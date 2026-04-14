Konak Belediye Başkanı Mutlu: "Her Bir Konaklıya Dokunmaya Çalıştığımız İki Yıl Geçirdik"

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Sosyal desteklerle her bir Konaklıya dokunmaya çalıştığımız iki yıl geçirdik. Ben Konak'ta bir fark yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için göreve geldik. Kahraman belediye başkanlığına hiçbir zaman inanmadım, bu bir ekip çalışması. Artık her şey söylendi şimdi yapma zamanı" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak'taki iki yıllık görev süresini ulusal ve yerel basın temsilcilerinin yer aldığı bir basın toplantısıyla değerlendirdi. Toplantıya, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Selami Ergül, CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.

İki yıllık hizmet dökümünü görsel bir bütünlük içinde anlatan kısa film gösterimiyle başlayan toplantıda Başkan Mutlu, iki yıldır Konak Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmetleri değerlendirdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Mutlu, sunduğu hizmet dökümünde, "Sosyal Belediyecilik ve Dayanışma, Kentsel Dönüşüm ve Altyapı, Kültür, Sanat ve Tarih, Kadın, Çocuk ve Gençlik Projeleri, Dijitalleşme ve Ödüller ile Yakında Tamamlanacak Projelere" değindi.

8 farklı noktada hizmete açılan "Mutluluk Kahveleri, Gıda ve Giysi Desteği, Sosyal Yardımlar, Alt ve Üstyapı Çalışmaları, Temizlik, Restorasyon, Kurum Kimliği, Kültür Sanat, Kadın, Çocuk ve Gençlik Projeleri, İstihdam, Dijitalleşme" ve yakın gelecekte hayata geçecek projelerle ilgili bilgi veren Başkan Mutlu, "Seçim broşüründe başlığım 'Mazereti Olmayan Kent Konak'tı. Her türlü zorluğun içinde, hiçbir mazeret üretmeden çalışmalarımızı yapmaya ve Konak'ı değiştirmeye, dönüştürmeye kararlı yola çıktık ve bu kararlılığımıza devam ediyoruz" dedi.

"Her bir Konaklıya dokunmaya çalıştığımız iki yıl geçirdik"

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, göreve gelir gelmez peş peşe açılışlar yaptıklarını ve sosyal belediyeciliği ön plana aldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"İlk geldiğimizde peş peşe açılışlarımızı yaptık. Psikososyal Destek Merkezimizi, İstihdam Ofisimizi, Narin Parkımızı açtık. Dayanışmayla büyüyen bir Konak hedefledik. Kuşkusuz, öncelik temel belediyecilik hizmetleri. Temel belediyecilik hizmetlerini sosyal destek ve yardımlarla taçlandırmak amacımız. Ama ülkemizde inanılmaz bir derin yoksulluk var. Kent yoksulluğu hiç olmadığı kadar yüksek oranlara çıkmış durumda. Konak'ı da biliyorsunuz, çok uçlarda bir ilçe. En varsılıyla en yoksulunun, en eğitimlisiyle okuma yazması olmayanların iç içe, yan yana, bir sokak arayla yaşadığı bir ilçe. Dolayısıyla sosyal destekler bizim olmazsa olmazımız. Mutluluk Kahvelerimiz artık markalaştı diyebiliriz. Kendi yaşamımızdan da pay biçerek etrafımızdaki emekli olan komşularımızın, aile fertlerimizin gününü geçirecekleri yer eksikliğini gördüğümüzde böyle bir şeyi açma fikri doğmuştu ve şu an sekiz noktada, gittiğimizde oturacak yer bulamadığımız Mutluluk Kahvelerimiz hizmette. Giysi Marketlerimizde bebekten gelinliğe, damatlığa, sünnet kıyafetine kadar Konak'ta herkesin, her an yanındayız. İstiyoruz ki kimse kendisini yokluk içerisinde hissetmesin. Gıda desteklerimiz, Ramazan'da iftar desteklerimiz, sokaklarda sıcak çorba dağıtımımız, ikinci el eşya hattımız, hijyen malzemesi desteğimiz gibi sosyal yardımlarla her bir Konaklıya dokunmaya çalıştığımız iki yıl geçirdik."

