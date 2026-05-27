İstanbul'da Kurban Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Kurban Bayramı Coşkusu

İstanbul\'da Kurban Bayramı Coşkusu
27.05.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul sahilleri doldu, Adalar'a gidenler uzun kuyruklar oluşturdu.

KURBAN Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kalan kişiler güneşli havayı fırsat bilip sahillere akın etti. Bazı kişiler aileleriyle yürüyüş yaparken, bazıları ise balık tuttu. Adalar'a gitmek için ise sabah saatlerinden itibaren Bostancı İskelesi'ne gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kalanlar, güneşli havanın tadını sahillerde çıkardı. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 25 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte, tatili fırsat bilen vatandaşlar ile yabancı turistler sahillere döküldü. Beylerbeyi ve Çengelköy gibi kentin tercih edilen noktalarında yoğunluk yaşandı. İstanbul'un klasikleşen manzaralarından olan amatör balıkçılar da bayramda yerlerini aldı.

İSKELEDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Öte yandan aileleriyle birlikte Bostancı İskelesi'ne gelen vatandaşlar, Büyükada ve Heybeliada'ya gitmek için sıraya girdi. İskele girişlerinde zaman zaman yoğunluk artarken, görevliler vatandaşları yönlendirdi. Adalar hatlarında ek yoğunluk nedeniyle bazı seferlerde doluluk oluştuğu görüldü. Yolcuların bir kısmı vapur saatlerini beklerken sahil çevresinde vakit geçirdi. Bayram tatili boyunca Adalar seferlerinde yoğunluğun devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

'İSTANBUL'UN DA BOŞ OLMASI BİZİM İÇİN DE BİR AVANTAJ OLDU'

Ailesiyle sahile gezmeye gelen Yusuf Yıldız, "Bugün havayı güzel gördük, güzel bir gün, çocuklarımızla beraber bir sahil havası almak istedik. İstanbul'da yaşıyoruz, tatili de fırsat bildik. İstanbul'un da boş olması bizim için de bir avantaj oldu. Trafiksiz istediğimiz yere gidebiliyoruz. Anadolu Yakası, Avrupa Yakası bizim için çok güzel geçiyor bayram. Yarınki yağmuru göze alaraktan biraz daha dedik akraba ziyaretlerini yarına bırakalım. Bugün çok güzel bir deniz havası, dışarıda bir gezme havası alalım ondan sonra da istirahatimize çekiliriz dedik" diye konuştu.

'GÜZEL HAVALARDA SAHİL HAVASI FARKLI OLUYOR'

Bayramın ilk günü sahile balık tutmaya gelen Ömer Bozkuş, "Şansa bayramın ilk günü güzel hava bize denk geldi. Dedik balık tutalım. Hava çok güzel zaten güzel havalarda sahil havası farklı oluyorö dedi. Bozkuş, "İstanbul çok boş, keşke her zaman böyle olsa. Ben araba kullanıyorum. Servis dağıtıyorum, kuryeyim. Hiçbir zaman bu kadar boş olmuyor" diye konuştu.

'BAYRAM VESİLESİYLE BURADA EĞLENİYORUZ'

Ailesiyle sahilde zaman geçiren Ahsen Şefik de, "Hayırlı bayramlar. Ailece buraya geldik, yemek yedik. Sahil de biraz boş duruyor bugün. Yani bayram vesilesiyle burada eğleniyoruz o şekilde elhamdülillah. Genelde yağmurlu olabileceğini de düşünüyorduk. Ama tam bu vakitte bu kadar güneşli, aynı zamanda havalı, serin olması çocuklarımız için ve bizim için çok iyi oldu. İstanbul zaten güzel bir yer olduğu için İstanbul'a bayram için gelmek ya da burada bayramlaşmak güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

'HER YER HEMEN HEMEN NEREDEYSE BOMBOŞ'

Kızlarıyla Bağcılar'dan Beylerbeyi sahile gelen Ayşe Aydemir ise, "Hava harika, güzel. Biz de o niyetle, burada anne baba, yakın çevre olmadığı için geldik ama Beylerbeyi Sarayı için geldik, kapalıymış bugünlük. Biz de buraları gezdik, deniz havası güzel, güzel bir gün. İstanbul'u ilk defa böyle boşluk görüyoruz. Yani her yer hemen hemen neredeyse bomboş diyelim" dedi.

