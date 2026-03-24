Kaybolan Amatör Dağcı Bulundu

24.03.2026 16:42
Salihli'de kaybolan dağcı Umut Tanrıkulu, Kiraz'daki bağ evinde sağ olarak bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan 53 yaşındaki amatör dağcı Umut Tanrıkulu, İzmir'in Kiraz ilçesinde, sığındığı bağ evinde bulundu.

Kaybolan amatör dağcı, kazdığı çukurda hayatta kaldı

TİPİYE YAKALANINCA YÖNÜNÜ KAYBETTİ

Amatör dağcı Umut Tanrıkulu, 21 Mart'ta Salihli'nin Burhan Mahallesi mevkisinden zirve tırmanışı için Bozdağ'a ilerlemeye başladı. Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre sonra yönünü kaybedenTanrıkulu, 112'yi arayıp yardım istedi. İhbarla bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kar yağışı nedeniyle önceki gün akşam saatlerinde sonlandırılan arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Kaybolan amatör dağcı, kazdığı çukurda hayatta kaldı

GECEYİ KAZDIĞI ÇUKURDA GEÇİRMİŞ

Ekipler, Umut Tanrıkulu'nun kaybolduğu bölgede kazdığı çukura ulaştı. Tanrıkulu'nun derin bir çukur kazarak geceyi burada geçirdiği ardından ilerlemeye devam ettiği öğrenildi. Çukurun yanında Umut Tanrıkulu'na ait sırt çantası ile kişisel eşyalarda bulundu. Tanrıkulu'nun ayrıca zirve tırmanışı sırasında sosyal medya hesabından da canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Kaybolan amatör dağcı, kazdığı çukurda hayatta kaldı
Kaybolan amatör dağcı, kazdığı çukurda hayatta kaldı

BAĞ EVİNİN BACASINDAN ÇIKAN DUMAN HAYAT KURTARDI

Sahada yürütülen arama çalışmalarına; 100'ün üzerinde personelin yanı sıra yaklaşık 30 araç ve 5 dron ekibinin de destek verdiği bildirildi. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, izleri takip ederek İzmir'in Kiraz ilçesine ulaştı.

Kaybolan amatör dağcı, kazdığı çukurda hayatta kaldı

Kiraz ilçesindeki Çatak Mahallesi Muhtarı Eyüp Çoban da Tanrıkulu'nu arama çalışmalarına katıldı. Tanrıkulu'nu bulmak için bugün saat 10.00 sıralarında Çatak Mahallesi Akçay mevkisine yönelen Çoban, bağ evinin bacasından duman çıktığını fark etti. İçeriye giren Çoban, Tanrıkulu ile karşılaştı.

Kaybolan amatör dağcı, kazdığı çukurda hayatta kaldı

"BAĞIRA BAĞIRA GELMİŞ AMA SESİNİ KİMSE DUYMAMIŞ"

Çoban, yaşananları şöyle anlattı:

"Çatak Mahallesi Akçay mevkisinde, kışın kullanılmayan ve yaklaşık 1200 rakımdaki bağ evimizin bacasından duman çıktığını gördük. Şüphelenince hemen 112'yi aradım. İçeride kayıp dağcıyı bulduk. 2 gündür orada kalmış. Tipiye yakalandığını, yönünü kaybettiğini söyledi. Bağıra bağıra gelmiş ama sesini kimse duymamış. Sadece su içerek hayatta kalmaya çalışmış. Çok korkmuştu, şok geçirmişti. Biz de çay ve yemek ikram ettik. Sağlık durumu iyiydi. Ekipler gelip teslim aldı."

Tanrıkulu'nun tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Kaybolan amatör dağcı, kazdığı çukurda hayatta kaldı
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Salihli, Manisa, Güncel, Kiraz, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı
Trump’ın “anlaşma“ çıkışına İran’dan savaşı bitirtmeyecek yanıt Trump'ın "anlaşma" çıkışına İran'dan savaşı bitirtmeyecek yanıt
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
Erol Köse’nin ölümü sonrası Seda Sayan’ın sözleri yeniden gündemde Erol Köse'nin ölümü sonrası Seda Sayan'ın sözleri yeniden gündemde
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Fenerbahçe’ye müjde: Bakanlıktan onay geldi Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu
Dursun Özbek’ten futbolculara maddi doping Dursun Özbek'ten futbolculara maddi doping
Pistte feci kaza Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Pistte feci kaza! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı İşte o anlar Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar
Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür
’’Biz Allah yolundan giden Müslümanız’’ diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı ''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı
Almanya’da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
7 maç 7 galibiyet Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar 7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Volkan Demirel, ’’Bu yetenekle Portekiz Milli Takımı’na seçilir’’ demişti Yıldız isme büyük müjde geldi Volkan Demirel, ''Bu yetenekle Portekiz Milli Takımı'na seçilir'' demişti! Yıldız isme büyük müjde geldi
Erol Köse’nin ardından demediğini bırakmadılar Erol Köse'nin ardından demediğini bırakmadılar
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık 2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı

17:12
Interpol bile devrede Avrupa’da dev şike operasyonu
Interpol bile devrede! Avrupa'da dev şike operasyonu
16:33
Zeynep Demirel’den “ideal koca“ çıkışı Volkan Demirel’in pek hoşuna gitmeyebilir
Zeynep Demirel'den "ideal koca" çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir
16:12
Yağmura çamura aldırmadılar Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz
Yağmura çamura aldırmadılar! Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
16:01
Tarihi ambargo yıkılıyor 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:46
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı
15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
14:51
Yunus Emre Özden’in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
14:20
İran’da Ali Laricani’nin yerine gelen isim belli oldu
İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu
14:11
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
14:00
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