"Kentsel dönüşüm çalışmalarında neredeyse ilk kazmayı vurabilir hale getirdik"

Konuşmasını kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatarak sürdüren Başkan Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yürütülen mikro bölgeleme ve benzeri çalışmalar hakkında da bilgi verdi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Konak'ta hala doğal gazı olmayan, kömür sobası yanan mahalleler var. Geldiğimizde en büyük projelerimizden biri buydu. İzmirGaz'la birlikte yürüttüğümüz çalışmayla çok büyük oranda, Konak'taki sokaklar doğal gaza kavuştu. Dirençli bir Konak hedefiyle yola çıkmıştık. Deprem kenti Konak, pek çok afete, su baskınına maruz kalan Konak, bunlardan kurtulabilmesi için de her türlü afete dirençli hale getirilmesi gereken bir Konak var. Dün Büyükşehir Belediye Meclisi'nde geçti, Konak ilçesinde Büyükşehir mikro bölgeleme çalışmasına çok yakında başlıyor. Bir yandan zemin etütleriyle bundan sonraki yapılaşmanın nasıl olacağının yol haritasını çizen bir mikro bölgeleme çalışması var. Bir yandan bizim yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. Geldiğimizde Konak'ın 660 hektarlık alanının tamamının kentsel dönüşüm planları yapılmıştı. Biz bu planlarda hiçbir değişiklik yapmadık. Bu planların uygulama imar planlarını çok hızlı bir şekilde yapıyoruz. 18 uygulamalarıyla artık Konak'ta herkesin imar durumu alıp inşaata başlayabileceği bir hale getirmeye çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarında neredeyse ilk kazmayı vurabilir hale getirdik. Bir yandan yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor, Ticaret Odasındaki meslek gruplarına sunumlarımızı yapıyoruz, TOKİ müteahhitleri dahil herkese 'Gelin, Konak'ta yatırım yapın' diyoruz. Burada da karşılaştığımız en büyük zorluk, yine, ülkenin özellikle de içinde bulunduğu, ekonomik sıkıntılar. Ama inşaat sektöründeki bu sıkıntılara rağmen bizim Konak Belediyesi yeni hizmet binamızın çalışmaları sürüyor, bu senenin sonunda yeni binamızda hizmet vermeye başlayacağız."

Metruk bina yıkımında rekor sayı

Başkan Mutlu, kentsel dönüşüm çalışmaları içinde metruk bina yıkımıyla ilgili de önemli bilgiler verdi. Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla yaklaşık 700 metruk binanın yıkıldığını belirten Başkan Mutlu, "Konak, kaçak yapılaşmış bir konut stokuna sahip. Yıllarca göz yumulan, hep karşı çıktığımız imar aflarıyla meşruluk kazanmış binalara sahip ve bunların bir kısmı da ekonomik ömrünü doldurduğu için artık içinde hiç kimsenin yaşamadığı, terk edilmiş binalar. Biz şu ana kadar bu metruk binalardan 400 tanesini yıktık. Yaklaşık 300 tanesini Büyükşehir Belediyesi yıktı. Hala yıkılacak binlerce metruk binamız var. Onların yıkılması ve temizlenmesi devam ediyor. Bunu en rahat görebildiğiniz alan Yeşildere'de. Gültepe, Ferahlı, Tepecik ve diğer mahallelerde yıkımlar devam ediyor" dedi.

Park yapılamayan mahalleler için okul bahçelerini düzenleme formülü

Konak'taki yapılaşma nedeniyle park alanı bulunmayan mahallelerde okul bahçelerinde oyun ve park alanı oluşturma yoluyla çözüm ürettiklerine dikkat çeken Başkan Mutlu, "Okullarda yenileme çalışmaları yapıyoruz. Aslında ağırlıklı olarak Milli Eğitim Müdürlüğünü görevi ama biz de özellikle 'Nerelere park yapabiliriz' diye planları önümüze açtığımızda bazı sokaklarda kentsel dönüşüm tamamlanmadan çocuk parkı yapacak alanımızın olmadığını gördük. Buralarda ne yapabiliriz, dedik ve hızlıca Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüşüp okul bahçelerini parka dönüştürme yolunu seçtik. Birçok yerde okul bahçelerinde park ve spor alanları yaratarak oradaki çocuklarımıza ulaştık. Arama Kurtarma Timimiz var. Bir mimar olarak yıllarca savunduğum görüş, kimsenin burnu kanamadan afetlerden çıkılmasının sağlanması; arama kurtarmaya da ihtiyaç olmadan bir afeti atlatabilmek. Ama maalesef ülke gerçeğimiz öyle olmadığı için bir yandan arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Gelişmiş atık yönetimini Konak'ta hayata geçirmeye çalışıyoruz"

