İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif\'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat B, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

TUTUKLANAN İTİRAFÇININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanan itirafçı Nevzat B. (48) sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, amca Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği iddiasında bulundu.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar

"CESEDİ YOK ETMEZSEM AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Nevzat B, olayla ilgili şunları anlattı: "Narin'in cesedini derenin kenarına bıraktığım zaman üzerine bir taş koyduğumu hatırlıyorum. Cesedin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim, üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim'in bana dediği 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm.' şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum."

"NARİN'İN CESEDİNİ KENDİ İKAMETİMDE ÇUVALA YERLEŞTİRDİM"

Olay günü muhtar Salim Güran ile Narin'in cesedini kendi aracına yerleştirdiklerini belirten şüpheli, "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim." ifadesini kullandı. Narin'i arama çalışmaları sırasında Salim Güran'ın tedirgin olduğunu fark ettiğini anlatan Nevzat B, ifadesinde şunları kaydetti: "Ona benzer bir tedirginliği başka birinde gördüğümü hatırlamıyorum. Arama faaliyetleri sırasında Salim ve yanındaki jandarma personeli, annemin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiler.

Amca Salim Güran

"ARAMA KAYITLARIMI KENDİM SİLDİM"

Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik. Jandarma personeli olduğu için bana bir şey sormadı. Bunun haricinde Narin'in hiçbir akrabası bana Narin'in cesediyle ilgili hiçbir şey sormadı. Daha önce de arama kayıtlarım arttığı için kayıtlarımı silmiştim. Olay günü ile alakalı da kayıtlarımı kendim sildim. Kimsenin bu yönde telkin veya tavsiyesi olmadı. Bu durumdan dolayı pişmanım."

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararında, Nevzat B'nin diğer şüpheli Salim Güran'ın kendisine teslim ettiği Narin Güran'a ait cesedi çuvala koyarak dere kenarına gömdüğüne dair ikrarda bulunduğu ifade edilerek, "Şüphelinin bir kısmını ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı" belirtildi.

Kararda, şunlar kaydedildi: "Soruşturmanın henüz tamamlanmamış oluşu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, Anayasanın 19. maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nin 100/1. maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu müsnet suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, müsnet suçun CMK 100/3. maddesinde belirtilen katalog suçlardan oluşu, verilmesi beklenen cezaya göre şüphelinin kaçma ihtimalinin kuvvetle muhtemel bulunması, tutuklama tedbirinin ölçülü olması ve bu safhada adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından şüphelinin CMK 100 ve devamı maddeleri gereğince tutuklanmasına karar verilmiştir." Salim Güran ve Nevzat B'nin tutuklandığı soruşturma kapsamında 23 şüphelinin işlemleri sürüyor.

İTİRAFÇIYI KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin'in amcası Salim Güran'ın 200 bin TL para teklifine karşı cesedi ortadan kaldırmayı kabul ettiğini söyleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı ele veren detay belirlendi.

CESEDİ BIRAKTIKTAN SONRA 50 DAKİKA BEKLEMİŞ

Narin'in cesedinin bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Eğertutmaz Deresi ve bölgeyi gören güvenlik kameralarını yeniden incelemeye başladı. Özellikle Narin'in kaybolduğu güne ait kamera kayıtları, jandarmanın önemli bire detaya ulaşmasını sağladı. Görüntülerde, saat 15.40 ile 16.30 arasında Narin'in cesedinin bulunduğu dereye yakın noktada park halindeki bir aracın 50 dakika boyunca arazide sabit beklediği tespit edildi.

ÇAPRAZ SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheli aracın sahibinin, Salim Güran'a ilişkin önemli itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Bahtiyar, çapraz sorguda kan donduran detayları anlattı. Bahtiyar, küçük kızın cansız bedeninin amcası Salim Duran tarafından kendisine teslim edildiğini, cesedi ortadan kaldırması karşılığında kendisine para teklifinde bulunduğunu belirterek, "Ben de teklifini kabul ettim ve cesedi bir süre araç içinde dolaştırdıktan sonra bulunduğu dere yatağına çuval içinde üzerini taşla gizleyerek bıraktım" ifadelerini kullandı.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Bahtiyar'ın ifadesinin ardından jandarma ekipleri, Narin'in aile içi cinayete kurban gitmiş olma olasılığını değerlendirerek, tüm aile üyelerini gözaltına aldı. Narin'in babası ise daha sonra serbest bırakıldı.