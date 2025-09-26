Güllü Şarkıcı Gül Tut'un Ölümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güllü Şarkıcı Gül Tut'un Ölümü

Haberin Videosunu İzleyin
Güllü Şarkıcı Gül Tut\'un Ölümü
26.09.2025 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Güllü Şarkıcı Gül Tut\'un Ölümü
Haber Videosu

Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti.

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'da 5. kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi.

52 yaşındaki Tut, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güllü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KOMŞULARI GÜLLÜ'YÜ ANLATTI

Şarkıcının komşusu Halit Becergen (73), gazetecilere, komşularının haber vermesi üzerine durumu öğrendiğini söyledi.

Tut ile yaklaşık 1,5 yıldır komşu olduklarını anlatan Becergen, "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin." dedi.

Esnaf Sezgin Kaya da Güllü'un yaşamını yitirmesi nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, "İyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı. Esnaf tarafından sevilen bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnşallah geride kalanlar Güllü'nün kıymetini bilirler." ifadelerini kullandı.

Güllü'nün cenaze programı belli oldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece saat 01.28'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

Güllü'nün cenaze programı belli oldu

İSTANBUL TUZLA'DA DEFNEDİLECEK

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak İstanbul'a götürülen Gül Tut'un cenazesinin yarın öğle namazından sonra Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı. Evinin kapısına şifre ve kamera taktıran Güllü, o anlara ait görüntülerde, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. Kamera, fotoğraf kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün cenaze programı belli oldu

"GÜLLÜ İNTİHAR ETMEZ, DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ"

Yapımcı Şahin Özer, Ünlü şarkıcı Güllü için "O benim çocuklarımdan biriydi, en vefalı olanıydı" diyen ünlü yapımcı Şahin Özer, iki gün önce telefonla konuştuklarını ve yeni albüm planları yaptıklarını, bu ölümün kesinlikte intihar değil, bir kaza olduğunu söyledi.

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 1973 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde doğmuş Türk arabesk-fantezi müzik sanatçısıdır. Çocukluk ve gençlik yıllarında zorlu bir hayat sürmesine rağmen güçlü sesiyle kısa sürede dikkat çekmiş ve 1990'lı yıllarda müzik piyasasına adım atmıştır. Özellikle "Oyuncak Gibi", "Kırılsın Ellerim" ve "Sevdalım" gibi şarkılarıyla tanınmış, "Kasımpaşalı Güllü" lakabıyla da bilinir hale gelmiştir. Kendine has yorumu, sahne enerjisi ve dobra kişiliğiyle halkın sevgisini kazanmıştır.

Bugün hâlâ arabesk ve fantezi müziğin unutulmaz kadın sesleri arasında yer almakta, zaman zaman konserler ve televizyon programlarıyla sevenleriyle buluşmaktadır.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Magazin, yalova, Güncel, Kültür, Sanat, Güllü, Müzik, Dünya, Tut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güllü Şarkıcı Gül Tut'un Ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı
Mahmud Abbas: Filistin’in BM’ye tam üye olmasını istiyoruz Mahmud Abbas: Filistin'in BM'ye tam üye olmasını istiyoruz
Liverpool’dan Galatasaray maçı için sürpriz karar Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
Gece kulübünde olay görüntü Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı
Osimhen hakkında bomba iddia: 9 hafta boyunca oynayamayacaktı Osimhen hakkında bomba iddia: 9 hafta boyunca oynayamayacaktı
Kan donduran olay Minik öğrencinin parmağı koptu, öğretmen derse devam etti Kan donduran olay! Minik öğrencinin parmağı koptu, öğretmen derse devam etti
17 yaşındaki yıldız, Liverpool ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı 17 yaşındaki yıldız, Liverpool ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı
Rakamlar felaket Dört büyüklerin zararını duyanlar inanamıyor Rakamlar felaket! Dört büyüklerin zararını duyanlar inanamıyor
Binlerce tweet attılar İşte Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim Binlerce tweet attılar! İşte Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim
Kebap tezgahından dünya kürsüsüne uzanan kariyer Kebap tezgahından dünya kürsüsüne uzanan kariyer
Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan fenomen Talu çifti tahliye edildi Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan fenomen Talu çifti tahliye edildi
Sadettin Saran’ın başkanlığı önündeki son engel de kalktı Sadettin Saran'ın başkanlığı önündeki son engel de kalktı
Tümer Metin, Sadettin Saran’a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var Tümer Metin, Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray’da Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar
Dün Husiler, bugün Hamas İsrail’e saldırılar peş peşe geldi Dün Husiler, bugün Hamas! İsrail'e saldırılar peş peşe geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlayan Trump’tan ilk sözler: Bu adama çok saygı duyuyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan Trump'tan ilk sözler: Bu adama çok saygı duyuyorum

14:09
Lamine Yamal’ın eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlardan oluşan bir takvimi var
Lamine Yamal'ın eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlardan oluşan bir takvimi var
14:08
Kremlin’den Trump’ın Erdoğan’a yaptığı “yakıt“ çağrısına yanıt
Kremlin'den Trump'ın Erdoğan'a yaptığı "yakıt" çağrısına yanıt
13:58
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem ’’Bilmeden kullandım’’ dönemi bitiyor
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem! ''Bilmeden kullandım'' dönemi bitiyor
13:52
Acun Ilıcalı’nın takımında olay Futbolcular hocayı yumrukladı
Acun Ilıcalı'nın takımında olay! Futbolcular hocayı yumrukladı
13:49
18 yıl sonra kritik adım Milyonlarca ton petrol Türkiye’den akacak
18 yıl sonra kritik adım! Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak
13:44
Netanyahu’nun BM’deki konuşması hoparlörle Filistinlilere dinletilecek
Netanyahu'nun BM'deki konuşması hoparlörle Filistinlilere dinletilecek
13:24
Yolda yürürken ayağına göktaşı takıldı, büyük bir servetin sahibi oldu
Yolda yürürken ayağına göktaşı takıldı, büyük bir servetin sahibi oldu
12:59
Otomobil devi durduğu yerde alev alan araçlar için harekete geçti Binlercesini geri çağırdılar
Otomobil devi durduğu yerde alev alan araçlar için harekete geçti! Binlercesini geri çağırdılar
12:16
Trump’la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze mesajı: O da bunun farkında
Trump'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: O da bunun farkında
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
11:52
Gram altın almak isteyen 120 TL fazla ödeyecek İşte nedeni
Gram altın almak isteyen 120 TL fazla ödeyecek! İşte nedeni
11:18
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Orta Doğu diye bir şey yok, aşiretler ve köyler var
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Orta Doğu diye bir şey yok, aşiretler ve köyler var
11:13
Güllü’nün ölümünde sır perdesi aralandı Valilik açıklamasında kahreden detay
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı! Valilik açıklamasında kahreden detay
10:59
CHP’nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin’in görevi sürecek
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek
10:26
Devlet okulunda ’’sıra parası’’ krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi
Devlet okulunda ''sıra parası'' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi
09:48
Çin, İsrail’e karşı harekete geçti
Çin, İsrail'e karşı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2025 14:44:40. #7.12#
SON DAKİKA: Güllü Şarkıcı Gül Tut'un Ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.