Temizlik ve atık yönetimi çalışmalarını da detaylandıran Başkan Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle moloz döküm alanlarıyla ilgili bir çalışma yaptıklarını aktardı. Mutlu, şöyle devam etti:

"Eskimiş bir araç filomuz var. Şu ana kadar 13 çöp aracımız, 2 çöp taksimiz ve 5 tane elektrikli süpürgemiz hayata geçti; daha da artacak. Bu dönem, kentin en önemli sorunlarından biri, temizlik. Her sabah uyandığımızda konteynerin yanında ya da bir köşe başında bir koltuk takımıyla, yatakla, döşekle karşılaşıyoruz. Bu sadece bir temizlik problemi değil sosyolojik sorun da. Buna neden olanların başında hurdacıların olduğunu düşünerek mücadele ediyoruz. Ruhsatsız hurdacıları kapatıyoruz. Emniyet Müdürlüğüyle iş birliği içerisindeyiz, adliyeden destek istiyoruz. Ama bozulan ekonomide iş kolu gibi görünen hurdacılık şu an bütün kentin estetiğini, hijyenini, temizliğini alt üst ediyor. Temizlik projesinde kadınların görünür olmasını istedik ve ne işte ne eğitimde olan, lise mezunu, 25 yaş altı genç kadınları süpürgeci olarak istihdam ettik. Gerçekten hem kentte bir moral oldu. Sabah işe giderken yolda, genç, eğitimli kadınların çalıştığını görmek herkese bunun onurlu, gururlu bir iş olduğunu hatırlattı ve kadın emeğini görünür kıldı. Çöp konteynerlerimizi sık sık değiştiriyoruz. Gelişmiş atık yönetimini Konak'ta hayata geçirmeye çalışıyoruz. 2026 yılına yakışan bir atık yönetim planını gerçekleştirmek için çalışıyoruz."

"Konak'ta başkanlık yapmak benim için çok gurur verici"

Başkan Mutlu, Konak'ın tarihini günümüzle buluşturan çalışmaları ise şöyle aktardı:

"Konak'ta başkanlık yapmak benim için çok gurur verici. Çünkü öyle bir ilçe ki Agora, Kadifekale, Kemeraltı burada. Filmlere konu olan Kordon'da gün batımı burada. Her bir köşesi insana iyi ki Konak'ta yaşıyorum, dedirten mekanlar. Bu geçmiş, bu tarihi öne çıkarmak, kentliyle buluşturmak istedik. Kültürel Miras Müdürlüğümüz kurduk. Bu kapsamda 300 yıllık bir hamamı sanat galerisine dönüştürdük. Basmane'de kömür deposu olarak kullanılıyordu. Şimdi, çok yoğun ziyaret ediliyor; Kıllıoğlu Hamamı. Hem çağdaş bir restorasyon örneği oldu. Hem içinde sergilenen modern sanat eserleriyle eski bir mekanın dönüşümü nasıl olur, nasıl modern bir fonksiyona kavuşur ona örnek oldu. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğümüzle sürekli Konak gezileri düzenliyoruz. Farklı rotalar oluşturduk ve dijitale yükledik. İzmir'de yaşayan ya da yaşamayan herkese Konak'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak istiyoruz. Şu ana kadar 100 ayrı gezi yaptık. Kültürel mirasımızı İtalya'da katıldığımız fuarla dünyaya tanıttık."

