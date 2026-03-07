GÜNDEM / 7 Mart 2026 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GÜNDEM / 7 Mart 2026

07.03.2026 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenecek iftar programına katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenecek iftar programına katılacak.

İftara TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iştirak edecek.

(İstanbul/19.08) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine katılacak.

(Karaman/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temalı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/19.08) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kadın ve Aile Politikaları Başkanlığınca Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Kadın, Hayat ve Adalet" paneline katılacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Yalova İl Özel İdaresi Araç Teslim Töreni'ne iştirak edecek, Valiliğe ziyarette bulunacak, teşkilat iftarında yer alacak.

(Yalova/15.30/16.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Almanya'da Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından düzenlenecek bölge iftar programına iştirak edecek.

(Köln) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve "Vefa İftar"ına katılacak.

(Kütahya/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İsviçre'de düzenlenecek "Uluslararası Demokratlar Birliği İsviçre 10. Geleneksel İftarı"na iştirak edecek.

(Zürih) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına ve Belediyeye ziyarette bulunacak, sektör toplantısına katılacak, jeotermal sera ziyareti gerçekleştirecek ve AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı İftar Programı'na iştirak edecek.

(Kırklareli/13.00-18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ziyaret ederek İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirecek, Gazi Albay Murat Cumhur Muhtar ve ailesine ziyarette bulunacak, Gençlik Söyleşi Programı ile Musabeyli Ayrım Kilis Yolu Açılış Töreni'ne iştirak edecek, esnaf ziyareti yapacak, AK Parti Kilis İl Başkanlığı Teşkilat Vefa İftarı Programı'na katılacak.

(Kilis/13.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, RAMS Başakşehir-Göztepe ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, Erzurumspor FK-Manisa FK, Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor, Bandırmaspor-İstanbulspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor maçlarıyla sürecek.

(Erzurum/Sivas/13.30/Çorum/Balıkesir/16.00/Diyarbakır/20.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasına 6 maçla devam edilecek.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 24. hafta 13 maçla başlayacak.

5- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında Kuzey İrlanda'ya konuk olacak.

(Belfast/22.00)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına Galatasaray MCT Technic-Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Basketbol ve Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/18.00/İzmir/15.30) (Fotoğraflı)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftası, Kuzeyboru-Zerenspor, İlbank-Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Göztepe-Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla tamamlanacak.

(Aksaray/13.00/Ankara/14.00/Aydın/15.00/İzmir/15.30/İstanbul/16.00/20.00) (Fotoğraflı)

8- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası dördüncü maçında Çekya'ya konuk olacak.

(Zlin/19.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Hilton, 8 Mart, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 7 Mart 2026 - Son Dakika

Reddetmesi zor Dünya devinden Osimhen’e kanca Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam İşte yeni fiyatlar Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar
CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool’u eleyecek CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek
Ece Seçkin de dahil oldu Demet Akalın’a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş’e tepki geldi Ece Seçkin de dahil oldu! Demet Akalın'a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş'e tepki geldi
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Oynamadan 3 puan kazanacaklar Oynamadan 3 puan kazanacaklar
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Real Madrid’de Mbappe krizi Yönetim çıldırdı Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı
Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın
Adana’da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti Adana'da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
CNN muhabiri Tahran’da gördükleri karşısında şaştı kaldı CNN muhabiri Tahran'da gördükleri karşısında şaştı kaldı
Messi’nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt ''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif
Resmi açıklama geldi İşte Süper Lig’de yeni sezon başlangıç tarihi Resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

09:40
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
09:37
Suudi Arabistan’dan İran’a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun
09:28
AK Partili isim Aliyev’e herkesin aklındaki soruyu sordu
AK Partili isim Aliyev'e herkesin aklındaki soruyu sordu
09:18
ABD’nin “dev gücü“ yola çıktı, İran meydan okudu
ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran meydan okudu
09:08
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
08:53
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:41
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
08:36
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
08:21
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
07:30
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
07:16
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
06:37
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
05:29
Savaş sürerken İran’dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
04:09
Korkulan oldu İsrail’den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
04:02
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
02:46
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
01:59
İran, Tel Aviv’i vuruyor İşte Demir Kubbe’nin etkisiz kaldığı anlar
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
01:48
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da şiddetli patlamalar yaşanıyor
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
23:55
Ateşi körükleyecek gelişme Rus savaş gemileri vuruldu
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 10:18:26. #.0.5#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 7 Mart 2026 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.