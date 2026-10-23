Hak mücadelesi veren örgütler gazetecilerin eylemi için dayanışma çağrısında bulundu

Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - Yakın zamanda uzun süren hak arama mücadeleleriyle gündeme gelen madenciler, gaziler, özel sektör öğretmenleri ve emeklilerin yanı sıra eğitim sendikaları da gazetecilere yönelik baskılara karşı dayanışma çağrısında bulunarak, yarın düzenlenecek eyleme destek vereceklerini açıkladı. Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "Yarın yapılan eylemlerde de dört bir yanda madenciler, o sesin bir parçası olmak için çaba sarf edecekler" dedi. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu da "Hukukun üstünlüğünü, özgür basını ve demokratik hakları savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Basın meslek örgütleri, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalar, ev hapsi uygulamaları, medya kuruluşlarına kayyım atanması ve haber sitelerinin kapatılmasına karşı 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te birçok ilde eş zamanlı eylem ve kitlesel basın açıklaması düzenleyecek.

Eğitim sendikaları, yakın zamanda haklarını aramak için uzun süren eylemleriyle gündeme gelen Bağımsız Maden İş Sendikası, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Ücretli Öğretmenler Derneği de gazetecilere yönelik baskılara karşı dayanışma çağrısında bulundu. Kurumların temsilcileri, sürece ilişkin değerlendirmelerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, şunları söyledi:

"Biz direnirken daima yanımızda gazetecileri bulduk, basının karşılıksız dayanışmasına, karşılıksız desteğine şahit olduk. Onlardan çok şey öğrendik. Bizim için itilip, dövüldüler ama yine de çırpındılar. Israrla bizim uğradığımız haksızlıkların etrafındaki güç ilişkilerini deşifre edebilmek, başka insanlara bizim derdimizin büyük bir dert olduğunu anlatabilmek için ellerinden geleni yaptılar. İnsanların karşılıksız olarak birbirlerini görmesi, sesini duyması ancak gazetecilerin büyük özverili çabalarıyla mümkün oluyor.

Bugün gazeteciler gözaltına alınıyorlar, ev hapislerine çarptırılıyorlar, hapse atılıyorlar. Bu zalim düzen, ister güçlü bir holding, ister bir yerdeki kamu erkini keyfince sürdüren bir yönetici, isterse doğrudan ülkeyi yönetenler olsun, ısrarla büyük çoğunluğa, halka gerçeği ulaştırmak üzere çırpınma içindeler ve biz bunun canlı şahidiyiz. Gazetecilere uygulanan ayrımcılığa tanık olan biziz. Gazeteciler, işsizlikle ve ücretlerle hayata tutunmaya çalışan emekçilerdir, işçi sınıfının evlatlarıdır. Onların yanındayız. Yarın yapılan eylemlerde de dört bir yanda madenciler, orada o sesin bir parçası olmak için çaba sarf edecekler."

HAKKINI ARAYAN GAZİLER VE ER ŞEHİT AİLELERİ DE GAZETECİLERİN YANINDA

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu da dernek olarak gazetecilere yönelik gözaltı, tutuklama ve ev hapsi uygulamaları ile medya kuruluşlarına kayyım atanmasına ve haber sitelerinin kapatılmasına karşı yarın gerçekleştirilecek eyleme destek vereceklerini açıkladı. Çerçioğlu, "Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı, demokratik toplumun vazgeçilmezidir. Bizler, evlatlarını bu vatan uğruna toprağa vermiş şehit aileleri ve canını ortaya koymuş gaziler olarak adaletin, hukukun ve temel hakların herkes için korunmasını savunuyoruz. Unutulmasın, adalet yalnızca işimize geldiğinde savunulacak bir değer değildir. Hukukun üstünlüğünü, özgür basını ve demokratik hakları savunmaya devam edeceğiz" dedi.

ÖĞRETMENLERDEN BASINA YÖNELİK MÜDAHALELERE TEPKİ

Ücretli Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Levent Atasoy da son dönemde gazetecilere yönelik gözaltı, tutuklama ve ev hapsi uygulamaları ile medya kuruluşlarına kayyım atanması ve haber sitelerinin kapatılmasına ilişkin değerlendirmesinde, bu uygulamaların demokratik toplumun temel değerleri ve ifade özgürlüğü açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti. Dernek, basının toplumun doğru bilgiye ulaşmasındaki rolüne dikkati çekerek gazetecilere yönelik baskıların yalnızca basın emekçilerini değil, halkın haber alma, gerçekleri öğrenme ve denetleme hakkını da etkilediğini vurguladı.

