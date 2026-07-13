Kılıçdaroğlu: Partiden ayrılmaya gerek yok, paralel yapı olmaz

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin, "Partiden ayrılmasına gerek yok. Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Parti içinde mücadele edebilir. Ama parti içinde paralel yapı olmaz. 'Herkes gelsin bana tabi olsun' diye bir şey yok. Buna şimdilik bir şey söylemiyorum ama doğru değil. Paralel yapılar kurmak doğru değil." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 canlı yayınında gazeteci Başak Şengül ve Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı.

CHP'de bölünme iddialarına ilişkin sorulan soruya Kılıçdaroğlu, "Bölündüğü, ayrıldığı andan itibaren Erdoğan'a hizmet eden bir ekip çıkar karşımıza." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, iktidarla hareket ettiği yönündeki söylemlerin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Erdoğan, Genel Merkezi ziyaret ettiğinde Erdoğan'ın forsunu bayrak direğine kim astı? Bütün partililerime sesleniyorum: sayın Abdullah Gül beni ziyarete geldiğinde biz cumhurbaşkanlığı forsunu Genel Merkezin önüne asmadık. Erdoğan geldiğinde onlar astılar. Niçin? Erdoğan Meclis açılışına geldiğinde CHP'liler ayağa kalkmazdı. Niçin ayağa kalktılar? Hemen seçimlerden sonra, birinci partisiniz seçim istemeniz lazım, 'efendim biz müzakere edeceğiz'."

Ben mi dedim, müzakere edeceğiz? Neyin müzakeresini istiyorsun? Birinci parti çıkmışsın derhal seçim isteyecektin, derhal. Tweet atmak zorunda kaldım, 'müzakere edilmez, mücadele edilir' diye. Bir de 'arka kapı diplomasi' nedir? gidiyorsunuz görüşmeler yapıyorsunuz gizli kapaklı. Biz, tek adam rejimine karşı çıkarken bunun mücadelesini yaparken siz arka kapı diplomasisi ve müzakere ediyorsunuz."

NUMAN KURTULMUŞ'A TEPKİ

TBMM'de yaşanan oylama krizine ilişkin Kılıçdaroğlu, AK Parti Grubuna ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Her hafta başka bir ülkede. Otursana kendi ülkende. Bu Meclis, kendisini iflas ettiren bir Meclis'tir. Bu Meclis'e 'Gazi Meclis' denmez. Bu Meclis, yolsuzlukları ve hırsızlıkları aklayan bir Meclis'tir. Numan Bey istiyorsa benim hakkımda dava açabilir. Dolayısıyla bu Meclis yapısı itibariye Türkiye'nin sorunlarını çözemez." dedi.

"MİLLETVEKİLLERİNİ BÖLMEYE, KUTUPLAŞTIRMAYA GEREK YOK"

Özgür Özel'in grup başkanlığı ve yeni parti tartışmalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Parti kültürümüzde tartışmalar vardır. Kendi aramızda tartışırız hiçbir sorun yok. Niye bölünüyoruz? Mantıklı bir gerekçe lazım. Eğer 'Kılıçdaroğlu hırsızlıkları ayıklayacak o yüzden bölünüyoruz' diyorlarsa bu daha vahim bir şey. Bir CHP'linin iktidardan hesap sorabilmesi için, kendisinin hesap vermeye hazır olması lazım. Hiçbir CHP'li milletvekili, belediye başkanı hesap vermekten kaçamaz. Hangi gerekçeyle ayrı parti kuracaksınız? Hem partinin grup başkanısınız hem de 'ayrı parti kurmak için çalışıyorum' diyeceksiniz. Bu olmaz!"

Konuşur muyuz? Elbette konuşuruz. Kavga etmedik. Nedir olaylar, hangi gerekçeyle yeni parti ihtiyacı çıkmıştır? En son 1,5 ay önce konuştuk. Arkadaşlar da konuşuyorlar. Milletvekillerini bölmeye, kutuplaştırmaya hiç gerek yok. Bu partinin bir kültürü vardır. Bu parti genel başkanlarına asla hakaret etmez."

