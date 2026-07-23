Dijital Platformlarda Çocuk Güvenliği - Son Dakika
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Dijital Platformlarda Çocuk Güvenliği

Dijital Platformlarda Çocuk Güvenliği
23.07.2026 16:57
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Disney Plus, HBO Max ve Netflix, TBMM'de çocukların dijital güvenliği hakkında bilgi verdi.

Kaynak: ANKA

Disney Plus, Teknoloji, Güncel, Çocuk, HBO, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Platformlarda Çocuk Güvenliği - Son Dakika

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