Kadın İstihdam Oranı Artıyor

Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Atılan güçlü adımlarla kadın istihdam oranını yüzde 32,9'a, kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 37,3'e çıkardık. Bugün, işveren ve kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranı yüzde 17,8'dir. Bu oranı artırmak hepimizin sorumluluğudur ve bu sorumluluğu ise ancak el birliğiyle gerçekleştirmek mümkün olacaktır." dedi.

Göktaş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından derneğin genel merkezinde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kadınların iş ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları tüm kısıtlamalara rağmen başarıya ulaşma azmi ve kararlılığının MÜSİAD Kadın'ın "Bize Fark Etmez" mottosunda ifadesini bulduğunu söyledi.

MÜSİAD Kadın'ın iş dünyasında kadınların rolünü güçlendirmek, girişimcilik ekosistemine kazandırmak ve daha adil bir ekonomik yapı oluşturmak için önemli projelere imza attığını dile getiren Göktaş, kadınların çalışma hayatına katılımının bir ülkenin ekonomik büyüklüğünün yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimini de etkileyen son derece kritik bir konu olduğunu anlattı.

Bakan Göktaş, kadınların iş gücüne katılımının ve istihdamının artırılmasıyla kadın girişimciliğinin ve kooperatifçiliğinin desteklenmesinin öncelikleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Atılan güçlü adımlarla kadın istihdam oranını yüzde 32,9'a, kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 37,3'e çıkardık. Bugün, işveren ve kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranı yüzde 17,8'dir. Bu oranı artırmak hepimizin sorumluluğudur ve bu sorumluluğu ise ancak el birliğiyle gerçekleştirmek mümkün olacaktır." diye konuştu.

Mahalle tipi kreş modeli yaygınlaştırılacak

Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak ve kadın girişimciliğini artırmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK'la ortak çalışmalar yaptıklarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla "Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Programı İş Birliği Protokolü"nü imzaladıklarını kaydeden Göktaş, şöyle devam etti:

"Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'yla kadınların değişen iş gücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda kadınların ekonomik konumlarının güçlenmesini, kadın girişimciliğinin desteklenmesini öncelikli politika alanları olarak belirledik. 12. Kalkınma Planı'mızda da yer alan 'İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalara hız verilecektir.' hedefi doğrultusunda yeni hizmet modelleri oluşturuyoruz. Bu konuda en çok önemsediğimiz hizmet ise 0-3 yaş grubunu kapsayacak şekilde mahalle tipi kreş modelinin yaygınlaştırılmasıdır. Böylece kadınların iş ve ev arasında bir tercih yapmak zorunda olmalarının önüne geçmeyi arzu ediyoruz."

Göktaş, "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri"yle kadınların ekonomik destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına daha kolay ulaşmalarına imkan sağladıklarını, "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi"yle de ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını teşvik ettiklerini söyledi.

"Şiddete sıfır tolerans" ilkesi

Kadınları hayatın her alanında daha güçlü kılacak bu çalışmaları yürütmenin özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesinde kritik önem taşıdığını vurgulayan Göktaş, "Kadınların ekonomik, sosyal ve hukuki anlamda güçlenmesi, şiddete karşı daha dirençli olmaları ve haklarını savunabilmeleri demektir. Bugün, 6284 sayılı Kanun'umuzla kadın ve çocuk başta olmak üzere şiddetin her türlüsüyle mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. 'Şiddete sıfır tolerans' ilkemiz doğrultusunda eylem planlarımız, farkındalık çalışmalarımız, koruyucu hizmetlerimizle şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şiddetle mücadelede yeni hizmet modelini hayata geçirdiklerini, bununla şiddet vakalarını geri dönülemez sonuçlar doğmadan önlemeyi hedeflediklerini belirtti.

"Böylece koruyucu-önleyici mekanizmaları hayata geçirmek için risklerin erkenden tespit edilmesini sağlayacağız. Sosyal risk haritaları çıkaracağız." diyen Göktaş, bu kapsamda 81 il ve 922 ilçede sosyal risk haritaları çıkarmak amacıyla çalışma başlattıklarını bildirdi.

Göktaş, bu haritalarla kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ile bağımlılık gibi sosyal olguları bütüncül olarak görebileceklerinin altını çizerek, elde edilecek verilerle koruyucu ve önleyici faaliyetler belirleyebileceklerine işaret etti.

Hayata geçirecekleri "Aile Rehberi Sistemi"yle talep eden haneleri yakından izleyip sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulmayı hedeflediklerini dile getiren Göktaş, bu yolda attıkları her adımla, korudukları her hayatla, sağladıkları her destekle geleceğe umutla bakacaklarını söyledi.

Bakan Göktaş, en temel hakları olan yaşamak için mücadele eden Filistinli kadın ve çocuklara özellikle dikkati çekmek istediğini dile getirerek, şunları söyledi:

" İsrail'in tam bir yıldır devam eden soykırımı nedeniyle hayatını kaybeden masum insan sayısı 40 binleri aştı. Bugün Gazzeli çocuklar, hiç büyüyemeden, çocukluklarını yaşayamadan, acılarını, haykırışlarını, gözyaşlarını kimseye duyuramadan bu dünyadan ayrılıyor. Akıl almaz zulümlere maruz kalan, her gün hayatla ölüm arasında yaşayan Filistinli kadınlar unutulmaz yaralar alıyor. İsrail yönetiminin Filistin halkına, özellikle kadınlar ve çocuklara yönelttiği zulüm asla kabul edilemez. Tüm dünyada direnişin sembolü olan Filistinli kadınlar, çocuklarını yaşatmak, vatanlarını korumak için insanüstü bir çaba sarf ediyor. Her ne olursa olsun, cesaretleriyle verdikleri mücadeleden asla ödün vermiyorlar. Sergiledikleri bu dik duruş, dünyada milyonlarca insanı adalet ve özgürlük için ayağa kaldırıyor."

Konuşmasının ardından Bakan Göktaş'a MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ile MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar Koca tarafından günün anısına hediye takdim edildi.