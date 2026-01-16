Akom: İstanbul'da Sıcaklıklar Düşüyor, Karla Karışık Yağmur ve Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor - Son Dakika
Akom: İstanbul'da Sıcaklıklar Düşüyor, Karla Karışık Yağmur ve Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

16.01.2026 18:45  Güncelleme: 19:13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirde bu hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı beklediklerini duyurdu. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve rüzgarın kuvvetlenmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi AKOM, İstanbul için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla düşüşe geçeceği, cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısından sonra ise aralıklı kar yağışının yanı sıra sulu kar yağışı beklendiği belirtildi.

İBB Afet İşleri Dairesi AKOM, İstanbul için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla düşüşe geçeceği, cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısından sonra ise kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

"RÜZGAR KUZEYDEN KUVVETLİ ESECEK"

Meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın, cumartesi gününden itibaren pazar gününe kadar kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (20–50 km/s) eseceği öngörülüyor.

"YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜ KAR, SULU KAR ŞEKLİNDE OLACAK"

Cumartesi günü bölgede aralıklı ve yerel yağışlar beklenirken, yağışların pazar sabah saatlerinden itibaren (08.00) karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği bildirildi.

Pazar günü akşam saatlerinden (16.00) sonra sıcaklıkların 2°C ve altına düşmesiyle birlikte yağışların aralıklarla yerel kuvvetli kar sağanağına dönüşebileceği tahmin ediliyor. Yağışların pazartesi günü akşam saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

"OLASI AKSAKLIKLARA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI"

Pazar gecesi ile pazartesi sabah saatlerinde beklenen soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz yolu ulaşımında yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin tedbirli olması istendi. Mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi ve yapılacak uyarılar doğrultusunda gerekli müdahale çalışmalarının sürdürülmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: ANKA

