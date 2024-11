Karşıyaka Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü\'nde Kadın Yöneticileri Bir Araya Getirdi

Güncel

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde İzmir'in kadın yöneticilerini bir araya getirdi. Şiddete karşı güçlü mesajların verildiği etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bundan 100 yıl öncesine baktığımızda görülen tablo bu iken; bugün geldiğimiz noktada hemen hemen her gün kadın cinayetlerini konuşuyor, kadına yönelik şiddeti dilimizden ve gündemimizden düşürmüyoruz. Bu bir devlet sorunudur" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın ev sahipliğinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, kadın yöneticilerin güçlü mesajlarına sahne oldu. Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, mevcut ve eski kadın belediye başkanları, kadın muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Lorasdağı, kadın yöneticilerin görev yaptığı il ve ilçelerdeki pozitif gelişmeleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

"Cezai uygulamalar caydırıcı boyuta getirilmelidir"

Kent Restoran'da düzenlenen buluşmada, Karşıyaka'nın gücünü tüm Türkiye'ye yaymak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ünsal, "Ulu Önderimiz Atatürk "Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir" demiş ve milli mücadele bitip yeni bir Cumhuriyet kurulduğunda Türk kadınını, Avrupalı kadınların da önüne geçirerek, hiçbir yerde görülmemiş siyasi ve sosyal haklarla donatmıştır. Bundan 100 yıl öncesine baktığımızda görülen tablo bu iken; bugün geldiğimiz noktada hemen hemen her gün kadın cinayetlerini konuşuyor, kadına yönelik şiddeti dilimizden ve gündemimizden düşürmüyoruz. Bu bir devlet sorunudur. Yaşam hakkı anayasal düzenlemelerle koruma altına alınmalı, cezai uygulamalar caydırıcı boyuta getirilmelidir. Biz Karşıyaka'da her güne Zübeyde Hanım'ı selamlayarak uyanırız… Her sokağımız, her eserimiz Atatürk'e saygı niteliğindedir. O yüzden yıkılmaz bir güce ve bitmek tükenmek bilmeyen bir özgüvene sahibiz. Karşıyaka'nın ve İzmir'in bu gücünü tüm Türkiye'ye yaymalı, kadının sesine bu kutsal kentten en güzel desteği vermeliyiz" dedi.

"Ne yazık ki ülkemizde cezasızlık algısı yok artık, cezasızlık olgusu var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ise "Siyaseti değiştirmeden, eşitliği tam olarak hayata geçirmeden şiddeti önlemek mümkün değil. Toplumsal cinsiyet eşitliği olmayan bir yerde şiddetle mücadele edilemez. Ne yazık ki ülkemizde cezasızlık algısı yok artık, cezasızlık olgusu var. CHP iktidara geldiğinde ilk 24 saatte İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden imzalayacağız. Kanunları etkili şekilde uygulayacağız. İzmir'in çok kıymetli kadın siyasetçileri, belediye başkanları var. Bir kadın bir kenti yönettiğinde o belediyedeki kadın çalışan ve yönetici sayısı yükseliyor, kadınların çözüm arayışları artıyor, özgürlük ve sosyal yaşam güçleniyor. Bir başkan ile o kentteki bütün kadınların hayatı iyileşiyor" diye konuştu.

"Kadın ve erkek demeden hep beraber dayanışma halinde olmalıyız"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da "Bugün kadınların sesini bir kez daha Karşıyaka'dan duyurmuş olacağız. Hep söylüyoruz; bu bir eşitlik mücadelesidir. Dünyada kadın olmak zor ama Türkiye'de kadın olmak daha da zor. Evimize sağ salim varırsak şükrediyoruz. Bir gecede vazgeçilen bir İstanbul Sözleşmesi var. Söz veriyoruz, CHP iktidarında bu sözleşmeyi tekrar imzalayacağız. 'Kadın cinayetleri politiktir' diyorum bir kez daha. Dayanışma, dayanışma, dayanışma… Sivil toplum kuruluşları, siyasetçiler, belediye başkanları, kadın ve erkek demeden hep beraber dayanışma halinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Kent yönetimindeki kadınlar hala daha da iyi olmak için çaba harcıyorlar"

Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Lorasdağı da yaptığı sunumunda şunları söyledi: "Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel yönetim son derece önemli. Çünkü belediyeler ve başkanlar vatandaşlar ile birebir iletişim halindedir, insana dokunur. Belediye başkanı kadın olduğu zaman orada yaşayan kadınlar da kamusal alana daha fazla çıkıyor, sorunlarını anlatıyor. Pek çok alanda pozitif gelişmeler görülüyor. Yani, kadınlar yerel yönetimde fark yaratıyor. Karşıyaka ve İzmir bu alanda çok iyi durumda. Karşıyaka, İNGEV'in raporlarına göre, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde birinci ilçe olmuş ve bu alanda hep üst sıralarda yer alan bir kent. İzmir'in kadın potansiyeli çok yüksek, amazonların kenti. 'İzmir kadını' kimliği var. Böyle bir kolektif bilinç oluşmuş. Kent yönetimindeki kadınlar hala daha da iyi olmak için çaba harcıyorlar."

"Yolumuz uzun ama umutsuz değiliz"

Türkiye Kadın Belediye Başkanları Platformu Başkanı Nurgül Uçar da "Nereden bakarsanız bakın, ülkemizde kadın belediye başkanı sayısı maalesef çok az. Pek çok ilimizde hiç kadın başkan görev yapmamış. Bu konuya dair elimdeki verileri tüm ilgili yöneticilere ilettim. Şimdi bu konuyu ele almanın tam sırası. Kadınların görev yaptığı yerlerde kadına yönelik şiddet suçları çok daha az görülüyor. Kadın başkan sayısı çok daha fazla kadın olmalı ve kadın fark edilmeli. Yolumuz uzun ama umutsuz değiliz" dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur da konuşmalarında kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi; ortak mücadele ve dayanışma vurgusu yaptı.

Buluşmaya ayrıca, Karşıyaka eski Belediye Başkanı Şebnem Tabak, Konak eski Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Güzelbahçe eski Belediye Başkanı Hülya Yarbuz, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Safigül Çalışkanelli, kadın muhtarlar ve kadın meclis üyeleri katıldı.

Katılımcılar, etkinliğin ardından Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nın giriş katında Karşıyaka'dan Kadın Hikayeleri başlıklı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Vatandaşların da katıldığı törende kadının toplumsal gücüne dikkat çekildi, farkındalık yaratıldı.