"Bir mimar olarak isteğim sokakların bir tasarım dili olması"

Konak'ın sokaklarının Akdeniz kültürüyle ve İzmir geleneğiyle bağdaşık bir şekilde dizayn edilerek sağlıklı, kullanışlı ve estetik olacağını dile getiren Başkan Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kentsel tasarım rehberi hazırladık. Bir mimar olarak isteğim sokakların bir tasarım dili olmasıydı. Her bir sokağın kaldırımı, ağacı, nasıl düzenleneceği, yol çizgileriyle, bütün çağdaş kentlerdeki gibi bir tasarımı olmalıydı. Biz bunun ilk uygulamasına Alsancak'ta 1474, 1456 Sokaklarda başladık ve bütün Konak için de hazırladık. Kaldırımlarımızı yapıyoruz, ağaçlarımızı dikiyoruz, aydınlanmamızı yapıyoruz. Bu çalışma bittiğinde Kıbrıs Şehitleri ve Talatpaşa Caddeleri arasında kalan, yayaların kolay yürüyemediği bölge ağırlıklı olarak yayalaşmış, kent estetiği açısından başarılı, aydınlık sokaklarına ve hak ettiği değere kavuşacak. Yayalarla ilgili bir başka çalışmamız da sarı çizgi uygulaması. Biz bir Akdeniz şehriyiz. Tabii ki sokakta yiyip içeceğiz. İzmir de sokakta bir hayatı paylaşmak demek. Bunun bir kuralı olmasını istedik. Ben Mimarlar Odasında görevliyken hazırladığımız bir broşür vardı; kaldırımlar yayalarındır, diyen. Bebek arabasıyla, tekerlekli sandalyeyle rahat ulaşım sağlamasını hedefledik. Bunu da bir yönetmelikle belirledik. Hangi işletmenin kaldırıma ne kadar çıkma yapabileceği, hangi iş kolunun dışarıda sergileme yapabileceğini kurallara bağladık. Okul önlerinde de renkli yol uygulaması başlattık. Çocukların okula erişiminde güvenli yürümesini sağlamak için, araç sürücülerinin orada bir okul olduğuna dair dikkatini çeken bir düzenleme yaptık."

"Sivil toplum kuruluşları ve belediye iş birliğinin çok güzel örneklerini yaşıyoruz"

Başkan Mutlu, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde çalıştıklarını ve özellikle çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasında bu iş birliklerinin önemli katkı sağladığını ifade eden Başkan Mutlu çalışmaları şöyle dile getirdi:

"Tüm çalışmalarımızda ortak aklı ön plana alarak meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarıyla protokoller imzaladık. Vakıf ve derneklerle yaptığımız çalışmaları çok önemsiyorum. ÇYDD ile çok güzel işler yapıyoruz. Hem Ballıkuyu hem Beştepeler'de binalarımız neredeyse okula dönüştü. Çocuklara tam gün etüt dersleri veriyoruz. Ballıkuyu'da çocuklarımız İzmir genelinde katıldıkları şiir ve resim yarışmalarında ödüller almaya başladı. Spor seçmelerine katılıyorlar. Sivil toplum kuruluşları ve belediye iş birliğinin çok güzel örneklerini yaşıyoruz."

"Daha yeşil bir Konak hedefledik"

Başkan Mutlu, daha yeşil bir Konak'ı hedefleyen çalışmaları ise şöyle özetledi:

"Daha yeşil bir Konak hedefledik. Ağaçlı sokaklar projemiz devam ediyor. Bulduğumuz her boşlukta ağaç dikiyor, park oluşturuyoruz. Planları açtık, park yapabileceğimiz alanları belirledik. Mevcut dokuda, yapılaşmış bölgelerde bulduğumuz alanlarda Narin Parkı gibi projelerimizi hayata geçirdik. Şehit yüce Sonkurt Parkı'nı yeniledik. Susuz geçen bir sene oldu ve akıllı sulama sistemine geçtik. Çağdaş bir atık ayrıştırma için BM ile proje yaptık. Elektrikli triportörle ve atık merkezlerimiz geldi. Uluslararası İklim Zirvesi düzenledik. Genç iklim elçilerimiz var."

Konak'ta istihdam atağı

Konak Personel İstihdam Ofisi'nin 1500 Konaklıyı iş sahibi yaptığının altını çizen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Ülkede ve Konak'ta en büyük sorunlardan biri istihdam. Seçildikten sonra bütün belediye başkanlarına CV'ler gelir. Belediyelerin istihdam fazlası var. Belediyeler birere istihdam yeri değil, kamunun vergileriyle kamuya hizmet için kurulan kamusal kurumlar. Kurduğumuz istihdam ofisiyle Konak'ta yaşayan yaklaşık 1500 komşumuzu iş sahibi yaptık. Özel sektörle iş arayanları buluşturan, onların iş bulmasını kolaylaştıracak meslek edindirme kurslarıyla kalifiye hale getiren bir sistem kurduk. Her iş kadın işidir, diyerek kadınların CNC operatörlüğü dahil her alanda eğitim almasını sağlayarak sanayi sektöründe de kadın istihdamı yarattık" dedi.

