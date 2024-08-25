Depremde 970 Vatandaş Hayatını Kaybetmişti.

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 19 ay geçerken, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışı sürüyor. Depremde yıkılan ve 970 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan binalarda sorumluluğu olan 14 firari sanık hala aranıyor. Depremde yakınlarını kaybeden aileler, firari sanıkların yakalanması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulundu. ANKA Haber Ajansı'na konuşan aileler, "Tüm firarilerin yakalanmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Sorumlular hesaplarını versin ki bizler de yasımızı tutabilelim" dedi.

11 kentte büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 19 ay geçti. En az 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 107 bin 213 vatandaşın da yaralandığı depremde toplam 18 bin 200 apartman yıkıldı. Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışı ise sürüyor. Depremde yıkılan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan binaların yapımında sorumluluğu olan 14 firari sanık hala aranıyor. Aradan geçen 19 ayda firariler yakalanamadı.

ANKA Haber Ajansı, depremde yıkılan apartmanların sorumlularının yargılandığı davaları derledi. Davalarda yıkılan binalarda hayatını kaybedenler ve aranan firari sanıklar şöyle:

Emlakbank Konutları: Hatay'ın Antakya ilçesinde 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank Konutları'nın şüphelilerinden Aytaç Kınay, firari olarak aranıyor.

Rönesans Rezidans: Hatay'ın Antakya ilçesinde 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ın şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun, firari olarak aranıyor. Coşkun için kırmızı bülten çıkarıldı ancak yakalanamadı.

Üzümkent Sitesi: Adıyaman'ın Besni ilçesinde 83 kişinin hayatını kaybettiği Üzümkent Sitesi'nde sorumluluğu bulunan Ahmet İşitmen, aranıyor. İşitmen'in yurt dışında olduğu tespit edildi ve 8 Mayıs 2024'te yakalama kararı çıkarıldı.

Sueda Kent Sitesi: Adıyaman'ın Merkez ilçesinde 65 kişinin hayatını kaybettiği Sueda Kent Sitesi'nin şantiye şefi ve statik proje müellifi Ömer Yılmaz yakalanamadı. Yılmaz hakkında 26 Mayıs 2023 yılında yakalama kararı verildi. Ancak Yılmaz bulunamadı.

Furkan Apartmanı: Gaziantep'in Nizip ilçesinde 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'nın müteahhitleri Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever, firari olarak aranıyor. Sever kardeşler için kırmızı bülten çıkarıldı ancak yakalanamadı. 19 Temmuz'da Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında; firari sanıklar Sever kardeşlerin dosyası tefrik edilmişti. Abdullah Devrim Sever, AK Parti'den 2018 yılında Gaziantep milletvekilliği, 2019 yılında ise Nizip Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.

Sami Bey Apartmanı: Adana'nın Çukurova ilçesinde 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı'nın müteahhitleri Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik bulunamadı. Firari sanık baba-kızın yurt dışına kaçtığı tespit edildi ancak baba-kız yakalanamadı.

Ezgi Apartmanı: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı ilk depremde yerle bir oldu, 35 kişi yaşamını yitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı ilk bilirkişi raporunda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi'nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. Yakalama kararı çıkarılan ve aylardır firari olan "Kervan Pastanesi" sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in avukatı Ersan Şen'in talebiyle hazırlanan son bilirkişi raporunda kusurlu bulunmadı. Firari Kervancıoğlu ve Pekel, aranıyor.

Kavak Apartmanı: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği Kavak Apartmanı'nın şantiye şefi Serdar Çelebi Köse, aranıyor. 24 Temmuz'da görülen 7'inci duruşmada Köse hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verildi. Ancak Köse bulanamadı.

Fazilet Apartmanı: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 19 kişinin hayatını kaybettiği Fazilet Apartmanı'nın yıkılmasına neden olan zemin kattaki fırının işletmecileri firari Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı, aranıyor.

Burak Yapı Sitesi: Adıyaman'ın Merkez ilçesinde 12 kişinin hayatını kaybettiği Burak Yapı Sitesi'nin şantiye şefi Metin Bekir Sarıkaya, firari olarak aranıyor. Sarıkaya hakkında 8 Mart 2023 yılında yakalama kararı verildi. Ancak Sarıkaya bulunamadı.

