ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir - Son Dakika
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ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir

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İran'ın İsrail'e yönelik 13 Nisan'daki füzeli ve kamikaze İHA'lı saldırısı sonrası İsrail ordusu misilleme hazırlıklarına başladı. ABD medyası İran'a yönelik saldırının her an başlayabileceğini duyurdu. İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail Hava Kuvvetlerinin, İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığını bildirdi. Öte yandan İran, muhtemel İsrail saldırısı için 3. seviye alarma geçti.

15.04.2024 22:21  Güncelleme: 00:38
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ABD medyasına açıklama yapan İsrailli ve ABD'li yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş kabinesinin İran'a yönelik bir "karşı saldırıya" hazırlandığını ve saldırının her an olabileceğini iddia etti. İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'a saldırı için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Öte yandan İran, muhtemel İsrail saldırısı için 3. seviye alarma geçti.

İsrail Savaş Kabinesi, İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına verilecek "yanıtı" görüşeceği toplantıyı tamamladı. Kanal 12'nin haberinde, toplantıda İran'ın saldırısına yanıt olarak çeşitli seçeneklerin tartışıldığı ve bu seçeneklerin her birinin "İran'a karşı acı verici misilleme saldırısı" olduğu öne sürüldü. ABD medyası da saldırının her an olabileceğini duyurdu.

İsrail'de hazırlıklar tamam! İran'a saldırı an meselesi

SALDIRI AN MESELESİ

İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği İHA'lı ve füzeli saldırısının zamanını da doğru bilen ABD merkezli NBC kanalı, İsrail'in her an İran'a saldırabileceğini duyurdu.

ASKERİ SEÇENEKLER MASADA

Amerikan CNN kanalına açıklama yapan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail'in İran'a karşı saldırı düzenleme konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiğini aktardı. İsrailli yetkiliye göre Netanyahu'nun savaş kabinesi, bugünkü 3 saatlik toplantısında "İran'a karşılık vermeye kararlı olduğunu" ortaya koydu ve askeri seçenekleri masaya yatırdı. Habere göre İsrail kabinesinde hızlı bir adım atılması yönündeki eğilim ağır basarken, henüz net bir kararın verilip verilmediği ise şu aşamada net değil.

ABD medyası duyurdu: İsrail, İran'ı her an vurabilir

NETANYAHU POTANSİYEL HEDEFLERİN BELİRLENMESİ İÇİN TALİMAT VERDİ

Öte yandan Washington Post gazetesine konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer yetkili ise Netanyahu'nun İsrail Savunma Bakanlığına "potansiyel hedefleri belirlemesi" talimatını verdiğini iddia etti. Yetkili, İsrail'in amacının İran'a bir mesaj göndermek olduğunu ancak zayiata neden olmak istemediğini sözlerine ekledi.

İSRAİL, TAHRAN'DAKİ BİR TESİSİ HEDEF ALABİLİR

Kabinenin toplantısındaki görüşmelere vakıf bir diğer yetkili ise İsrail'in seçeneklerinin, Tahran'daki bir tesisi hedef almak ya da bir siber saldırı düzenlemek olabileceğini kaydederek, "Herkes İsrail'in karşılık vermesi gerektiğinde hemfikir. Buradaki soru ne zaman ve ne şekilde karşılık verileceği sorusu." değerlendirmesini yaptı.

İsrail İran'a karşı saldırıya hazırlanıyor iddiası

GALLANT'TAN AUSTİN'E İRAN UYARISI

Diğer yandan ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinde yer alan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde, İsrail'in, İran'ın saldırısına karşılık vermeye hazırlandığı iddia edildi. Haberde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile dünkü telefon görüşmesinde, "İsrail'in topraklarına balistik füze atılmasını karşılıksız bırakmayacağını ve İran'ın saldırısına yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını söylediği" savunuldu. Gallant'ın, "İsrail'in Suriye'deki hedefleri her vurduğunda, İran'ın doğrudan saldırıyla karşılık vereceği bir denklemi kabul etmeyeceğini ifade ettiği" de öne sürüldü.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

İsrail devlet televizyonu KAN yaptığı yayında, İsrail'in İran'a kontrol edebilmesine imkan verecek, karşılık veremeyeceği ve bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemeyeceği, cevap veremeyeceği sınırlı bir saldırı planladığını duyurdu. İran ile gerginliğini tırmandırılmasıyla Gazze'nin ikincil duruma düşmesinin istenmediğine dikkat çekilen yayında, İsrailli yetkililerin İran'ın ilk kez kendi topraklarından doğrudan bir saldırı gerçekleştirildiği için kırmızı çizginin aşıldığını ve buna karşılık vermenin zorunlu olduğu görüşünü taşıdığı belirtildi.

İsrail İran'a karşı saldırıya hazırlanıyor iddiası

İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'a yönelik olası bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığına işaret edilen yayında, saldırının ne şekilde olacağına dair bilgi verilmezken, İran'da suikast operasyonları ya da geniş çaplı bir elektronik saldırının da uzak görülmediği ifade edildi. Yayında bilgisine başvurulan bir İsrailli yetkili, ülkesinin İran'a yönelik planlanan bir saldırı öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirimde bulunmak konusunda Washington'a söz verdiğinin altını çizdi.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İsrail İran'a karşı saldırıya hazırlanıyor iddiası

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

ABD medyası: İsrail\'in İran\'a saldırısı her an başlayabilir
Kaynak: AA

İsrail, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

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  • Nevin Raghebhamdan: Evet başardılar. Gazzeye yapılanlar unutuldu yazık israile oldu. Hint dizisi izliyoruz 14 2 Yanıtla
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