Küresel kripto ve finans dünyası "İstanbul Blockchain Week 2026" çatısı altında toplandı

İleri teknoloji vizyonunu tarihi ve kültürel zenginliğiyle buluşturan İstanbul Blockchain Week bu kez küresel kripto ve finans dünyasını bir araya getirdi.

2-3 Haziran'da İstanbul Hilton Bomonti’de kapılarını açan İstanbul Blockchain Week (IBW) 2026, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini aynı çatı altında topladı. Önde gelen şirketlerin ve yükselen projelerin kurucuları, yöneticileri ve sektör liderlerinin bilgi paylaşımında bulunduğu organizasyon, sektörün geleceğini de şekillendiriyor.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN EŞSİZ FIRSATLAR

Aynı zamanda Avrupa’nın en hızlı büyüyen Web3 pazarına açılan stratejik bir kapı pozisyonundaki organizasyon; yeni iş birlikleri kurmak, anlaşmaları hızlandırmak ve bir sonraki büyük projeleri keşfetmek için eşsiz fırsatlar sunuyor.

KRİPTO DÜZENLEMELERİ VE TÜRKİYE'NİN KONUMU MASAYA YATIRILDI

İstanbul Blockchain Week 2026'da, kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeler, vergilendirme çalışmaları ve Türkiye'nin küresel kripto ekosistemindeki konumu ele alındığı oturumda Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur ile DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık değerlendirmelerde bulundu.

DR. EKREM TEYMUR: KRİPTO EKOSİSTEMİNDE ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDEDİLDİ

Programın açılışında konuşan Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, bir yıl öncesine kadar kripto piyasasında yalnızca çerçeve düzenlemelerin konuşulduğunu hatırlatarak, bugün gelinen noktada önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Ön lisans süreçlerinin başladığını, merkezi kayıt sistemlerinin devreye alındığını ve saklama kuruluşlarına yönelik lisans çalışmalarının sürdüğünü belirten Teymur, yapılan düzenlemelerin hem sektörü disipline etmeyi hem de yatırımcıların varlıklarını güvence altına almayı amaçladığını ifade etti.

Kripto varlıkların diğer yatırım araçlarından farklı olduğunu vurgulayan Teymur, yatırımcıların saniyeler içerisinde varlıklarını başka ülkelerdeki platformlara taşıyabildiğini belirterek, kazanç üzerinden alınacak vergilerin tartışılabileceğini ancak işlem vergisinin kripto piyasasının çalışma mantığıyla örtüşmediğini söyledi. Teymur ayrıca, Türkiye'nin gelişmiş e-Devlet altyapısı, güçlü bankacılık sistemi ve teknolojiye açık yatırımcı profili sayesinde kripto ekosisteminde önemli avantajlara sahip olduğunu ifade etti.

SADULLAH KISACIK: KRİPTO VE YAPAY ZEKA TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK FIRSAT

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ise 5 Mart 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan torba yasa teklifinde kripto varlıklara ilişkin üç ayrı vergilendirme düzenlemesinin yer aldığını anlattı.

Kısacık, komisyonda bu düzenlemelere karşı çıktığını belirterek, Türkiye'de kripto ekosisteminin henüz gelişme aşamasında olduğunu, bu dönemde getirilecek işlem vergilerinin yatırımcıları ve şirketleri yurt dışına yönlendireceğini ve "gelişen kripto piyasasının altına dinamit koymak" anlamına geleceğini savundu.

Kamuoyu baskısının ardından vergi düzenlemelerinin geri çekildiğini ifade eden Kısacık, buna rağmen bürokrasinin kripto işlemlerinden vergi alınması konusunda çalışmalarını sürdürdüğü izlenimini edindiğini söyledi. Türkiye'nin geçmişte önemli fırsatları kaçırdığını belirten Kısacık, bugün ülkenin önünde yapay zeka ve kripto teknolojileri olmak üzere iki büyük fırsat bulunduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin tüm enerjisini ve düzenleme kapasitesini bu alanlara yönlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

BYBIT.TR'DEN TÜRKİYE PAZARINA GÜÇLÜ VURGU

Bybit.tr Genel Müdürü Nehir Kalaycıoğlu, İstanbul Blockchain Week 2026 kapsamında Haberler.com'dan sunucu Dilşad Özcan'a özel yaptığı açıklamada, Bybit'in küresel ölçekte regülasyonlara en fazla önem veren şirketlerden biri olduğunu belirterek faaliyet gösterdiği ülkelerde lisans alma konusunda oldukça istekli olduklarını söyledi. Türkiye'de de ilgili kurumların belirlediği tüm kurallara uyum sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Kalaycıoğlu, lisans sürecinin tamamlanmasının ardından faaliyetlerini lisanslı bir kurum olarak sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Bybit.tr'nin temel stratejisinin yerelleşme olduğunu vurgulayan Kalaycıoğlu, Türk yatırımcıların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler geliştirdiklerini, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin şirket politikalarına yön verdiğini ve müşteri memnuniyetini merkeze alan bir büyüme modeli izlediklerini söyledi.

Her kullanıcının görüşünün kendileri için değerli olduğunu belirten Kalaycıoğlu, yalnızca büyük yatırımcıların değil tüm müşterilerin geri bildirimlerini dikkate aldıklarını ifade etti. Ayrıca devam eden kampanyalara da değinen Kalaycıoğlu, çeşitli iş birlikleri kapsamında kullanıcılara avantajlar sunduklarını, belirli şartları yerine getiren kullanıcılara çeşitli hediyeler ve ödüller verildiğini, kampanyalara ilişkin detayların ise şirketin resmi kanallarında yer aldığını aktardı.