"PARTİ İÇİNDE PARALEL YAPI OLMAZ"

"Özgür Özel'e bir çağrı yapıyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Elbette. Partiden ayrılmasına gerek yok. Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Parti içinde mücadele edebilir. Ama parti içinde paralel yapı olmaz. Herkes gelsin bana tabi olsun diye bir şey yok. Buna şimdilik bir şey söylemiyorum ama doğru değil. Paralel yapılar kurmak doğru değil. Zaman geçtikçe düzeleceğini düşünüyorum. 'Grup toplantısı yapacağım' dedi, yapsın. Partinin iç tüzüğüne de hukuka da uygun değil. Tamam yapsın. Ülkenin dünya kadar sorunu var. Önümüzdeki süreçte temel konularda açıklamalar yapacağım." yanıtını verdi."

"ÜLKEYİ BU HALE GETİRENLERLE MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM"

Partide ayrılık olmaması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Türkiye'nin bugünkü koşullarında ayrılma lüksü yoktur. İçerde dışarda Türkiye pek çok sorunla karşı karşıya. Ekonomisi iflas etmiş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Kendi içimizde çatışan değil, tam tersine ülkeyi bu hale getirenlerle mücadele etmemiz lazım. Müzakere değil, mücadele etmemiz lazım. Böyle bir devlet anlayışı olmaz. Demokrasi olmayan, hak ve hukuk olmayan bir ülkede, AYM kararlarının uygulanmadığı bir ülkede niçin ayrılıyorsunuz siz? Benim dediklerimi diyecekseniz neden ayrılıyorsunuz? Ha diyorsanız ki 'biz gideceğiz AK Parti ile iş birliği yapacağız' ona bir şey diyemem."

"AYNI DELEGEYLE KURULTAY YAPSAK BİR DAHA İPTAL EDİLİR"

Kurultay tartışmalarına yönelik soruya Kılıçdaroğlu, "Mahkeme 'bu kişilerle kurultay yapamazsınız' diyor. Aynı kişileri getiriyorsunuz 'biz kurultay yapalım'. Aynı delegeyle kurultay yapsak bir daha iptal edilir." dedi.

"MAHKEME YETKİ VERSE BEN YARIN SABAH KURULTAY YAPARIM"

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin 833 imzayla ilgili sulh hukuk mahkemesine başvuruda bulunacakları yönündeki açıklamasına ilişkin Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

"Gayet güzel. İstanbul'a çağrı heyeti atandı. Üstünden 45 günden fazla geçti. Seçim yapıldı mı yapılmadı. Uzatıldı. Ne yapacaksınız? Mahkeme 38'inci kurultaya ilişkin bir karar verdi. 'Yeni kurultay yapın' dedi. Yeni kurultay ne demek? 'iradesi sakatlanmamış üyelerle yapın' demek. Biz de onu yapıyoruz. Yani mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım. Ama tedbir var. Nasıl yapacağız? Mahkeme ve YSK kararına bakmak lazım. İki karar örtüşüyor."

"ADNAN BEKER KİRLİ BİR ADAM, CHP'DE NE İŞİ VAR?"

Kılıçdaroğlu, Genel Merkez içerisinde kendisine yönelik hakaret yazıları hakkında savcılığın inceleme yaptığını ifade etti. Genel Başkan şunları söyledi:

"Adnan Beker kim oluyor da gelip CHP'nin kapsında otobüsüyle bekliyor? Cumhurbaşkanlığı seçiminde bize oy vermeyen bir adam. Bu adamın ne işi var CHP içerisinde. Bu adam kirli bir adam. Kirli adamın CHP içerisinde ne işi var. Açsın bana davayı mahkemede kirliliklerini anlatayım. Hangi akıl Adnan Beker'den otobüs talep ediyor? Başka adam mı kalmadı. CHP ahlaklı insanların partisidir."