'HAVA DA ÇOK SICAK'

Ailesiyle sahilde zaman geçiren 7 yaşındaki Muhammed Ali Deveci de, "Gezmeye geldim, aslında Saray'a gidecektik ama Saray kapalı olduğu için buraya geldik. Ama burayı da sevdim, çok güzel bir yer. Hava da çok sıcak. İyi bayramlar" diye konuştu.

'ADA VAPURU ÜCRETSİZ OLUNCA YOĞUNLUK ARTTI'

Heybeliada'ya giden İnci Aşkın, "İlk bulduğumuza gidiyoruz dedik, geldik. Bu varmış. Öbür çok kalabalık o yüzden buraya geldik. Heybeliada'ya gideceğiz. Evet ama yine de boş İstanbul. Yani genel olarak bayağı boş. Bir yerden bir yere 15 dakikada gitme lüksü yaşadık. Bir de Ada vapuru ücretsiz. Ücretsiz de olunca şehir hatlarıma daha çok talep olmuş" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN ÇOK YOĞUN BİR KALABALIK VAR'

Ailesi ile kabir ziyaretine giden Murat Işık, "Burgazada'ya direkt gideceğiz. Daha önce gitmiştik. Adalıyız biz. Öncelikle bugün mezarlığa, kabristana, orada da diğer büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Günümüz böyle geçecek. Çok yoğun. Bayram günleri çok yoğun oluyor maalesef. Bu şekilde gidip geleceğiz" şeklinde konuştu.

'SANKİ BÜTÜN İSTANBUL ORAYA GİDİYOR'

Sibel Işık ise, "Bugün evet, Bostancı iskelesi çok kalabalık. Normalde de adalara her biz birinci günü gidiyoruz zaten, her bayram ziyaret. Bugünkü kalabalık gerçekten yoğun bir kalabalık. Sanki bütün İstanbul oraya gidiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Turizm, Adalar, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kurban Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı
Beşiktaş’ta yaprak dökümü: 11 ayrılık Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 11 ayrılık
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin’den sert tepki Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki
Fenerbahçe’de de forma giymişti Bursaspor aradığı golcüyü buldu Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu
Okan Yalabık’ın son hali, Elon Musk’a benzetildi Okan Yalabık'ın son hali, Elon Musk'a benzetildi
’’Büyüyünce Neuer olacağım’’ diyordu Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor ''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor
Trabzonspor’dan Onana’ya zam Trabzonspor'dan Onana'ya zam
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu olurum Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu olurum
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı
Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel
UEFA Konferans Ligi’nde kupa sahibini buluyor UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Milan’dan Icardi’ye teklif Duyar duymaz cevapladı Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı
Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu çifti daha fazla kaçamadı Madrid’de görüntülendiler Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu çifti daha fazla kaçamadı! Madrid'de görüntülendiler
Arda Güler: Ancelotti, ’En iyi orta sahalardan olacaksın’ dediğinde bile sağ kanatta oynattı Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı
İspanya’da göz dolduran Vedat Muriqi’ye dev talip İspanya'da göz dolduran Vedat Muriqi'ye dev talip
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
Beşiktaş’ın gündemindeydi Amedspor’a hoca oluyor Beşiktaş'ın gündemindeydi! Amedspor'a hoca oluyor
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

16:33
Atletico Madrid, Ademola Lookman’a kapıyı gösterdi
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi
16:10
Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu
Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu
15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
15:36
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
13:59
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
13:51
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
10:15
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
09:14
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 16:43:31. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kurban Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.