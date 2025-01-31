Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (4)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur- Antalya hızlı tren hattının etüt proje çalışmalarını bitirdiklerini belirterek, "Yapımı tamamlandığında Eskişehir-Antalya arası seyahat süresi 5 saatten 2,5 saate, Ankara-Antalya arası ise 3 saat 15 dakikaya düşecek." dedi.

Erdoğan, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, referanslarının şehirlere kazandırdıkları eser ve hizmetler olduğunu söyledi.

Antalya'ya son 22 yılda bugünün rakamlarıyla toplam 851 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Adalette 8 milyar lira, eğitimde 66 milyar lira, gençlik ve sporda 10 milyar lira, sosyal yardımlarda 10 milyar lira, sağlıkta 39 milyar lira, çevre ve şehircilikte 106 milyar lira, ulaştırmada 214 milyar lira, tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 87 milyar lira, sanayi ve teknolojide verdiğimiz teşviklerle birlikte 13 milyar lira, enerjide kamu ve özel toplam 170 milyar lira, kültür ve turizmde 21 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte toplam 38 milyar lira yatırım yaptık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya 3'ü vakıf, 1'i devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurduklarını belirterek, şehre 33 bin seyirci kapasiteli stadyum dahil toplam 128 spor tesisi kazandırdıklarını, toplam 4 bin 991 yataklı 27 hastane ve ek binalar dahil 68 sağlık tesisi inşa ettiklerini, 100 yataklı Döşemealtı Devlet Hastanesi'ni aralık ayında hizmete açtıklarını anımsattı.

300 yataklı Aksu Devlet Hastanesi'ni yıl sonunda, 150 yataklı Konyaaltı Devlet Hastanesi'ni ise gelecek yılın başında vatandaşların hizmetine sunmuş olacakları bilgisini paylaşan Erdoğan, "300 yataklı Manavgat ve 200 yataklı Alanya devlet hastanelerimizin inşaatları ise devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla 6 bin 184 konut projesini hayata geçirdik. Bunlardan 5 bin 373 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 811 konutun yapımına devam ediyoruz. Antalya'da 6 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunların 5'inin yapımını tamamladık, Kepez Millet Bahçemizin ise proje çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Sahil Yolu projesinde 33 tünel, 77 köprü inşa ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara yollarında 195 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini toplamda 742 kilometreye ulaştırdıklarına vurgu yaparak, "Turizm ve ticaretin iki başkenti Antalya ile Mersin'i birleştirecek, Akdeniz Sahil Yolu projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında toplam 51 kilometre uzunluğunda 33 adet tünel, 14 kilometre uzunluğunda 77 adet köprü inşa ediyoruz. Şu ana kadar yolumuzun 404 kilometresini tamamladık. Mevcut 483 kilometrelik güzergahta uzunluğu 440 kilometreye indireceğiz. 9,5 saat süren seyahat süresini 5 saat 50 dakikaya, güzergah üzerinde yer alan Antalya-Alanya ve Çeşmeli- Kızkalesi otoyollarının bitirilmesiyle de 4 saat 30 dakikaya düşüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekimde Antalya-Alanya Otoyolu'nun yapım sözleşmesini imzaladıklarını, yakında temelini atarak inşasına başlayacaklarını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirdiğimiz Antalya-Alanya Otoyolumuz, turizmle birlikte ticaret ve tarım sektörüne de hizmet edecek. Mevcut yolda yoğun zamanlarda 4,5 saat süren seyahat süresi yaklaşık 1 saate inecek. Şehir içi ulaşım çilesini çözecek Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşaklarından oluşan 4 kritik kavşağın ve farklı seviyeli kavşakların temelini yakında atıyoruz. Bunlar şu anki mevcut durumlarıyla sinyalize hemzemin kavşak olarak hizmet sunuyor. Şimdi bunları farklı seviyeli kavşak olacak şekilde yeniden inşa edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Akdeniz Sahil Yolu'nun Antalya-Manavgat arasında yer alan kavşakları da yeni nesil hemzemin akıllı kavşağa dönüştüreceklerini bildirerek, böylece Antalya'nın batısı ile doğusunu bağlayacak ve ana arterlerde oluşan trafik yükünü hafifleteceklerini kaydetti.

