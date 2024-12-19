İş Bankası\'ndan üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrencilere ödül

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TÜRKİYE İş Bankası 'nın üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrencilere yönelik olarak 1971 yılında başlattığı 'Altın Gençler' uygulaması ile 53 yılda 3 bin 800'ü aşkın genç ödüllendirildi. Bu yıl da YKS'de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil ham puan türlerinden birinde ilk 30'a giren öğrencilerden 83'üne ödülleri bir arada verildi.

2024 yılında Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üstün başarı gösteren 83 'Altın Genç' ödüllerini İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın katıldığı törenle aldı. 1971'den bu yana her yıl düzenlenen Altın Gençler ödül törenine 2024 yılında YKS'de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil ham puan türlerinden birinde ilk 30'a giren öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri katıldı.

'ÖDÜLLENDİRİLEN ŞEY GENÇLERİ CESARETLENDİRİR'

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Bankamızın bir geleneği, başlattığı projeleri ve destekleri uzun yıllar sürdürmesidir. Bu anlamda da 'Altın Gençler' ödül törenimizi çok uzun yıllardır devam ettiriyoruz. Ne mutlu bize ki projelerimiz sadece 3-5 yıl değil 15-20 yıl gibi uzun soluklu devam ediyor. Çünkü bir davranışın veya alınan bir aksiyonun kültürümüzün bir parçası haline gelmesi için o davranışın sık sık tekrarlanması gerekiyor. Biz Altın Gençlerimizi ödüllendiriyoruz ve bir ritüel gibi gördüğümüz bu törenleri her yıl gerçekleştiriyoruz. Kültürler şekillenirken toplumlar neyi ödüllendiriyorsa o ödüllendirme gençleri cesaretlendirir. Eğer bir toplumda akademik başarı ödüllendiriliyorsa, çocuklar da bu başarıyı tekrarlamak, daha iyisine ulaşmak, hayallerini ve hedeflerini büyütmek için motive olurlar." dedi.

'DARON ACEMOĞLU DA GEÇMİŞTE BU ÖDÜLÜ ALDI'

Aran, "Bugün burada olmanın bir anlamı varsa, yarın bu başarının basında yer almanın bir anlamı olacaksa bu üniversite sınavına girecek arkadaşlarımıza ilham kaynağı olabilir. Bu başarı, kolay bir başarı değil. Umarım sistemimiz bu başarının devamında gençlerin enerjisini ülke ekonomisi ve geleceği için kanalize edebiliyor olur. Nobel ekonomi ödülünü alan Daron Acemoğlu geçmişte Altın Gençler ödülünü alanlardır" diye konuştu.

'FEDAKARCA YAPILAN BİR ÇALIŞMADA ÇOĞU GENCİMİZ AMACA ULAŞTIĞI ANDA ARTIK AYRI BİR YOLA GEÇİYOR'

Ödüllerini alan gençlerin ve ailelerinin pek çok fedakarlığıyla bu başarının elde edildiğini ifade eden Aran, "Gönül ister ki bugün ödül alanlar arasından Nobel ödülüne layık görülecek, en azından Nobel'e aday olacak çalışmalara imza atabilecek gençlerimiz olsun ve biz gençlerimizin enerjisini böyle başarılar getirecek şekilde yönlendirebilelim" dedi.

Gençlere üniversite sınavının bir araç olduğunu unutarak bir ana amaç olarak görme tuzağına düşmemeleri tavsiyesinde bulunan Aran, "Bu ödülü ilerleyen yıllarda bir Altın Gencimizin İş Bankası Genel Müdürü olarak böyle bir törende öğrencilere vermesini çok arzu ederim" ifadelerini kullandı.

'ALTIN GENÇLER İSE ÇOK KIYMETLİ VE ÖNEMLİ'

Eşit Ağırlık Türkiye 9'uncusu Eren Cihan Yerlikaya, "Üniversiteye hazırlık süreci çok zorlu ve meşakkatli bir süreç. Stresle boğuşuyorsunuz. Sürekli denemeler, yayın evleri koşturmaca geçiyor. Ama işin sonuna geldiğinizde güzel oluyor. Ben "İyi ki çalışmışım" diyorum. Çalıştıklarıma değdi. Geçen gün liseden çok yakın bir arkadaşımla oturduk. Telefonda galerisindeyiz. En son beraber olduğumuz fotoğrafımız 2 yıl önce olan fotoğraf. Bu da aslında 2 yıl boyunca hiçbir sosyal hayatım olmamış onun özeti. Altın Gençler ise çok kıymetli ve önemli. Gerek verdiği ödüller gerekse burada birçok dereceli öğrenciyle bir arada olmak ayrı güzel bir ortam" dedi.

'ALTIN GENÇLER ÇOK GURUR VERİCİ'

Defne Işık, "Üniversiteye hazırlanma sürecim çok sıkı olmayan düzenli çok ağır çalışma içermeyen ama sonraya bırakmadığım bir şekilde ilerledi. Kendimi çok sıkmadım ama düzenli çalışmalarımı yaptım. Mühendis olmak istiyordum. Teknolojiye ayak uyduran bir sektörde çalışmak istiyorum. Herkes beni çok destekledi. Bu gibi etkinlikler de çok teşvik edici oluyor. O yüzden beni olumlu etkiledi. Altın Gençler bence çok gurur verici bir program. Verdiğim emeklerin karşılığını aldığımı hissediyorum. Güzel bir etkinlik" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini kazanan Rasim Ağaoğlu ise "Sınava hazırlanma sürecim iyi geçti. Ben 9'uncu sınıftan beri hep konu tekrarı yapmıştım. 12'nci sınıfta konuları bitirdim. Altın Gençler iyi bir program. Süreci geçmiş kişilerden bilgi almak iyi bir şey" diye belirtti.

83 ÖĞRENCİYE ÖDÜL VERİLDİ

53 yıl önce 8 öğrenci ile başlayan Altın Gençler uygulamasında bugüne kadar 3 bin 800'ü aşkın öğrenci ödüllendirildi. 2024 yılında YKS'de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil ham puan türlerinden birinde ilk 30'a giren öğrencilerden 83'üne ödülleri bir arada verildi. Öğrenciler başarı plaketlerinin yanı sıra 30 bin TL para ödülünün ve Avrupa'da trenle seyahat olanağı sağlayan InterRail Global Pass biletinin sahibi oldu.