"Tüm firarilerin yakalanmasını istiyoruz"

Depremde yakınlarını kaybeden aileler, firari sanıkların yakalanması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulundu.

Sueda Kent Sitesi'nde iki kardeşini Hatice Özciriş: Depremde 65 kişinin öldüğü Sueda Kent Sitesi'nde sanık Ömer Yılmaz 1,5 yıldır yakalanmadı. Yılmaz'ın kasten adam öldürmeden yargılanmasını istiyoruz. Tüm firarilerin yakalanmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz.

"Adalet istiyoruz"

Furkan Apartmanı'nda oğlunu kaybeden Seçkin Şahin: Furkan Apartmanı'nda oğlum Emre Şahin ile beraber 51 canımızı kaybettik. 6 Şubat'tan bu yana binanın müteahhitleri Sever kardeşler kaçak. Haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı olmasına rağmen hala yakalanamadılar. Bu insanların avukatı olan Ersan Şen, müvekkillerinin yakalanmama garantisiyle mahkemeye geleceklerini her durumda talep ediyor. Devletle pazarlık yapıyor. Biz aileler olarak bu pazarlığa artık tahammül edemiyoruz. Firari olan bu müteahhitlerin bir an önce yakalanıp, adalet yerine gelsin istiyoruz. Bizler artık kaybettiğimiz 51 canımızın rahat uyumasını ve bizlerin de onların mezarlarını kendimizi suçlu hissetmeden ziyaret etmesini istiyoruz. Adalet istiyoruz.

"Bu kişilerin en kısa sürede yakalanarak yargı önüne çıkarılmasını istiyorum"

Sami Bey Apartmanı'nda annesi, babası, iki yeğenini, iki halasını ve eniştesini kaybeden Naim Emin Ünvar: 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve tüm ülkemizi derinden sarsan depremde, ailemi, sevdiklerimi ve komşularımı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Bu büyük felakette, Abdullah Aybaba, Eda Çelik Aybaba ve bu katillerin yurt dışına kaçıp saklanmasına yardımcı olan aile üyelerinin eylemleri, adaletin yerine getirilmesini daha da zorlaştırmıştır. Bu süreçte, bu kişilerin adaletten kaçmalarına yardım edenlerin de en az suçlular kadar sorumlu olduklarına inanıyorum. Suçluların cezalandırılması, yitirdiğimiz canların hakkını teslim etmek ve başka ailelerin aynı acıyı yaşamaması için son derece önemlidir. Bu bağlamda, Abdullah Aybaba, Eda Çelik Aybaba ve onların yurt dışına kaçmalarına yardımcı olan aile üyelerinin yargılanmasını talep ediyorum. Bu kişilerin en kısa sürede yakalanarak yargı önüne çıkarılmasını sağlamak adına, gerekli tüm yasal adımların atılmasını, yasal sürecin etkin bir şekilde yürütülmesini ve sorumluların hak ettikleri cezayı almalarını arz ediyorum. Devletimizin, mağdurların adalet arayışında yanında olduğuna olan inancımı koruyarak, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterileceğini ümit ediyorum.

"Bakanlıklar firarilerin şirketlerini izlemeye alsın bir ipucu bulunacaktır"

Ezgi Apartmanı'nda oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu: Ezgi Apartmanı'nda 3 evladımı kaybettim. Depremin üzerinden bir buçuk yıl geçti. Benim yavrularım toprak altında ama Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel elini kolunu sallayarak geziyor, firariler. Bu iki firari olası kastla kasten adam öldürmekten 876'şar yıl hapis cezası istemi ile yargılanıyor. Ben 3 duruşmadır adliyede hazır bekliyorum, kolon kesenler yakalanıp duruşmaya getirilmedi. Benim oğlum ve gelinim avukattı, Ezgi Apartmanı duruşmasının geçtiği salonlarda mesleklerini icra ediyorlardı, ben onların hatırası eşliğinde adliyede ayakta durmaya çalışıyorum fakat firariler yok. Firari şahısların bulunması için kırmızı bülten talep ettik, firarilerin avukatı Ersan Şen bu talep için, 'kırmızı bültenin devlete maliyetini biliyor musunuz' diye sordu, kırmızı bülten taleplerimiz reddedildi. Firarilerin şirketlerine mali bir yaptırım yok, Kervan Pastaneleri ve Alpedo Dondurma çalışmaya ve firarilere para akıtmaya devam ediyor. Bu ilişkiler dikkatle izlenirse firarilerin bulunacağını düşünüyorum. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, firarilerin şirketlerini izlemeye alsın bir ipucu bulunacaktır. Dördüncü duruşma Ekim ayında, firarilerin yakalanıp dördüncü duruşmaya getirilmesini istiyorum, yeter artık tatil yaptıkları.

