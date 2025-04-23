Dünya Çocukları, 23 Nisan'da Mersin'de El Ele Dans Etti - Son Dakika
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Dünya Çocukları, 23 Nisan'da Mersin'de El Ele Dans Etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl ikincisini düzenlediği “Uluslararası Çocuk Festivali” için kente gelen ulusal ve uluslararası dans toplulukları ilçelerde sahne aldı.

23.04.2025 14:17  Güncelleme: 15:09
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl ikincisini düzenlediği "Uluslararası Çocuk Festivali" için kente gelen ulusal ve uluslararası dans toplulukları ilçelerde sahne aldı.

"Uluslararası Çocuk Festivali" için için Mersin'e gelen ulusal ve uluslararası dans toplulukları, sadece merkezde değil; Silifke, Erdemli, Tarsus, Gülnar, Aydıncık, Mut, Anamur ve Bozyazı'da sahne aldı. Göksu Park'ta Rusya Federasyonu, Kuzey Makedonya ve Batudans Akademi, Silifkelilerle buluşurken; Tarsus Kültür Park'ta Polonya, Mersin Sanat ve Spor Kulübü, Era Koleji ve Sedef Uysal Dans Akademisi performans gösterdi.

Gülnar'da Kosova, Arnavutluk ve Ankara'dan gelen dansçılar, Mut'ta ise İran, Gürcistan, Adıyaman ve Konya'dan katılan ekipler izleyiciyle buluştu.

Erdemli'de Erdemoğlu Bulvarı'nda Polonya, Kuzey Makedonya ve Batudans Akademi'nin performansları beğeni toplarken; Aydıncık Limanı'nda da Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Adana'dan gelen ekipler sahne aldı. Anamur ve Bozyazı'da ise Kazakistan, Edirne ve Ankara'dan gelen çocuklar, sergiledikleri halk oyunlarıyla festivale renk kattı.

Dans topluluklarının ilçelere yayılması, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Festival sayesinde çocuklar kadar yetişkinler de farklı kültürlerle buluşarak bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Gösterilerin yanı sıra Kent Orkestrası'nın da sahne aldığı ilçeler adeta bir karnaval yaşadı.

"Siz mutlu olmalısınız ki, gelecekten biz de umutlu olalım"

Çocukların bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, bayramı tüm dünya çocuklarına armağan eden Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnetini iletti. TBMM'nin açıldığı 23 Nisan'ın çok kıymetli olduğunu söyleyen Kılıçarpa, "Bugüne değer katan, bizi dünya çocuklarıyla bu etkinlikle buluşturan Vahap Başkanıma da hepiniz adına teşekkürlerimi sunuyor. Muhakkak ki çocukların mutlu olduğu, yüzlerinin güldüğü, geleceğe umutla baktığı, güven içerisinde olduğu bir ülkede, bir ilçede yaşamak ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığa sahip olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Siz mutlu olmalısınız ki gelecekten biz de umutlu olalım. Kendinizi çok iyi geliştirmelisiniz çok çalışmalısınız" diye konuştu.

"Cumhuriyete ve Atatürk'ümüzün emanetine yakışır şekilde kutluyoruz"

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukları Gülnar'da ağırladıklarını söyleyen Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, "Cumhuriyetimizin kurucusu, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Meclis'in açılışını ve ulusal egemenlik üzerindeki hassasiyetini bir bayramla taçlandırdı ve bunu geleceğimizin teminatı çocuklara armağan etti. Biz de her yıl Cumhuriyetin evlatları olarak, Cumhuriyete ve Atatürk'ümüzün emaneti olması özelliğine yakışır şekilde çocuklarla beraber kutluyoruz. Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. 23 Nisan'ı hep beraber coşkuyla kutluyoruz" dedi.

Erdemli'de düzenlenen etkinliklerde yurttaşlarla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, çocuklara ve katılan herkese Başkan Vahap Seçer'in selamlarını iletti. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Gökayaz da şöyle konuştu:

"Her yıl daha coşkulu şekilde kutlamaya devam edeceğiz"

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bundan sonra da kutlamaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan, tarihimizde büyük bir önem teşkil ediyor. Biz de bugünün anlam ve önemine uygun bir şekilde bir festival programı hazırladık. Bu festival programımızda hem merkezde hem ilçelerde organizasyonlar yaparak çocuklarımıza en güzel şekilde bayramın coşkusunu yaşatmak istedik. Çünkü Ulu Önder Atatürk bu bayramı çocuklara hediye etti, dolayısıyla çocukların bu bayramı en güzel, en coşkulu şekilde yaşamaları için bu çalışmaları ortaya koyduk."

Aydıncık'ta çocuklarla bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Yönetim Temsilcisi Ali Rıza Özdemir ise şunları söyledi:

"Büyükşehir çocukların hayatına katkılar sunuyor"

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' diyerek, TBMM'nin açılışını dünya çocuklarına armağan etti. Bu armağan dolayısıyla; Büyükşehir Belediyemiz tarafından 19-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Uluslararası Çocuk Festivali'nde sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in himayelerinde hayata geçirdiğimiz projelerle çocukların hayatına önemli katkılar sunan Büyükşehir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli kutlamalarla bu festivalimizi geçirdik."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya Çocukları, 23 Nisan'da Mersin'de El Ele Dans Etti - Son Dakika

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