MALATYA'DA GAZETE ALIMINDA USUZSÜZLÜK AÇIKLAMASI

Siyaset kurumunun arınması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Tedbirli olarak milletvekillerinin disipline verilmesi arınmanın ilk adımı. Partinin yöneticilerine hakaret edenler olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, görevden alınan Malatya İl Başkanının gazete alımında usulsüzlük yaptığını iddia etti ve konuyla ilgili yarın açıklama yapılacağını belirtti.

"BÜTÜN İDDİANAMELERİ OKUDUM, SIRADAN İDDİANAMELER DEĞİL"

Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanları konusunda bir süreç işletilip işletilmeyeceği yönündeki soruya Kılıçdaroğlu, şöyle karşılık verdi:

"Henüz yargılama aşamasındalar. Ben en başından beri belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanmasından yanayım. Belediye başkanlarımız hesap verebilir. Dosyalarına baktım. Bütün iddianameleri okudum. Güvedendiğim hukukçulara da okuttum. Sıradan iddianameler değil."

"EKREM BEY'İN ÖZGÜRCE SAVUNMASINI YAPMASINI YARGI SAĞLAMAK ZORUNDADIR"

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun savunması üzerine yaşanan tartışmalara ilişkin soruya, "Hiç kimsenin savunma hakkı elinden alınamaz. Ekrem Bey'in özgürce savunmasını yapmasını yargı sağlamak zorundadır. Onun savunma yapmasını engellerseniz adalet yara alır. Savunmasını beğenirsiniz beğenmezsiniz ama olanak sağlamalısınız." diye yanıt verdi.

"İmamoğlu ihraç edilecek mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Öyle bir düşüncemiz yok" diye karşılık verdi."

ÇANKAYA BELEDİYESİ'NE OPERASYON AÇIKLAMASI: "KUŞKUYLA YAKLAŞIYORUM"

Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlenmesine karşı neden sessiz kalındığına ilişkin, "Kuşkularım vardı. Ayrıntıya girmeyeyim. Belediye başkanlarımız gidecekler yargıda kendilerini savunacaklar, beraat edip gelecekler. Ben de onları kucaklayacağım." dedi.

DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI AÇIKLAMASI: "DEMİRTAŞ'IN TUTUKLANMASI DOĞRU DEĞİL"

Selahattin Demirtaş'a yönelik "dokunulmazlıkların kaldırılmasından pişman değilim" yönündeki ifadesinin sorulması üzerine CHP lideri şöyle yanıt verdi:

"Bu konu çok konuşuldu. Çokca istismar edildi. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda Sayın Demirtaş'ın açıklaması var. O dönemin HDP yöneticilerinin 'dokunulmazlıklara karşıyız kaldırılsın' açıklamaları var. Bizim kurultayımızda karar var kaldırılsın, diye. O dönem dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili dosya geldi. Dokunulmazlık kaldırıldı. Ama yanlış olan şu: dokunulmazlığı kaldırılan bir kişinin tutuklanması doğru değil. Dokunulmazlığı kalkar gider hesap verir. Selahattin Bey'i neden tutukluyorsunuz? Boşuna içerde. Buna karşıyım ben. O dönem onlar da biz de dokunulmazlığın kalmasını istiyorduk. Ama tutuklama doğru değil. Selahattin Bey kaçacak biri değildi ki. Hangi gerekçeyle tutukluyorsunuz?"

"Demirtaş'la görüşme talebiniz oldu mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır olmadı. Demirtaş ile ben en son 1-1,5 sene önce görüştüm. Siyaseten tutuklanması asla doğru değil. Uygun olduğunda ziyaret ederim elbette kendisini. Talebim olmadı ama yeri zamanı geldiğinde olursa elbette ziyaret ederim. Can Atalay milletvekili seçildi. Siyaseten tutuklandı. Kendi milletvekiline sahip çıkamayan bir parlamento başkanı, kendi parlamentosuna da sahip çıkamaz. ya Can Atalay'ı getirecek Meclis'e ya da istifa edecek." diye yanıt verdi."

Kılıçdaroğlu, "tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'ı ziyaret edecek misiniz?" sorusuna ise, "Öyle bir talebim olmadı." diye karşılık verdi.

(SÜRECEK)