Oteller bölgesinin şehir ile bağlantısını kesintisiz bir şekilde sağlayacaklarını dile getiren Erdoğan, Antalya Kuzey Çevre Yolu'nun kalan kesimi, Elmalı- Finike yolu, Antalya-Taşağıl-Konya yolu gibi 27 ayrı kara yolu projesine de devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demir yollarında Antalya Meydan-Havalimanı-EXPO raylı sistem hattını hizmete açtıklarını anımsatararak, "Eskişehir- Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur-Antalya hızlı tren hattının etüt proje çalışmalarını bitirdik, yapımı tamamlandığında Eskişehir-Antalya arası seyahat süresi 5 saatten 2,5 saate, Ankara-Antalya arası ise 3 saat 15 dakikaya düşecek. Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya hızlı tren hattını da gündemimize aldık." dedi.

"Şehrimizi iki havalimanıyla dünyanın dört bir yanına ulaşır hale getirdik"

Deniz yolunda Gazipaşa Yat Limanı'nın inşaat çalışmalarını bitirdiklerini ve çok yakında hizmete açmayı planladıklarını kaydeden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Demre Yat Limanı'nın altyapısı bitti, bu yıl üstyapı projelerini tamamlamayı hedefliyoruz. Demre Kruvaziyer Limanı etüt projesinde imar planı onay süreci devam ediyor. Gazipaşa Alanya Havalimanı ve mevcut Antalya Havalimanı ile şehrimizi iki havalimanıyla dünyanın dört bir yanına ulaşır hale getirdik. Devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan 927 milyon avro yatırım bedeliyle Antalya Havalimanı'nda genişletme çalışmalarını yapıyoruz. Böylece yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselteceğiz. Havalimanımızı büyütme projemizin yüzde 90'ı bitti, inşallah yakında tüm çalışmaları tamamlıyoruz. Antalya Havalimanı'nın geçtiğimiz yılki yolcu trafiği 31 milyonu dış hat olmak üzere toplam 38 milyon 253 bin yolcunun üzerinde gerçekleşti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ve sulama yatırımlarında Antalya'ya 21 baraj, 5 gölet, 111 taşkın koruma tesisi, 3 içme suyu tesisi gibi toplam 217 tesis inşa ettikleri bilgisini paylaşarak, "Şehrimize 3 yeni organize sanayi bölgesi, 2 teknopark, 18 araştırma-geliştirme merkezi ve 1 tasarım merkezi kurduk. Verdiğimiz teşviklerle tamamlanan 2 bin 179 özel sektör projesinde 292 milyar lira yatırım gerçekleşti, ayrıca 152 bin kişilik istihdam sağladık. Doğal gazda seneye Finike, Gazipaşa, Kemer, Kumluca ve Manavgat'a doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. 2027 yılında Demre ile Kaş'a, 2028 yılında ise Akseki, Gündoğmuş ve İbradı'ya doğal gaz arzı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya'ya çok daha fazlasını yapacaklarını dile getiren Erdoğan, Antalya İl Kongresinin hayırlara vesile olması temennisini paylaştı, bugüne kadar emeği geçenleri tebrik ederek, yeni yönetime üstün başarılar diledi.

Kongreden notlar

Antalya Spor Salonu'ndaki kongreye, kentin çeşitli ilçelerinden gelen partililer katıldı.

Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla donatılan salonda "Dünya bir yana, biz yan yana", "Zalimin zulmü varsa mazlumun Erdoğan'ı var" ve "Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti" yazılı pankartlar asıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Erkan Kandemir, Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da konuşma yaptı.

Erdoğan, parti teşkilatıyla fotoğraf çektirdikten sonra salondan ayrıldı.

(Bitti)