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği olarak basın emekçilerinin yaşadığı haksız gözaltı ve tutuklama uygulamalarını, medya kuruluşlarına kayyım atanmasını ve haber sitelerinin kapatılmasını "şiddetle kınadıklarını" belirten Atasoy, "Basın emekçilerinin her zaman yanındayız. Haksız uygulamalara karşı dayanışmamızı sürdüreceğiz. Yarın bizde sahadayız" dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası MYK Üyesi Umut Erkurt ise Türkiye'nin "adalet, eğitim, sağlık, ekonomi gibi can damarı alanlarda büyük bir bunalımla" karşı karşıya olduğunu belirterek, "Kadın ve çocuk cinayetlerinden başlayıp finans - ekonomi alanına kadar genişleyen yelpazede işlenen türlü suçları ve bu suçları işleyenleri ortaya çıkarmak isteyen gazeteci dostlarımız içinde bulunduğumuz süreçte hakları teslim edilmek şöyle dursun, işlerini yaptıkları için tutuklanıyor ve ailelerinden, sevdiklerinden, mesleklerinden alıkonarak cezalandırılıyorlar" dedi.

Erkurt, "Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası dün olduğu gibi bugün ve yarın da her an bizlerle olan bağımsız basınımızın; özgür, ilkeli, doğru habercilik yaptığı için tutuklanarak cezalandırılan gazeteci arkadaşlarımızın yanındadır. 24 Ekim Cumartesi günü çeşitli illerde basın meslek örgütlerimiz tarafından düzenlenecek eylem ve basın açıklamalarında Öğretmen Sendikası olarak yerimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLER GAZETECİLERİN YANINDA

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, basına yönelik baskı, gözaltı ve tutuklamaların kabul edilemez olduğunu belirterek, gazetecilerin "derhal" serbest bırakılması çağrısında bulundu. El konulan yazılı ve görsel medya kuruluşlarının sahiplerine ve çalışanlarına iade edilmesi gerektiğini ifade eden Ergen, basın üzerindeki kayyım uygulamalarına son verilmesi ve basın özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Abidin, "Tüm Emeklilerin Sendikası olarak özgür basından, halkın haber alma hakkından ve gazetecilerin demokratik haklarından yanayız. Gazetecilerin haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm üyelerimizi, basın emekçileriyle dayanışmaya ve onların haklı mücadelesini desteklemeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Emekli Meclisleri Sendikası Genel Başkanı Ali Ersin, "Türkiye hızla Ortadoğululaştırılırken mevcut iktidar bloku tarafından tüm hak ve özgürlükler de budanıyor. Son zamanlarda gerek basın üzerindeki kabul edilemez baskı ve haksız müdahaleler gerekse düşünen, sorgulayan, hak arayan sendikacılardan gazetecilere, seçilmiş belediye başkanlarından emeklilerin hak arayışına kadar baskı altında tutulan tüm hak arayanların yanında olacağız. Basın kuruluşlarının, üzerlerindeki bu baskıya demokratik bir tepki olarak düzenleyecekleri her türlü etkinlikte yanlarında olacağız. Emekli Meclisleri Sendikası olarak yarınki eylemi de var gücümüzle destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül, sendika olarak yarın "Özgür Basın" sloganıyla eylem yapacak gazetecilere destek verdiklerini belirterek, "Çünkü biliyoruz ki basın özgür olmazsa emeklinin, asgari ücretlinin ve ezilenlerin sesini duyuramayız" dedi. Şengül, Halk TV'ye kayyım atanmasının yalnızca kanalın sahibini değil, toplumun haber alma özgürlüğünü de hedef aldığını ifade ederek, kanalın sahibinden bağımsız olarak Halk TV'ye kayyım atanmasını kabul etmediklerini belirtti.