Roman çalışmalarında somut eylem

Başkan Mutlu, Konak'ta yoğun bir Roman nüfusu olduğunu, Roman çalışmalarında eğitim ve meslek edindirme üzerine yoğunlaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Roman nüfusumuzun, her alanda işe girebilmesini sağlayan meslek edindirme kurslarıyla geniş bir perspektif sunduk. Ortak akıl toplantılarımızı yaptık. Roman Stratejik Eylem Planı hazırladık ve bütçelendirdik. Hayata geçirilebilecek bir hale getirdik. Roman Koordinasyon Merkezimizi kurduk. Roman Kültür Merkezimiz var Yenişehir'de ve orada Roman çocuklarla bir projeye başladık. Bir 23 Nisan'da farklı mahallelerimizden gelen çocuklarla buluşmuştuk, Yenişehir'den gelen Mert Ali'nin söylediği bir cümle çalışmalarımızın yönünü belirledi. 'Ben belediye başkanı olsam Roman çocuklarına ayrımcılığı kaldırırdım' demişti. Mert Ali şimdi 12 yaşında. Konservatuvara gitmek istediğini söyledi bir de. Üç hocamızla birlikte Roman Kültür Merkezi'nde çocuklarımızı yetiştirmeye başladık. Mert Ali konservatuvarın birinci basamağını kazandı, ikinci basamakta maalesef takıldı. Ama bir çocuğumuz Güzel Sanatlar Lisesini kazandı. Adil Kent, Eşit Yurttaşlık, diyerek çıktığımız yolda herkesin Konak Belediyesi olanaklarından eşit yararlandığı ve kendisini öteki hissetmediği, demokratik ve şeffaf bir belediyecilik sergilemeye çalışıyoruz."

"Kadın emeğini görünür kıldık"

Kadın belediye başkanı olarak kadınlara yönelik çalışmalarda büyük bir önem ve özen hali içinde hareket ettiklerini belirten Başkan Mutlu, "Kadın belediye başkanı olarak kadın kenti Konak için Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladık. Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmaları yaptık. Toplumsal cinsiyet eşitliğini Konak'ın her alanına nüfuz ettirmek için yürüttüğümüz çalışmalarda özellikle kadınların üzerindeki bakım yükünü biraz olsun alabilmek için Mutlu Çocuklar Oyun Evlerimiz açtık. 300 çocuğumuz hiçbir ücret ödemeden ister yarım ister tam gün, ister saatlik olarak bu hizmetten yararlanıyor. Bugün bir özel kreşte nasıl bir ortam varsa Konak Belediyesi'nin oyun evlerinde aynı olanaklar ve eğitim var. Çocuklarını oyun evlerine bırakan anneler de işe girip çalışmaya başladı. Bir anlamda kadın istihdamını destekleyen de bir proje oldu. Kadın emeğini görünür kılmak için kermeslerimiz devam ediyor. Kadın danışma merkezlerimiz var. Şiddetin en yoğun yaşandığı ilçelerden biri maalesef Konak. Kadınların gelip danışabildiği, şiddete karşı destek alabildiği bir merkez oluşturduk. Kadınları güçlendiren protokoller imzaladık" dedi.

"Binlerce çocuğa ulaştık"

Çocuk ve gençlere yapılan yatırımın aynı zamanda toplumun geleceğine de yatırım olduğunu dile getiren Başkan Mutlu, bu alandaki çalışmaları şu sözlerle aktardı:

"Kadınların yanı sıra çocuk ve gençleri de unutmadık. Çocuğa yapılan yatırım aynı zamanda toplumun geleceğine yapılan yatırımdır. Konak'ta kentsel dönüşüm henüz tam anlamıyla hayata geçemediği ve park alanı bulunmadığı için çocuklara ulaşabilmek için sokak oyunları düzenledik. Mutlu Çocuklar Sokağı projesiyle binlerce çocuğa ulaştık. Spor okullarında yeteneklerini keşfettiler. Bağışlarla oluşturduğumuz Cumhuriyet Kütüphanelerini açtık. Toros ve Güzelyalı Kültür Merkezimizdekilerin yanı sıra Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezimizde ve Zeytinlik Semt Merkezimizde de kütüphanelerimiz yapılıyor. Türkan Saylan Kültür Merkezimizin iki katını Gençlik Merkezi olarak gençlerimize ayırdık. Geçtiğimiz hafta da Genel Başkanımızın katılımıyla Ferdi Zeyrek Gençlik merkezimizi açtık. Yeni nesil bir gençlik merkezi; e-spor oyunlarından podcast odalarına, tamamen gençlerin yeni nesil bir merkezden beklediği her şeyle çok keyifli bir mekan oldu."