"Sorumlular hesaplarını versin ki bizler de yasımızı tutabilelim"

Fazilet Apartmanı'nda annesi, ablası ve kardeşini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci: Fazilet apartmanı A ve B blok olmak üzere iki bloktan oluşmaktadır. Depremde A blok yıkılmış ve 1'i çocuk 19 kişi can vermiştir. Vefat edenler ve diğer apartman sakinleri ile fırın işletmecileri Akın ve Ferihan Yağcı arasında binaya verilen rahatsızlıktan ötürü defalarca kez tartışma yaşanmış ve taraflar defalarca kez karakolluk olmuştur. Birçok kat maliki fırın sahibinin binaya verdiği zarardan rahatsız olması nedeniyle binadan taşınmıştır. Şikayetler çoğalınca 2010-2012 yılları arasında Kahramanmaraş Valisinin huzuruna gidilmiş, sonuç alınamamıştır. 6 Temmuz 2012 tarihinde ise kat malikleri karar almış ve fırın işletmecileri Akın ve Ferihan Yağcı'ya usulsüz tadilatlarını gidermesi için ihtar çekmiş, bu ihtarın sonuçsuz kalmasının ardından belediyeye ve mahkemeye müracaat edilmiştir.

Depremden 1 sene önce; Kahramanmaraş 1. Sulh Mahkemesi Hakimliği'ne sunulan 28.02.2022 tarihli bilirkişi raporunun değerlendirme kısmında kolonlar arasında mimari projede gösterilmiş olmasına rağmen duvarların olmadığı ve bu yüzden yumuşak kat denilen durumun oluştuğu, bu durumun deprem esnasında binayı zayıflatacağı tespit edilmiştir. Bu yüzden gerekli güçlendirme projesinin bir an önce yapılması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir. Depremin ardından binanın yıkılmasıyla birlikte yapmış olduğumuz suç duyurusundan

sonra Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı hakkında 27.02.2023 tarihinde gözaltı kararı verilmiş, ertesi gün 28.02.2023 tarihinde ise manasız bir şekilde gözaltı kararı iptal edilmiştir. Uzun bekleyişler sonucunda 13.02.2024 tarihinde bilirkişi raporu çıkmış, ancak bunca delile rağmen bilirkişi raporunda fırın sahibiyle ilgili yalnızca 'bir binanın yıkılıp diğer binanın yıkılmamasının sebebi usulsüz tadilatlar olabilir' şeklinde geçiştirici ve yetersiz bir değerlendirme yapılmıştır.

19 kişinin vefatından sorumlu olan ve hakkında yakalama kararı olan bu şahıslar 2000 yılından bu yana bina sakinlerine hayatı zehir etmişlerdir. Defalarca uyarıldıkları halde hiç kimseyi dikkate almamışlardır. Adalet Bakanına seslenmek istiyorum. Kaybettiğimiz canlarımız çözümü adalette aramışlar, ancak haklı oldukları depremden aylar sonra tescillenmiştir. 12 yıl süren adalet arayışlarının sonunu göremeden maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Bizler geride kalanlar da 12 yıl beklemek istemiyoruz. 24 Ekim 2024 tarihinde yapılacak olan ikinci duruşmada tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkmasını ve uygulanmasını, kamu görevlileri de dahil sorumluların bir an önce adalet önünde hesap vermelerini istiyoruz. Sorumlular hesaplarını versin ki bizler de yasımızı tutabilelim.

Burak Yapı Sitesi'nde amcası, yengesi, kuzenini kaybeden İlyas Yol: İçişleri ve Adalet Bakanlığı'ndan bir an önce firari sanıkları yakalamalarını ve yargı önünde hesap vermelerini istiyorum.