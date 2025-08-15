Hafriyat Taşı Çocuğun Ölümüne Sebep Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hafriyat Taşı Çocuğun Ölümüne Sebep Oldu

Hafriyat Taşı Çocuğun Ölümüne Sebep Oldu
15.08.2025 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de bir hafriyat kamyonundan fırlayan taş, 3,5 yaşındaki Teoman'ın ölümüne neden oldu.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, belediyeye ait hafriyat kamyonunun tekerinden fırlayan taş, karşı yönden gelen otomobilin ön camını kırarak 3,5 yaşındaki Teoman Konya'nın ölümüne neden oldu. Başlatılan soruşturmada 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı çıkması üzerine ailesinin itirazı Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından, olayda taşın asli etken olduğu ve başka bir kişi ya da kuruma kusur atfedilemeyeceği belirtilerek, reddedildi. Teoman Konya'nın babası Mustafa Raşit Konya (35), adalet arayışını sürdüreceklerini ifade ederek, "Kararda, hareket kabiliyeti olmayan 'taş' adeta tek sorumlu ilan edildi" dedi.

Olay, 31 Ağustos 2024'te Burhaniye ilçesinde meydana geldi. Kütahya'dan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine giden ve dönüş yolunda Burhaniye'den geçen Mustafa Raşit Konya'nın (35) kullandığı otomobile, Burhaniye Belediyesi'ne ait İ.D.'nin kullandığı 10 RP 118 plakalı hafriyat kamyonunun tekerlerinden fırlayan kilit taşı, ön camdan girerek aracın arka koltuğunda annesi Hasibe Konya'nın yanında oturan Teoman'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan minik Teoman, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili yürütülen yaklaşık 1 yıllık soruşturmanın ardından, savcılık 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Ailenin, savcılığın verdiği bu karara itirazı Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi. Hakimlik, olayda taşın asli etken olduğunu ve başka bir kişi ya da kuruma kusur atfedilemeyeceği belirtilerek, itirazı reddetti. Hakimlik kararında, "10 RP 118 plaka sayılı kamyonun tekerinden fırlayan taş olay üzerinde asli etken olduğu, olayda kusur atfedilecek başkaca bir kişi/kurum/unsur bulunmadığı yönündeki tespit nazara alındığında dosyada delillerin toplanarak tartışıldığı, soruşturma aşamasındaki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin verilen kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olduğu, Cumhuriyet savcısının kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi. Ayrıca, dosyada Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda, taşın kamyonun tekerinden fırladığının kabul edildiği de yer aldı.

'ACIMIZI VE ÖFKEMİZİ İÇİMİZE ATARAK SABIRLA ADALETİN TECELLİSİNİ BEKLEDİK'

Oğlu Teoman'ın hayatına mal olan olayla ilgili ne sürücünün ne de kurumun ceza almadığını ifade eden Mustafa Raşit Konya, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Mustafa Raşit Konya, "31 Ağustos 2024 tarihinde, Burhaniye Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonunun tekerleri arasından fırlayan kilit taşı, karşı şeritte seyir halinde olduğumuz aracımızın ön camından içeri girerek, arka koltukta annesinin yanında oturan oğlum Teoman'a isabet etti. Teoman henüz 3,5 yaşındaydı, başına aldığı ağır darbe sonucu, oğlum maalesef hayatını kaybetti. Biz, acımızı ve öfkemizi içimize atarak sabırla adaletin tecellisini bekledik. Ancak yaklaşık 1 yıl süren soruşturmanın sonunda, hukuk tarihinde örneğine rastlanması zor bir gerekçeyle 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verildi. Kararda, hareket kabiliyeti olmayan 'taş' adeta tek sorumlu ilan edildi. Oysa tanık beyanları, polis tutanakları, kamera kayıtları, GPS verileri ve teknik incelemeler; taşın kamyonun tekerleri arasından fırladığını ve ölümle doğrudan illiyet bağı bulunduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Buna rağmen hiçbir kişi veya kurum kusurlu bulunmadı" dedi.

'BAŞSAĞLIĞI BİLE DİLEMEDİLER'

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, taşın kamyon tekerinden fırladığının kabul edildiğini ancak şoföre kusur atfetmeyerek kendi içinde çelişkiye düştüğünü öne süren Konya, "Teknik deliller ve tanık ifadeleri ise bu çelişkiyi ortadan kaldıracak ölçüde nettir. Burhaniye Belediyesi'nin bu süreçteki tutumu ise ayrıca üzücüdür. Evladımızı kaybetmemize sebep olan bu kazadan sonra bir başsağlığı dileme inceliği dahi gösterilmemiştir. Belediyeye bizzat yaptığım başvuruda oğlumuzun adının bir çocuk parkına verilmesi gibi kaybınızın yanında çok küçük ama vicdani anlamı yüksek, bir talebimize dahi cevap verilmedi. Oysa biz, belediyenin kendi iç soruşturmasını titizlikle yürüterek tüm sorumluların üzerine gitmesini beklerdik. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurumuzu yaptık ve hukuk davası sürecini başlatıyoruz. En önemlisi de ciddiyetle hazırlanmış teknik raporlarla yeniden yargılama yoluna gidilmesi için tüm hukuki yolları kullanacağız" diye konuştu.

Teoman'dan geriye ise oyuncakları ve anne babasıyla çekildiği fotoğraflar kalırken, ailesi hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Balıkesir, Burhaniye, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafriyat Taşı Çocuğun Ölümüne Sebep Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Jhon Duran’ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
Manchester City, Donnarumma ile anlaştı Manchester City, Donnarumma ile anlaştı
Bahçeli’den AK Parti’ye anlamlı hediye Yine sayılarla mesaj verdi Bahçeli'den AK Parti'ye anlamlı hediye! Yine sayılarla mesaj verdi
Özel’in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç’tan ilk yorum Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı!
Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı Evden kanlı zıbın ele geçirildi Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı! Evden kanlı zıbın ele geçirildi

07:27
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
14:52
Galatasaray’da beklenen ayrılık
Galatasaray'da beklenen ayrılık
14:49
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
14:25
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
14:23
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
14:13
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
14:13
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 10:59:47. #7.13#
SON DAKİKA: Hafriyat Taşı Çocuğun Ölümüne Sebep Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.