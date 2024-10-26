Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar TeslimTöreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar TeslimTöreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne kandan ve gözyaşından beslenen terör baronları ne gözlerini Hatay'a diken emperyalizmin uşakları ne de bölgemizi kana ve ateşe boğan terör devletleri, bunların hiçbiri Türkiye Yüzyılı ülkümüzle aramıza giremez." dedi.

26.10.2024 19:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne kandan ve gözyaşından beslenen terör baronları ne gözlerini Hatay'a diken emperyalizmin uşakları ne de bölgemizi kana ve ateşe boğan terör devletleri, bunların hiçbiri Türkiye Yüzyılı ülkümüzle aramıza giremez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülderen Mahallesi TOKİ Konutlarında düzenlenen, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Hatay'ın eskisinden daha güzel daha modern depreme daha dayanıklı hale getirene kadar durmadan ve dinlenmeden çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Burada şunu söylemek isterim, altyapısı ve üstyapısıyla bu kadar çok çalışmayı, aynı anda yürütmek öyle her baba yiğidin harcı değildir. Gelişmiş denilen ülkelerin daha küçük afetlerde nasıl zorlandığını hepimiz görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgelerindeki çalışmaların, devletin vatandaşına verdiği değer yanında organizasyon kapasitesini de gösterdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Daha önemlisi depremzedelerimizi yuvalarına bir an önce kavuşturma, şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırma irademizi gösteriyor. İşte bunun için 'Yeniden daha güçlü Anadolu' diyoruz. İşte bunun için 'Güçlü Türkiye' diyoruz. İşte bunun için 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Allah'ın izniyle bu iddialarımızın hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz. Şunu herkes görsün ve anlasın, ne kandan ve gözyaşından beslenen terör baronları ne gözlerini Hatay'a diken emperyalizmin uşakları ne de bölgemizi kana ve ateşe boğan terör devletleri, bunların hiçbiri Türkiye Yüzyılı ülkümüzle aramıza giremez.

Türkiye, sadece tarihiyle kültürüyle birikimiyle değil, hadiseleri okuyuş tarzı itibarıyla da çok büyük bir devlettir. Biz meseleleri başkaları gibi yarım asırlık, çeyrek asırlık tecrübeyle değil 2 bin 200 yıllık süreci aşan köklü bir hafızayla değerlendiriyoruz. Bin düşünüyor, bir söylüyoruz. İktidar ve İttifak olarak bir adım atmadan önce de her şeyi en ince detayına kadar hesaba katıyoruz. Önümüze çıkan engelleri aşarak, kurulan tuzakları bozarak, hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Ülkemizde olan tüm araçları, bütün imkanları kullanarak terörün olmadığı, şiddetin olmadığı, huzurun, demokrasinin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz."

"Kardeşliğimizi bozamayacaklar"

"Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyu Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber kardeşçe yaşayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet olarak birlik ve beraberliğimiz her türlü hainliğin, her türlü alçaklığın, her türlü sabotaj girişiminin fevkindedir." ifadesini kullandı.

Terör örgütlerinin Türkiye'yi maşa gibi kullanamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedeflerine ulaşamayacaklar, iç cephemizi sarsamayacaklar, ezeli ve ebedi kardeşliğimize nifak tohumları ekemeyecekler. Hep beraber Türkiye olmamızı engelleyemeyecekler, kardeşliğimizi bozamayacaklar." dedi.

İsrail'in İran'daki askeri noktalara saldırısına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle dün gece İsrail saldırganlığının hedefi olan komşumuz İran'a ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Batılı güçler tarafından iyice şımartılan, Siyonist İsrail hükümeti bu tarz saldırılarla bölgesel bir çatışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyor. İsrail'in ve destekçilerinin bu oyununa gelinmemesi son derece önemlidir. İsrail bu anlayışla, bu kafayla bir yere varamayacak. Duamız şu, 'Ya Kahhar' ismi şerifi hürmetine Allah'tan bunların kahrını bekliyoruz."

Anahtar teslimi ve açılış töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından dua edilirken AFAD Başkanı Okay Memiş, TOKİ ve Emlak Konut yetkililerinin başlattığı kura çekimiyle de hak sahipleri belirlendi.

Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya canlı bağlantıyla hak sahiplerine konutların anahtarları teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlandığı İskenderun- Antakya Otoyolu Temel Atma Töreni'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Yeşillendirmeyi unutma" demesi üzerine Uraloğlu, "Hassasiyetinizi biliyoruz, gereğini yapacağız." yanıtını verdi.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu' 130 Bin Konut Anahtar TeslimTöreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar TeslimTöreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika
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