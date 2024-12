İzmir'de Çifte Turizm Fuarı Kapılarını Açtı

Güncel

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi" ile İZFAŞ tarafından düzenlenen "TTI Health 2. Sağlık Turizmi Fuarı" törenle açıldı. Törende yapılan konuşmalarda İzmir'in turizm potansiyeli ve sağlık turizmindeki önemine vurgu yapıldı.

Açılışa, ev sahibi sıfatıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İZTO Meclis Başkanı Selami Özporaz, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Eker il ve ilçelerden katılan belediye başkanları, ekonomi dünyasının bileşenleri ile meslek odaları temsilcileri katıldı.

Özpoyraz: "Turizm sektörünün küresel anlamdaki olumlu ivmesi ülkemize de yansıyor"

Törende konuşan İZTO Meclis Başkanı Selami Özporaz, gelişen turizm sektörü pastasından Türkiye'nin de payını aldığın ifade ederek şunları söyledi:

"Bir fuarı düzenlemek için yola çıkmak, onu tutundurabilmek ve onu uluslararası boyuta taşıyabilmek kolay değil. Seyahat endüstrisi bir destinasyonun kalkınması için en önemli faktörlerden biri. Bir kişi seyahat etmek amacıyla evinden çıkıp yeniden dönene kadar olan süre zarfında kaç farklı hizmetten yararlanıyor. Dünya genelinde her geçen gün seyahat eden kişi sayısı artıyor. Seyahat öncesi neredeyse pandemi öncesi seviyeye ulaşmak üzere. İstihdama katkısına da baktığımızda 27 milyon yeni iş imkanı sağladığı görüyoruz. Turizm sektörünün küresel anlamdaki olumlu ivmesi ülkemize de yansıyor. İzmir geneline bakarsak 2024 yılın ilk 9 ayında 913 civarında yabancı turist geldi. Bu oran, bir önceki yıla göre yüzde 14 artış göstermiş durumda. İZTO olarak güzel İzmir'imizin kültürel, miras, inanç turizmi ve sağlık turizmi amacıyla seyahat eden turistlerin kentimizi tercih etmesi için projeler geliştiriyoruz. Yerli ve yabancı sektör paydaşlarını bir araya getiriyoruz. Sağlık turizmi konusuna da özel bir önem veriyoruz. Gerek ülkemiz gerekse kentimizin ulaşılabilir olması, sektördeki yetişmiş eğitimli insan gücü, şifalı sularıyla öne çıkan bir destinasyon haline geldi. İzmir'in geniş turizm yelpazesinin dünyanın dört bir yanındaki turistler tarafından keşfedileceğinden şüphemiz yok."

Eker: "Ülkemize gelen turistlerin yüzde 80'i seyahat acentaları ile geliyor"

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Eker, turizmin gelişmesinde seyahat acentelerinin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Fuarlar sadece bir kurumun ya da bir şirketin tek başına düzenleyeceği etkinlikler değildir. TÜRSAB olarak Türkiye genelindeki 34 bölge başkanımız ve yönetim kurulları ile ülke turizminin gelişmesi için aralıksız çalışıyor. Son yıllarda çok daha güçlenen organizasyon becerisi ve kalitesini güçlendiren TÜRSAB bundan sonra da birlik ve beraberlik için kenetlenerek bundan sonra da yanınızda olacaktır. Mevcut pastadan pay almaya çalışan değil, ortaya bir pasta daha koyan, kişi başı turizm gelirlerinin yüklemesini amaçlayan bir mücadelenin içerisinde olacaktır. Ülkemize gelen turistlerin yüzde 80'i seyahat acenteleri ile geliyor. Ülkemiz şu anda dünya turizminde 5'inci sıradadır. Hiçbir sektörümüz bu başarıyı yakalayabilmiş değildir. Tüm turizmcileri yürekten kutluyorum."

Yıldır: "Yılın ilk üç çeyreğinde 1 milyon 200 bin kişiyi ağırladık"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yıldır da İzmir'in sağlık turizmindeki yeri ve turizm verilerini paylaşarak şöyle konuştu:

"Modern anlamda turizmin geçmişinin yakalık 200 yıldan az olduğun söyleyebiliriz. Özel otomobil sayısındaki artış, kara, deniz ve hava yollarındaki ilerlemeler, konaklama tesislerindeki gelişmeler ile turizm dev bir sektöre dönüştü. Teknolojik gelişmeler, turizm sektörünün bir kez daha kendisini yenilemesini gerekli kılmaktadır. Bu bir araya geliş, yeni tanışmalara, eski birliktelikleri güçlendirmeye, ticareti artırmaya katkı olduğu kadar sektörün kendini güncellemesi için de önemli bir adım. İzmir. 2024'ün ilk 10 ayında 1 milyon 600 bin turisti ağırlarken bir önceki yıla göre yüzde 3,38 artış kaydetmiştir. Sağlık turizminde de yılın ilk üç çeyreğinde 1 milyon 200 bin kişiyi ağırladık. 56 hastanesi ile Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü, güneşlenme süresi bir yıla yayılan, jeotermal kaynak zengini İzmir, çok sayıda nitelikli tesisi, sağlık kurumları ile sağlık turizminin öncü kentlerinden biridir. Türkiye ekonomisi ve istihdamına destek verecek fuarımız, destekçileriyle gelişerek giderek büyüyecek."

Ataoğlu: "KKTC, anlatmakla değil yaşamakla olur"

KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"KKTC olarak bizler, her zaman her yerde ve her platformda yerimizi almaya, KKTC'yi tanıtmaya, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki genç kardeşlerimizin yapmış olduğu dijital ortamdaki fenomen çocuklar ile bizim ülkemizdeki fenomenler ile ülkemizin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizde turizm sektörüne baktığımızda ne kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu ve ülkemizdeki bütçe açığının yüzde 60'ındaki gelir açığının kapanmasını sağlıyor. Ebetteki KKTC'den bahsederken çok ciddi şekilde tarihi zenginliği ve doğal güzelliklerinin yanı sıra bütün destinasyonlardan KKTC'ye gelip de alternatif turizm modelleri içinde aradıkları ne olursa olsun bütün alternatif turizm modellerini de barındırdığımız KKTC'nin yanı sıra kapalı Maraş'ın artık ziyarete ve ziyaretçilere açık olarak, alternatif turizm modelleri arasında gelen turist sayısının da oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Gastronomimize baktığımızda… Gastronomi turizmi ve birçok lezzeti içinde barındıran bir sektörden bahsediyoruz. KKTC'yi sabaha kadar anlatabilirim ama KKTC, anlatmakla değil yaşamakla olur."