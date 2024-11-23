Esenyurt\'ta Demokrasi Nöbeti.

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Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanması üzerine CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti devam ediyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki nöbette konuşan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Adalet Bakanı'na hatırlatalım. Biz senin gibi İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verilerek kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Bizim genel başkanlarımız "Ayşe Gezi'ye çıkıyor" diyen Bülent Ecevit'tir. "Yeni bir dünya kurulur. Türkiye yerini alır "diyen İsmet İnönü'dür. Bizim kurucu genel başkanımız "geldikleri gibi giderler" diyen Mustafa Kemal Atatürk'tür. Senin genel başkanın ise Trump'ın bir mektubu ile rahip Brunson'ı ilk uçakla Amerika'ya gönderen Recep Tayyip Erdoğan'dır. O yüzden sayın Adalet Bakanı aklınızı başınıza alınız." dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti devam ediyor. Nöbete bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kırklareli milletvekili Adil Özkan, Yalova CHP İl başkanı İsmail Erdem, Tokat Sivil Toplum Kuruluşları adına Veysel Sara katıldı.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki nöbette konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, şunları söyledi:

"Önceki Genel Başkanımıza siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar"

"Kayyum darbesinin 25 gününde yine bu meydanda yağmurda, fırtınada her gün meydanı dolduran, meydana gelen kayyum darbesine karşı haykıran tüm dostlarımızı selamlıyorum öncelikle. Evet buradan bir selam gönderiyoruz. AKP iktidarı aklını başına almıyor. AKP iktidarı sandıkta kaybettiğini kayyum darbeleriyle almaya çalışıyor. Dün de ne yazık ki Tunceli'de ve Ovacık'ta belediyelere kayyum atadı. Öncelikle bu meydandan bugün Tunceli'de olan tüm yol arkadaşlarımıza selam gönderiyorum. Evet değerli dostlar Ahmet başkanımız 25 gündür içeride. 25 gündür bizler Esenyurt meydanından darbelere karşı, kayyumlara karşı hayır diyoruz. Ama iktidar yargı sopası ile vatandaşlarımızı sindireceğini düşünüyor. Yargı sopası ile Cumhuriyet Halk Partilileri susturacağını düşünüyor. Adalet Bakanı çıkmış dün önceki genel başkanımızın mahkemesi vardı. Buradan önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir selam gönderiyoruz. Önceki Genel Başkanımıza siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar.

"Adalet Bakanı'na hatırlatalım; Biz İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verilerek kurulmuş bir siyasi parti değiliz"

Ve Adalet Bakanı çıkmış, utanmadan, çekinmeden tehdit ediyor. Esenyurt meydanından Sayın Adalet Bakanı'na hatırlatalım. Biz senin gibi İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verilerek kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Bizim genel başkanlarımız "Ayşe Gezi'ye çıkıyor" diyen Bülent Ecevit'tir. "Yeni bir dünya kurulur. Türkiye yerini alır" diyen İsmet İnönü'dür. Bizim kurucu genel başkanımız "geldikleri gibi giderler" diyen Mustafa Kemal Atatürk'tür. Senin genel başkanın ise Trump'ın bir mektubu ile rahip Brunson'ı ilk uçakla Amerika'ya gönderen Recep Tayyip Erdoğan'dır. O yüzden sayın Adalet Bakanı aklınızı başınıza alınız. Cumhuriyet Halk Partisi 105 yıldır darbelerde kapatılmıştır. İl başkanları, ilçe başkanları katledilmiştir. Şehitler vermiştir. Bu ülkenin bağımsızlığını sağlamıştır. O yüzden hiçbir CHP'li partilinin kayyumlara karşı adalet sopasına karşı geri atacak bir adımı dahi yoktur.

"Sefalete mahkum edilen 85 milyon vatandaşımızın gündemini değiştirmek istiyorlar"

Buradan bir selamı da dört gündür kendilerini maden ocağına kilitleyen Ankara'da ki 500 madenci emekçi kardeşimize gönderiyoruz... Onların derdi zaten belli. Gündemi değiştirerek bu ülkenin her geçen gün yoksullaşan açlığa, sefalete mahkum edilen 85 milyon vatandaşımızın gündemini değiştirmek istiyorlar. Onların bu gündemi değiştirmelerine izin vermeyeceğiz. Onların yapmış olduğu politikaların oyununa gelmeyeceğiz. Hem Ahmet Başkanımızın hakkına hukukuna Esenyurtlu'nun oyuna sahip çıkacağız hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve Cumhur İttifakı'nı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk gelen sandıkta tıpış tıpış göndereceğiz.

"Şehirlere ihanet ettik dediniz. Bu şehirlere bir daha ihanet etmenize izin vermeyeceğiz"

Bakın küçük ortağın üç milletvekili bir gece aniden istifa ediyor. İstifaları isteniyor. Onlar da istifa ediyorlar. İstifa konuları kamuoyuna düşüyor, kamuoyuna yansıyor. Kamuoyuna yansıyan bilgileri televizyonlarda, gazetelerde yazan yazarlara soruşturma açıyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi aklınızı başınıza alınız. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını size yedirmeyeceğiz. Aklınızı başınıza alınız. Kendi yandaşlarınıza peşkeş çektiğiniz işte Esenyurt'un dört bir tarafını çevreleyen on beşer, ellişer katlı binalara yeniden izin vermeyeceğiz. Şehirlere ihanet ettik dediniz. Bu şehirlere bir daha ihanet etmenize izin vermeyeceğiz. Az önce söyledim ilk seçimde gideceksiniz, gideceksiniz. Kayyumun hesabını da bu hukuksuz uygulamaların hesabını da bunu uygulayanlar, bunu getirenler, yine yargının önünde tek tek verecekler. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ahmet Başkana 25 gündür sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Hepimizin yolu açık olsun arkadaşlar".