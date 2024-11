ERZURUM Destici: Kayyım istemeyenler terörle iltisakı olmayanları aday yapacak

Güncel

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kayyım istemeyenler şunu yapacaklar; terörle iltisakı olmayan, terörden yargılanmayan ya da ceza almamış olanları aday yapacaklar. Niye en azılılarını getirip getirip aday yapıyorsunuz" dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak ve partisinin MKYK üyesi Yahya Öztürk'ün kızının nikah törenine katılmak üzere Erzurum'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Destici'ye, partisinin il teşkilatı ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısında, BBP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Ertan Çomaklı, BBP İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özdemir'in yanı sıra parti ilçe başkanları ve üyeleri de eşlik etti. Destici konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladı.

'TÜRK KİMLİĞİ ŞART'

Geçmişte nasıl saldırılar olduysa, ülkeye yönelik saldırıların devam ettiğini belirten Destici, "Bu bazen açık bir komşu devletin saldırısı şeklinde bazen de emperyalist ülkelerin vekalet savaşları yoluyla olmaktadır. Bazen de işte başımıza musallat ettikleri terör örgütleri yoluyla bu saldırıyı gerçekleştirmektedirler. Başımızda da 40 yılı aşkın bir süredir terör belası var. Hain, katil ve kahpe terör örgütü PKK türevleri ile birlikte devletimizi yıkmaya, ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışmaktadırlar. Bugüne kadar buna muvaffak olamamışlardır. Biz Kürt, Türkmen, Çerkez, Alevi, Sünni bir milletin yani bu aziz ve necip Türk milletinin birer parçasıyız. Bu topraklarda kardeş, et ve tırnak olmuşuz. Devletimizin kurucu iradesi Anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür diyerek bu Anadolu'da yaşayan insanların kimliğini de anayasasında belirtmiştir. Anayasal güvence altına da almıştır. Neden, çünkü bu birlik için şarttır, yani kimlik Türk kimliği şarttır" dedi.

'TÜRKİYE'DE TERÖR MESELESİ VARDIR'

Türkiye'de Kürt meselesinin olmadığını söyleyen Destici, "Türkiye'de terör meselesi vardır. 40 yıldır Türkiye'ye emperyalistlerin desteği ve talimatıyla kurulmuş ve desteklenen, finanse edilen silahlandırılan bir terör örgütü vardır. Bu sorunu Türkiye Cumhuriyeti devleti aslında güvenlik boyutu bakımından çözmüştür şu an baktığınız zaman daha önce teröristlerin cirit attığı binlerce hatta on binlerce terörist ülkemiz sınırları içerisinde eylem yapma kapasitesine sahipken, neredeyse her gün bir karakol basıp onlarca askerimizi polisimizi şehit ederken bugün bunu ayda, yılda bir bile yapamamaktadır. Çünkü Türkiye bu anlamda elini çok güçlendirmiştir. İHA'lar, SİHA'lar başta olmak üzere sınırlarını, sınır içindeki güvenliğini en üst düzeyde sağlamaktadır" diye konuştu.

'KAYYIM UYGULAMASI DOĞRU VE YERİNDEDİR'

Geriye terörün diğer unsurları ile mücadele edildiğini kaydeden Destici, "Diğer unsurlarından kastımız nedir; Meclis'teki sözde siyasi partidir, onun temsilcileridir, onun sözde milletvekilleridir. Terör propagandası yapıyorlar. Belediyelerde seçimlerden önce anayasal ve yasal şartları sağlayan herkes aday olabilmiştir. Ama belediyeyi kazandıktan sonra eğer orada PKK terör örgütüne hizmet ediyorsa, oradan gelen listeye göre belediye işçi alıyorsa, adam alıyorsa, memur alıyorsa, oradan gelen talimata göre ihaleleri birisine veriyorsa ve o ihalelerden yani belediyelerin kasasından örgüte, Kandil'e, PKK'ya, KCK'ya ya da onun sivil toplum örgütlerine, derneklerine kaynak aktarıyorsa elbette devlet bunu seyretmez. Zaten anayasa, 'Böyle bir durum olursa müdahale edeceksin. O belediye başkanını alacaksın yerine kayyım atayacaksın' diyor. Bu anayasa maddesi ve yasalarımız da anayasaya göre düzenledi. Şimdi hepsi bunu bildikleri halde yalandan itiraz ediyorlar. Hadi PKK'nın partisi DEM bunu bir siyasi şova dönüştürmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bunu bilmiyor mu ya da kayyıma itiraz eden diğer partiler bunu bilmiyorlar mı? Pekala biliyorlar" ifadelerini kullandı.

'KAYYIM İSTEMEYENLER, TERÖRLE İLTİSAKI OLMAYANLARI ADAY YAPACAK'

Kayyım uygulamasının doğru bir uygulama olduğunu söyleyen Destici, "Kayyım istemeyenler şunu yapacaklar; terörle iltisakı olmayan, terörden yargılanmayan ya da ceza almamış olanları aday yapacaklar. Niye en azılılarını getirip getirip aday yapıyorsunuz. Bir olmuş alınmış, iki olmuş alınmış, üçüncüsünde niye onu aday yapıyorsun. Milyon nüfuslu Mardin'de başka adam mı, başka aday mı yok. 82 yaşına gelmiş daha önce iki kere daha olmuş alınmış, terörden dolayı hapis yatmış. Bu Batman'daki, Halfeti'deki ve Esenyurt'taki için de geçerlidir. Düşünebiliyor musunuz bir belediye başkanı 695 terörist ile görüşme yapıyor. Bunlar içerisinde KCK, Yürütme Konseyi Başkanı gibi üst düzey teröristler var. Terörden kesin ceza almışlar var, davası sürenler var. Esenyurt gibi İstanbul gibi bir yerde illa teröristlerle 695 kez konuşan birisini mi aday yapmanız gerekiyor. Eğer kayyım atanması istenmiyorsa, terörle iltisakı olmayan ilişkisi olmayan adaylar konacak ya da belediye başkanı olduktan sonra PKK'nın Belediye Başkanı değil, seçildiği ilin ve ilçenin Belediye Başkanı olacak. Bir de yanına ikinci bir eş başkan adı altında PKK'nın atadığı komiserler olmayacak. Esas onlar yönetiyor belediyeyi" diye konuştu.

EMEKLİLERİMİZ MAĞDUR

Konuşmasında ekonomiye de değinen Mustafa Destici, "Türkiye'nin en önemli problemlerinden birincisi ekonomi sonrasında ise terör geliyor. Öncelikle gelirin adil dağıtılması lazım. Maaşlar adaletli verilmeli, birine fazla birine az olmaması lazım. Vergi adil olmalı, çok kazananlar çok, az kazanan az, kazanmayandan alınmaması lazım. Gençlerimizin özellikle üniversite mezunu ve diğer gençlerimizin istihdam edilme meselesi var, iş meselesi var. Bunun sağlanması lazım, hayat pahalılığı hepimizin yaşadığı bir gerçek. Mücadele ediliyor bazı olumlu sonuçlar da alındı ama yeterli mi yeterli değil. Enflasyon düşmediği sürece hayat pahalılığı da düşmez Emeklilerimiz 2023 Temmuzundan beri bir mağduriyet ve hak kaybı yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

