Küresel Sumud Filosu Aktivistlerinin Muayeneleri Tamamlandı
Küresel Sumud Filosu Aktivistlerinin Muayeneleri Tamamlandı

Küresel Sumud Filosu Aktivistlerinin Muayeneleri Tamamlandı
05.10.2025 01:29
Adalet Bakanı Tunç, aktivistlerin sağlık muayenelerinin bittiğini ve ifadelerinin alındığını duyurdu.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk olmak üzere 137 aktivisti taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak İstanbul'a indi. İstanbul Havalimanı'nda karşılanan yerli ve yabancı aktivistler, sağlık kontrolü için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN İFADE VERDİLER

Sağlık kontrollerinin ardından 11 cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan aktivistler, gecenin ilerleyen saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. İstanbul'da evi olan aktivistler evine giderken, yabancı uyruklu aktivistlerin otellerde ağırlanacağı öğrenildi.

Sumud Filosu aktivistleri ifadelerini verdi! Bekir Develi İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı

1'Ü TÜRK 6 AKTİVİST HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan sağlık kontrolünün ardından 1'i Türk, 6 aktivist ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aktivistlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri gecenin ilerleyen saatlerinde sonra erdi.

"MÜDAHALE EDİLDİĞİNDE O KADAR YAKINDIK Kİ ÇOK ZORUMUZA GİTTİ"

Ünlü sunucu ve aktivist Bekir Develi, "Elhamdülillah vatanımıza kavuştuk. Yaklaşabildiğimiz kadar Gazze'nin sınırına yaklaşabildik. Bizim teknemiz Avustralya diye bir tekneydi ve biz Avustralya teknesiyle 36.8 mile kadar yaklaştık. O anı da basınla paylaştık. Artık gittiğimiz yerde Gazze'ye o kadar yakındık ki müdahale edildiğinde, çok fazla zorumuza gitti. Yani oradan elimizdeki eşyaları, o sahilde bekleyen çocuklarla buluşamadan dönmek hakikaten yaraladı bizi. Fakat bu ablukanın kırılmaz olduğuna dair inancı kırdığını düşünüyorum ben Sumud Filosu'nun. Allah'ın izniyle bir dahaki sefere daha fazla tekne ile aynı anda açılıp daha organize bir şekilde bu ablukayı kıracağız. Büyünün bozulduğunu düşünüyorum. Smud Filosu bence görevini başarıyla ve hakkıyla yerine getirdi. Şimdi oturup buna ah etmekten ziyade artık insanların tamamen oradaki muhtaç insanlara oradaki işgale sessiz kalmayan dünyanın dört bir tarafından aktivistin bir şeyleri başarabileceğini zannediyorum tüm dünya gördü. Allah'ın izniyle bundan daha iyisini yapmak için azmettik ve yapacağız" dedi.

Sumud Filosu aktivistleri ifadelerini verdi! Bekir Develi İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı

"MONTUNA EL KOYUP ARACI 16 DERECE SOĞUTUYORLAR"

Develi, "Her türlü psikolojik şiddetli uyguluyorlar. Bu konuda çok eğitimliler. Hiçbir şekilde su vermediler, buraya gelen arkadaşlarımın hiçbiri 36 saattir su içmemişti. Çok aşağılayıcı bir şekilde yapıyorlar. Tuvalet musluklarından su içmemizi söylediler. Yemekler verdiler ama içine ne koyduğuna emin olamadığın için yemiyorsun. Mesela namaz vakitlerinde biz hücrenin içinde arkadaşlarla birlikte namaz kılarken içeriye girip bizi proveke etmeye çalıştılar. Arabayla bir yerden bir yere transfer ederken montuna el koyuyor önce ondan sonra o transfer aracını 16 derece soğutuyor. Dişlerimizin birbirine zangırdadığını biliyoruz, ellerimiz kelepçeli. Onların dışişleri bakanını yuhaladık. 'Free Palestine' diye bağırdığımız için 'Siz teröristsiniz, sizler çocuk öldürdünüz' diyerek bunu konuşturmadığımız için en çok orada diş bilediler. Plastik kelepçelerle ellerimizi en uca kadar kan gitmeyecek şekilde bağladılar. 4,5 saat boyunca bize o psikolojik işkenceyi yapıp oturttular. Allah'a yemin ediyorum en kısa zamanda yine gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Sumud Filosu aktivistleri ifadelerini verdi! Bekir Develi İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bir açıklama yaparak, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. Maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'Nitelikli Yağma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Eziyet' suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup, 04.10.2025 tarihinde İsrail'den İstanbul Havalimanı'na inen ve mağdurları taşıyan uçakta, 36 Türk, 23 Malezyalı olmak üzere münferit ülkelerden gelen aktivistlerden oluşan toplam 137 yolcunun yer aldığı tespit edilmiştir. Mağdur vatandaşlarımız ve diğer ülkelerin vatandaşlıklarına mensup aktivistlerin şehrimize inmeleri akabinde sağlık muayeneleri yapılıp adli muayene raporlarının hazırlanması amacıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na sevk edilmişlerdir. Mağdurların muayene işlemleri akabinde Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca görevlendirilen 11 savcı tarafından Adli Tıp Kurumu'nda bizzat ifade alma işlemleri gerçekleştirilecektir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küresel Sumud Filosu Aktivistlerinin Muayeneleri Tamamlandı - Son Dakika

