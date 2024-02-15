Diyarbakır Anneleri, HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemine Devam Ediyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam etti.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1627 gündür sürüyor.
İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, sanatçı Hülya Koçyiğit, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık ile beraberindeki heyet, evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Ailelerle görüşen heyete, evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.
Batman'dan 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Yunus için oturma eyleminde yer alan anne Remziye Yenidoğan, sanatçı Hülya Koçyiğit'e evladının nasıl dağa kaçırıldığını ve özlemini anlattığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Ailelerle görüşme devam ederken baygınlık geçiren Yenidoğan'a 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.
"Sonuna kadar annelerimizin yanında yer alacağız"
İçişleri Bakan Müşaviri Atan, ziyaretin ardından gazetecilere, bir annenin evladını bağrından koparmanın dünyanın en büyük şiddeti olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile beraber ilk günden bu yana evlat nöbetini sürdüren anne ve babaların yanında yer aldığını belirten Atan, tüm annelerin evlatlarına kavuşmasını temenni etti.
Anadolu kadınının güçlü olduğunu belirten Atan, "Bu cesur yürekli annelerimizi tebrik ediyoruz. Sonuna kadar annelerimizin yanında yer alacağız." dedi.
"Anneler evlatlarını geri istiyor"
Sanatçı Koçyiğit de evlat nöbetini sürdüren annelerin yalnız olmadıklarını söyledi.
Kendisinin de anne olduğunu, onları çok iyi anladığını belirten Koçyiğit, şöyle konuştu:
"HDP binasının önünde anneler büyük bir dirençle, sabırla, inatla 'kandırılıp dağa götürülen evlatlarımızı geri istiyoruz' diye haykırdılar, halen haykırmaya devam ediyorlar. Onların sesi, yüreklerindeki sızıyı hiçbir zaman, hiçbirimiz göz ardı edemeyiz. Anneler ölüme götürülen evlatlarını geri istiyor. Ben de onlarla beraber sesleniyorum, 'Evlatlarımızı geri gönderin.' Annelere tüm kalbimle saygı duyuyorum, her zaman onların yanlarında olacağım."
"Bu çalışma sayesinde Avrupa'ya Diyarbakır annelerini anlatacağız"
Prof. Dr. Palabıyık ise Diyarbakır Anneleri Çalıştayı ile yürüttükleri çalışmayı uluslararası kongreye çevirdiklerini söyledi.
İçişleri Bakanlığının destekleriyle kongreye katılan hocalarla kitap hazırladıklarını belirten Palabıyık, "Bu çalışmamız bugün annelerimizle buluşuyor. Bu çalışma sayesinde Avrupa'ya terörü, Diyarbakır annelerini ve şehit annelerimizi anlatacağız. Böylelikle sivil alanda terörün boyutlarını Avrupa'ya duyuracağız. Çalışma 4 dilde yayınlandı, 20 ülkeye gönderilecek. Toplam 300 yabancı akademisyene ulaşacak." ifadelerini kullandı.
Palabıyık, tanıtımını yaptığı "Ebeveyn Nöbetinden Evlat Nöbetine Diyarbakır Anneleri" adlı kitabı ailelere hediye etti.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Anneleri, HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemine Devam Ediyor - Son Dakika
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, bir televizyon programında kendisine gelen soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Bir erkek seyirci, Karataş'a eşiyle problem yaşadığından dert yanarak "Yatağı yorganı ayırdık, nikahımız düştü mü?" sorusunu sordu. Karataş ise "yatak yorgan ayrı" sözünün tekrarlanmasına dayanamayarak "Yatak yorgan fazla demek ki" diyerek tepkini dile getirdi. Hocanın yanıtı karşısında sunucu ise "Hocam" diyerek müdahale etti.
Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, rakibinin maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak yanıt verdi.
TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasını başlatacağını duyurdu. Yabancı gözlemcilerin vereceği puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.
ABD'de perakende satışlar yüzde 0.8 gerileyerek, Mart 2023'ten beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yardımcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti." ifadelerini kullandı.
"Seçimden seçime geliyorsunuz" diye sitem ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tavırlarından rahatsız olunca "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyen vatandaş sessizliğini bozdu. Belediye başkanını eleştirdiği için provokatörlükle suçlandığını söyleyen vatandaş, suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Benim DEM Partisi'yle bağlantım yok. Ben AK Parti 2005-2006 üyesiyim. Bunun terörle ne alakası var? Ben bir belediye başkanını eleştiremez miyim?" dedi.
Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini ve adına "Tayyip" ve "Memik" ön isimlerini eklemek istediğini dile getirdi.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?