DİSK Devrimci Emekli Sendikası Genel Başkanı Cengiz Yavuz, sendika olarak gazetecilerin yazdıkları haberler, sordukları sorular ve ortaya çıkardıkları gerçekler nedeniyle gözaltına alınmalarını ve tutuklanmalarını kabul etmediklerini söyledi. Yavuz, "Gazetecilik suç değildir. Dolayısıyla tüm halkımızı 'Sansüre hayır, habere özgürlük, gazetecilik suç değildir, halkın haber alma hakkı engellenemez' demek için dayanışmaya çağırıyoruz" dedi.

EĞİTİM SENDİKALARINDAN DESTEK

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, iktidarın kendi memurunu, işçisini, öğretmenini ve gazetecisini yaratmak istediğini belirterek emekçilerin hak aramasına, gazetecilerin soru sormasına ve yurttaşların itiraz etmesine tahammül gösterilmediğini söyledi. Gazetecilerin, düzenin gerçeklerini ve siyasi sorumlularını açığa çıkardıkları için hedef alındığını ifade eden Özbay, gazetecilerin tutuklanması, ev hapsine alınması, medya kuruluşlarına kayyım atanması ve haber sitelerinin kapatılmasının "bu siyasetin bir parçası" olduğunu kaydetti.

Özbay, "Hedef alınan yalnızca haberi yapan gazeteci değil, o haberle gerçeği öğrenecek, hesap soracak, hakkını arayacak bütün toplumdur. Eğitim-İş olarak meslek onurunu savunan, hakikatin peşinden giden tüm basın emekçilerinin yanındayız. Basın meslek örgütlerinin yarın birçok ilde eş zamanlı gerçekleştireceği eylem ve kitlesel basın açıklamalarını destekliyor, tüm eğitim emekçilerini dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. Bu kötülüğü, bu karanlığı dayanışmamızla yeneceğiz" dedi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak sendikasının bağlı olduğu KESK'e bağlı tüm sendikaların yarınki eyleme katılacağını söyledi. Irmak, "Halkın özgür haber alma hakkını engellemeye yönelik her türlü baskı, sindirme, yasaklama, gözaltı ve tutuklamalara karşı Eğitim Sen'in çok net bir tavrı var. Bu tavrımızın gereği olarak biz de bu yürüyüşe katılacağız, destek vereceğiz. Bu durumu sadece basına ve gazetecilere yönelik bir baskı olarak okumuyoruz. Türkiye'deki demokrasiyi ve demokratik yapıları ortadan kaldırmaya, her yönüyle tekçi, otoriter bir iktidar kurmaya yönelik hamlelerin bir uzantısı olarak görüyoruz. Gazetecilerin yanındayız. Tutuklu gazeteciler ve basın mensupları derhal serbest bırakılmalı, özgür basının önü açılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, "Gazetecileri gözaltılarla, tutuklamalarla ve ev hapsi kararlarıyla susturamazsınız. Medya kuruluşlarına kayyım atayarak, haber sitelerini kapatarak gerçeklerin üzerini örtemezsiniz. Gazetecilere yönelik baskılara, medya kuruluşlarının susturulmasına ve basın özgürlüğünün yok sayılmasına karşıyız" diyerek yarın Şanlıurfa'da başkanlık seçimi nedeniyle tüm MYK üyeleriyle birlikte bulunacaklarını, ancak gazetecilere ve yarın gerçekleştirilecek eylemlere destek verdiklerini belirtti.

Anadolu Eğitim Sendikası Başkanı Mehmet Alper Öğretici, özgür, bağımsız ve ilkeli medyanın demokratik toplumun, şeffaf yönetim anlayışının ve sağlıklı bir kamuoyunun temel güvencelerinden biri olduğunu belirtti. Halkın doğru, tarafsız ve zamanında haber alma hakkının korunmasının, gazetecilerin mesleki faaliyetlerini herhangi bir baskı, engelleme veya kaygı yaşamadan sürdürebilmeleriyle mümkün olduğunu vurgulayan Öğretici, "Basın özgürlüğüne yönelik her kısıtlama, nihayetinde tüm toplumun hakikate ulaşma ve bilgi edinme hakkına müdahaledir. Basın emekçilerinin çalışma güvencesini, mesleki haklarını ve haber yapma özgürlüğünü sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.