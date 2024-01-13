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Kahramanlar-41 Operasyonunda 113 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kahramanlar-41 Operasyonunda 113 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 32 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-41' operasyonlarında 113 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, terörle mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Yerlikaya, operasyonlara katılan ekipleri tebrik ederek terörle mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kahramanlar-41 Operasyonunda 113 Şüpheli Yakalandı
13.01.2024 - 09:28,
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 32 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-41' operasyonlarında 113 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadeleye yönelik 32 ilde 'Kahramanlar-41' kod adlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Buna göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında çalışma yapıldı. Jandarma ekiplerince, Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 113 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA
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