Kiev saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
İddia vahim Tavuk etini yiyen çok sayıda kedi ve köpek telef oldu İddia vahim! Tavuk etini yiyen çok sayıda kedi ve köpek telef oldu
Galatasaray’da Bissouma iptal, işte hedefteki yeni yıldız Galatasaray'da Bissouma iptal, işte hedefteki yeni yıldız
2 kişinin öldüğü kavgada 6 kişi tutuklandı 2 kişinin öldüğü kavgada 6 kişi tutuklandı
Cesedi kuyuda bulunan gencin arkadaşı cinayeti itiraf etti Cesedi kuyuda bulunan gencin arkadaşı cinayeti itiraf etti
Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu’na demokrasi ödülü Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu'na demokrasi ödülü
Endonezya’da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti Endonezya'da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti
11 milyon euroya alınmıştı Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor 11 milyon euroya alınmıştı! Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor

14:27
TEKNOFEST’te tartışma yaratan görüntü “Ne var bunda“ diyen de var, eleştiren de
TEKNOFEST'te tartışma yaratan görüntü! "Ne var bunda" diyen de var, eleştiren de
14:27
Kuralar çekildi İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri
Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
14:15
TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Gazze’ye BM güçleri gönderilmeli
TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Gazze'ye BM güçleri gönderilmeli
14:06
Paylaşım rekoru kırıyor Ümit Özat’ı zora sokacak ’’Mourinho’’ videosu
Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak ''Mourinho'' videosu
13:58
Suyun içinden çıkan cismi gören vatandaş şaşkına döndü: Hareket ediyor bu
Suyun içinden çıkan cismi gören vatandaş şaşkına döndü: Hareket ediyor bu
13:42
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
13:26
İsrail topyekün işgali başlattı Havadan vurulan Gazze’den ilk görüntüler
İsrail topyekün işgali başlattı! Havadan vurulan Gazze'den ilk görüntüler
13:15
CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı Özgür Çelik dahil 10 isme hapis talebi
CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı! Özgür Çelik dahil 10 isme hapis talebi
13:02
İsrail ordusundan Gazze’yi işgal adımı Saldırılarda ilk aşama başladı
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı
11:59
Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı
Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı
11:18
Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı
Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı
11:06
Yine cebini doldurdu İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı tazminat
Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat
10:37
Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi
09:59
İtirafçı Adem Soytekin, İmamoğlu’ndan gelen teklifi anlattı: Konuşma seni vekil yapalım
İtirafçı Adem Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşma seni vekil yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2025 14:55:24. #7.12#
SON DAKİKA: 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan çocuk hırsızı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.