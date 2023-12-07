Hamas 4 İsrail askerini etkisiz hale getirdi, 79 askeri aracı imha etti

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Hamas'ın askeri kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Gazze ve Han Yunus kentinde düzenlediği saldırılarda 4 İsrail askeri öldürüldü. Kassam Tugayları, İsrail ordusuna ait 79 askeri aracı imha etti.

HAMAS, 79 İSRAİL ASKERİ ARACINI İMHA ETTİ

İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken, Hamas'ın askeri kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci İsrail ordusuna ağır darbe indirdi. Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki İsrail askerinin Gazze'nin doğusundaki eş- Şucaiye bölgesinde keskin nişancı ateşiyle vurulduğu ve bunun son 24 saat içerisinde 3. eylem olduğu belirtildi. Açıklamada son 72 saat içerisinde Gazze'de 79 İsrail askeri aracının imha edildiği de kaydedildi.

İSRAİL ASKERLERİ HAVAYA UÇURULDU

Kassam savaşçılarının Şeyh Rıdvan bölgesinde de (Gazze Şehri'nin kuzeyinde) bir tünel ağzını bombaladığı ve işgal ordusuna bağlı bir kuvvetin onlara doğru ilerlemesiyle söz konusu tünelin havaya uçurulduğu aktarıldı. Patlama sonucu İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Ayrıca Hamas, Han Yunus kentinin kuzeydoğusunda 2 İsrail askerinin vurulduğunu açıkladı. Han Yunus'un doğusunda ise 6 askerden müteşekkil İsrail yaya birliğiyle çatışmaya girildiği; olayda İsrail güçlerinden bazılarının yaralandığı ya da öldüğü ifade edildi. Ayrıca birlikte bulunan bir robotun da ele geçirildiği kaydedildi.

İSRAİL'İN KOMUTA ODALARI VURULDU

Kassam Tugaylarının ayrıca Han Yunus'un doğusunda İsrail'e ait iki tankı Yasin-1 roketleriyle, kuzeyinde de bir Merkava tankını tanksavar bombayla vurduğu belirtildi. Han Yunus'un doğu ve kuzey eksenlerine sızan İsrail güçlerinin de havan toplarıyla vurulduğu, Gazze'nin güney ekseninde İsrail'e ait komuta odalarının da hedef alındığı ifade edildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DE CAN KAYBI 17 BİNE YÜKSELDİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 177'ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.