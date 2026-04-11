İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
11.04.2026 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ve İran arasındaki müzakerelerde kriz patlak verdi. Olumlu geçen görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın statüsü konusunda çıkmaza girdiği belirtilirken, İran, her gemi geçişi için kendilerinin izninin şart olduğunu vurguladı. İran medyası yeni müzakere turunun bu gece ya da yarın gerçekleştirileceğini yazdı.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD ve İran arasında yürütülen diplomatik görüşmeler, Hürmüz Boğazı’nın statüsü nedeniyle tıkanma noktasına geldi.

MÜZAKERELERDE HÜRMÜZ KRİZİ

Başlangıçta olumlu seyreden atmosfer, İran’ın boğazdan geçen her gemi için Tahran’dan onay alınması şartını koşmasıyla yerini krize bıraktı. ABD heyeti ise bu talebi uluslararası seyrüsefer serbestisine aykırı bularak reddetti.

İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER İÇİN TARİH VERİLDİ

Görüşmelerdeki bu kilitlenmeye rağmen taraflar diplomatik kanalları tamamen kapatmış değil. İran medyası, krizin aşılması ve çözüm yollarının aranması amacıyla yeni bir müzakere turunun bu gece ya da yarın sabah gerçekleştirileceğini duyurdu. Taraflar kilit konularda yazılı metin alışverişine başladı. Zirveden çıkacak sonuç, bölgedeki enerji güvenliği ve askeri gerilimin geleceği açısından kritik önem taşıyor.

İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

PEZEŞKİYAN'DAN AÇIKLAMA: İRAN HEYETİ, HALKININ ÇIKARLARINI KORUMAKTADIR

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Pakistan'da bulunan üst düzey İran heyeti, tüm varlığıyla İran'ın çıkarlarını korumakta ve bu doğrultuda cesurca müzakere edecektir. Her durumda halkımıza hizmetimiz bir an bile durmayacak ve müzakerelerden ne sonuç çıkarsa çıksın, hükümet halkının yanında olacaktır."

İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

İRAN: 10 MADDELİK ÖNERİYİ İLETTİK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistanlı yetkililerle yapılan temaslara ilişkin, "Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistanlı yetkililerle yaklaşık 2-2.5 saat süren görüşmeleri oldu ve görüşmeler halen devam ediyor. İran'ın değerlendirmeleri, görüşleri ve talepleri, 10 maddelik öneri paketi çerçevesinde Pakistan tarafına iletildi" ifadelerini kullandı.

ABD HEYETİNE VANCE LİDERLİK EDİYOR

Bugünkü görüşmelerde ABD tarafını Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki heyet temsil ediyor. Heyette Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner de yer alıyor. İran tarafına ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf liderlik ediyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı ve bazı milletvekilleri de görüşmelerde yer alıyor.

İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz

HEYETLER ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

İki heyet de resmi görüşme öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı bir araya geldi. Şerif ilk olarak İran müzakere heyeti ile görüştü. Hemen ardından, ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı JD Vance, Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

İRAN'IN KIRMIZI ÇİZGİLERİ

İran devlet televizyonuna göre, Tahran yönetiminin “kırmızı çizgileri” Pakistan Başbakanı’na iletildi. Buna göre İran’ın öncelikleri arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol, savaş tazminatlarının ödenmesi, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve bölge genelinde kapsamlı bir ateşkes yer alıyor.

İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
İran heyetini taşıyan uçaktaki koltuklara, ABD-İsrail'in saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden çocukların fotoğrafları ve eşyaları yerleştirildi.

ABD İLE İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 20:49:51. #7.13#
SON DAKİKA: İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.