"Sokaktan bir yönetim tarzı benimsedik"

Ortak akıl, yerinde yönetim ve katılımcılık vurgusu yapan Başkan Mutlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Demokrasi, katılımcılıkla yola çıkmıştık, belediyeyi ortak akıl ve şeffaflıkla yöneteceğimizi söylemiştik. 111 mahallemiz var ve tamamında Komşu Buluşmaları düzenledik. Ben yönetici arkadaşlarımla birlikte bütün müdürlüklerimizle bulaşmalara katıldık. Her müdürlüğümüze birer masa açtık. Her vatandaş her birimle bire bir görüşme, sorularını sorma imkanı buldu. Ekibimizle birlikte sürekli sokaklardayız. Muhtarlarımızla birlikte de geziyoruz. Sokağın sesini duymak, oradaki sıkıntıyı ilk elden görmek, hissetmek çok önemli. Sokaktan bir yönetim tarzı benimsedik. Konak İletişim Merkezi'ni (KİM) kurduk. Merkez personelimiz kapı kapı geziyor, talepleri birebir alıp bize iletiyor."

"112'den sonra en çok hasta nakleden ambulans Konak Belediyesi'nde"

Sağlık alanında bir ilk imza atarak ücretsiz hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğini devreye aldıklarını söyleyen Mutlu, "Sağlıklı kent Konak, diyerek Sağlık Müdürlüğümüzün çalışmalarını hızlandırdık ve çeşitlendirdik. Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği açtık. Kliniğimizde basit işlemler ücretsiz şekilde hizmet veriyor ve şu ana kadar 1200 Konaklı komşumuz bu hizmetten yararlandı. Hasta Nakil Ambulansımız aktif çalışıyor, 112'den sonra en çok hasta nakleden ambulans Konak Belediyesi'nde. Engelsiz Servisimiz de ücretsiz olarak hizmete devam ediyor. Konak çok sayıda engellinin olduğu bir ilçe Hem Engelsiz Köyümüz var hem de evlerinden çıkamayanlara sağlık danışmanlığı hizmetiyle evlerine giderek ulaşıyoruz. Sağlık testleri için merkezimiz var. Bağımlılıkla mücadele için Tabip Odası ve psikiyatri dernekleriyle çalışma yürütüyoruz. Farkındalık eğitimleri düzenliyoruz. Akülü ve akülü sandalye bağışlarımız devam ediyor" dedi.

Kültür, sanat ve spor çalışmaları hız kesmedi

Başkan Mutlu kültür, sanat ve spor alanındaki çalışmaları anlatarak sürdürdüğü konuşmasında, "Bütçenin azlığına rağmen kültür ve sanat etkinliklerimizi düzenliyoruz. Konak deyince kültür ve sanat akla geliyor. Biz bunu korumaya çalışıyoruz. Kendi olanaklarımızla, kendi personelimizle 354 etkinlikte 124 bin vatandaşa ulaştık. Kendi yerel sanatçılarımızla yol yürüyelim istedik. Darağaç Kolektifiyle bir araya geldik ve genç sanatçıları destekledik. Konak Modern'in bir katını da onlara tahsis ettik. Aynı mahallede hem sanat üretiyor hem sergiliyorlar. Sanatla ilgili kurslarımız da devam ediyor. Açık havada spor etkinliğimiz, modern halı sahalarımız, macera parkımız, farklı dallarda spor kurslarımız, Konak deyince akla gelen kadın futbol takımımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Dijital Konak projemizi hayata geçirdik"

Dijital olanakları Konak Belediyesi'ne entegre ederek iş verimini artırdıklarına da vurgu yapan Başkan Mutlu, şunları söyledi:

