Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

08.02.2026 18:29  Güncelleme: 18:40
CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Özarslan'ın açıklamasında "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), istifa şoku ile sarsıldı. Ankara Keçiören'in CHP'li belediye başkanı Mesut Özarslan, partisinden istifa etti.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özarslan, istifasını açıklarken; zehir zemberek ifadeler kullandı. Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören halkı teveccüh göstererek büyük bir oy oranı ile şahsımı Belediye Başkanlığı'na layık görmüştür. Keçiören halkının bu teveccühü beni onore etmiştir. Mazbata alma töreninde de açıkladığım üzere, ilk günden itibaren parti rozetimi çıkartarak tüm Keçiören'e şeffaf ve eşit hizmet etmeye başladım. Bu kapsamda parti ayrımı gözetmeksizin her kapıyı aşındırarak Keçiören'imize hizmet getirmeye gayret gösterdim" ifadelerini kullandı.

"SİSTEMLİ BİR DEDİKODU FAALİYETİ BAŞLATILMIŞTIR"

"Son zamanlarda Keçiören'imizin belli başlı büyük yatırım ve sorunlarına çözüm bulmak amacı ile yapmış olduğum ziyaretlerin artmış olması ve bu ziyaretlerimin şeffaf bir şekilde sosyal medyadan halkımıza duyurmam sonrasında CHP içerisinde bazı klik ve odaklar tarafından sistemli bir dedikodu ve algı faaliyeti başlatılmıştır" diyen Özarslan, "Temsil ettiğim millî ve manevi değerlere mesafeli olanlar ile bu değerleri parti içi hesaplaşmalarında araçsallaştırmak isteyenler, gerçek dışı spekülasyonlarla kamuoyunu yanıltma ve şahsımı parti içinde itibarsızlaştırma çabasına girişmiştir. Ancak; şahsımla ilgili iftiralar, spekülasyonlar "Halka Hizmet Hakka Hizmettir" anlayışı ile tarafımca umursanmamış ve 6 Ocak 2026 tarihinde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile Keçiören'imizin sorunlarının çözümü amacıyla görüşme gerçekleştirilmiştir" diye yazdı.

ÖZGÜR ÖZEL İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Özarslan ayrıca şunları kaydetti: "Bu ziyaret sonrasında CHP içerisindeki bazı klikler; bu dedikodu ve algıların dozunu artırmıştır. Ancak bir Belediye Başkanının; özellikle deprem bölgesinde yürütmüş olduğu etkin ve hızlı hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanını ziyaret etmesi ve ilçesine hizmet etmek için ziyarette bulunmasının altında başka bir gaye aranması tarafımca anlaşılamamıştır.

Ayrıca Sayın Bakan ile ilişkimiz, okul ve mesai arkadaşlığına dayanan, yıllara sari bir dostluk olmasına rağmen; bu ziyaret sonrasında bu kliklerin sayısı ve şahsıma yönelik baskısı artmıştır. Baskı, dedikodu ve iftiralara karşı sessizliğimi korumama ve hizmetlerime devam etmeme rağmen 07.02.2025 tarihinde saat 23:59'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik Whatsapp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir.

"GENEL BAŞKAN BELEDİYE BAŞKANINA KÜFÜR EDER Mİ?"

Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz.Benim tek önceliğim Keçiören'e hizmet olmasına rağmen mesajlarda yer alan üslubun ve anlayışın hâkim olduğu bir zeminde, enerjimi ve mesaimi ilçemin sorunlarına odaklayarak sağlıklı bir şekilde görev yapmamın mümkün olmadığı kanaatine varmış bulunuyorum."

"İSTİFA EDİYORUM"

Özarslan açıklamalarını şu ifadelerle sonlandırdı: "Tepkim; Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi seçmenlerine değil; siyasi nezaketi ve devlet ciddiyetini yitirmiş mevcut yönetim anlayışınadır.

Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Her şeye rağmen birlikte yol yürüdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş başta olmak üzere, Ankaralı diğer belediye başkanı arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Hizmet odaklı siyasetin parti içi gerilimlere ve kırıcı üsluba kurban edilmemesi gerektiğine inanıyor; bu üsluba sahip bir yönetimin olduğu yerde siyaset yapma zemininin herkes tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyorum.

"BANA YAPILANLAR UNUTULMASIN"

Ayrıca belirtmek isterim ki; beraber yol yürüdüğüm başta Sayın Mansur Yavaş olmak üzere Ankaralı diğer Belediye Başkanlarına teşekkür etmem sebebi ile CHP içerisinde yer alan ve bu sürecin buraya gelmesine sebep olan kliklerin "teşekkür" etmemi de başka yerlere çekeceğini de düşünerek belediye başkanı arkadaşlarımdan helallik istiyorum.

Ancak; kardeşleri, dostları ve mesai arkadaşları olarak bir hatırlatma yapmak istiyorum; biz "Allah yolunda, millete hizmet gayesi ile vatanın birliğini bütünlüğünü koruyarak" yol yürümek için kader birliği yapmıştık. Ancak; geldiğimiz noktada; maalesef ki CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarında; ne Allah Yolu, ne vatan, ne aile ne de kutsal saydığımız değerlerden hiç bir şey kalmamış, tüm mukaddesiyetler yerle yeksan olmuştur. Yola çıktığım ve birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarımın vicdanlarına sesleniyorum; "Dava İnsanlık Davasıdır"; kuruluş kodlarından uzaklaşmış, gayri ahlaki bir şekilde idare edilen bu yapıdan kendilerini kurtarmaya, şahsıma yapılan ahlaksızlığın içerisinde yer almamaya ve tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bugün şahsıma ve aileme yapılanlar; unutulmasın ki tepki gösterilmez ise bir gün kendilerine de yapılacaktır.

Keçiörenli hemşerilerimin emanetini layıkıyla taşımaya ve parti ayrımı gözetmeksizin ilçemiz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğim."

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Öte yandan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Cihan Ayhan, Özarslan'ın açıklamasını alıntılayarak CHP'den istifa ettiklerini duyurdu.

KULİSLERDE AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ KONUŞULUYORDU

Öte yandan Özarslans'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar kulislerde konuşuluyordu. Gazeteci Sinan Burhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan'ın AK Parti saflarına katılacağını belirterek, "Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği kesinleşmiş gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı iddiaya ilişkin AK Partili Savcı Sayan da açıklama yapmış, transfer söylentilerini doğrulayan Sayan, Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı tarihi de paylaşmıştı. Sayan, "Kaynağım çelik gibi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti'mizde. Üç güçlü isim Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna etmiş" demişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • İsmail Gündoğdu İsmail Gündoğdu:
    Hırsızların içinde daha fazla dayanamadı 177 137 Yanıtla
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Asıl burada ekmek yok diğer yere geçeyim demiş 55 67
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    YİYİCİLERDEN BIKMIŞ HİZMET EDENLERİN SAFINA GEÇMEYE KARAR VERMİŞ HAYIRLI OLSUN 54 31
    zoro beyi zoro beyi:
    5 gün önce bütün Akp liler yolsuzluk yaptı diyordu şimdi Akp ye geçince yolsuzluk yapmamış mı olacak 42 27
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    ustasin galiba ekepe 8 10
    1967Ramo 1967Ramo:
    ARKASI GELIR CHP BITTI LA BITTI 1 1
  • karakartal.1988 karakartal.1988:
    get ötede oyna 38 48 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak Yusuf Çakmak:
    ooo hayırlı işler:) 48 8 Yanıtla
  • 19921992** 19921992**:
    hayrola 26 8 Yanıtla
  • 19921992** 19921992**:
    hayrola cidden 23 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