"Dijital bir dönemdeyiz. Vatandaşların belediyeye gelmeden işlemlerini gerçekleştirebileceği dijital bir sistem kurarak Dijital Konak projemizi hayata geçirdik. Konak mobil uygulaması aktifleşti, özellikle şikayetleri buradan alıyoruz. Ben dahil bürokratlarımız ve personelimiz buradan talepleri takip ediyor. Konak Belediyesi'nde personel devam takip istemi yoktu, kurduk. Personel denetiminin yanı sıra e-imar ve e-ruhsat uygulamasına başladık. Mimarlar Odasında da çok uzun yıllar mücadelesini verdiğim, şeffaflık ve eşitlik anlamında, masasında oturan her mimarın, her mühendisin, her müteahhidin aynı imar durumuna ulaşabildiği bir sistem kurduk. Gelmenize gerek olmadan bir arsa imar durumunu görebiliyorsunuz, ruhsat için kapı kapı gezmenize gerek kalmıyor. Dijital ikiz projesinin ilk adımını Bremen Belediyesi'yle birlikte attık. Bunu sağlıklı yönetebilmek adına Akıllı Şehir Müdürlüğümüz kurduk. Afet veri kurtarma merkezimiz, dokuz ayrı noktada ücretsiz Wİ-Fİ hizmetimiz ve daha aktif kullanılan bir web sitemiz var.Ödüllerle de taçlandırıldığımız bir dönem oldu. Sekiz ayrı ödül aldık iki yılda."

Yeni projeleri açıkladı

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, iki yılın ardından çok yakında pek çok açılış ve temel atmayla hizmete devam edeceklerinin müjdesini verdi ve yeni projeleri şöyle sıraladı:

"Çok yakında, açılışlarında sizlerle buluşacağımız projelerimiz var. Bir tanesi Altınpark Arkeopark… Biz projeyi elden geçirerek Koruma Kurulu onayını aldık. İhalesine çıkmak üzereyiz. Altınpark Arkeopark Projesi çok yakında başlayacak. Çakaloğlu Han'ın projeleri yapılmış, ruhsatı alınmıştı. Küçük bir kamulaştırma işlemi vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Valilikle görüşmelerimiz sürüyor. Burada, imalata başlamak üzere çok yol kat ettik. Hamdi Dalan Sabun Müzesi'nin 5 Mayıs'ta ihalesi var. Projesi bitti, Valilikten onay aldık ve projenin yüzde 70'i fonundan karşılanacak. Bittiğinden Kemraltı'nda çok güzel bir müzeye kavuşacağız. 1. Kadriye Mahallesi'nde Taziye Evi projesi ihaleye çıkıyor ve çok yakında onun temel atmasında beraber olacağız. Eski jandarma alanı, dünyaca ünlü mimarımız Emre Arolat'ın bize hibe ettiği avan projesiyle yol alacak ve eminim ki bittiğinde ödüller alacak. İçinde kültür merkezi, kafe, yüzme havuzu, otopark, yerel üretici satış yeri olacak. Yeni parklar için uygun alanlar ağırlıklı yeni kent merkezinde yer alıyor. Orada yüksek yapıların yapılmasıyla birlikte düzenleme ortaklık payından kamuya ayrılan büyük alanlar var. O alanlarda parklar oluşturacağız. Bir tanesi 15-20 gün içerisinde tamamlanacak ve açılışını gerçekleştireceğiz. Arkasından tenis kulübü inşaatımız başlayacak. Bu sene bitmeden açılışını yapacağız. Halkapınar'da parklarımız olacak. Kemal Reis Mahallesi'nde Konak Belediyesi'nin planında konut olarak geçen iki arsası için belediye hizmet alanı olarak plan tadilatı yaptık. Kreş ve semt merkezi olarak projelendirdik, planlarını yaptık, ihaleye çıkacak."

"Artık her şey söylendi şimdi yapma zamanı"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Mutlu, "Benden daha çok özeleştiri yapan yoktur. Ben Konak'ta bir fark yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için göreve geldik. Dokusuyla, kentsel estetiğiyle, ağacıyla, yoluyla, tentesiyle, tabelasıyla, keyif alınan bir Konak yaratmak istiyorum. Artık her şey söylendi şimdi yapma zamanı.Artık üzerine konuşmayalım, yapalım. Elbirliğiyle, kentimiz hızlıca ayağa kalksın" dedi.