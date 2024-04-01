MALATYA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.009
|Toplam Seçmen
|:
|542.177
|Açılan Sandık
|:
|1.981
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,61
|Kullanılan Oy
|:
|397.118
|Geçerli Oy
|:
|381.919
|Katılım Oranı
|:
|% 74,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAMİ ER
|% 48,93
|186.862
|CHP
|VELİ AĞBABA
|% 37,31
|142.483
|YENİDEN REFAH
|BİLAL YILDIRIM
|% 9,34
|35.679
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GEZER
|% 1,31
|4.993
|DEM PARTİ
|ABDULVAHAP EKİM
|% 0,54
|2.063
|İYİ PARTİ
|ŞEYHMUS GÖÇMEZ
|% 0,5
|1.913
|ZAFER PARTİSİ
|SIDDIK AKTAŞ
|% 0,4
|1.510
|HÜDA PAR
|MEHMET İLKER DÖNMEZER
|% 0,33
|1.263
|BTP
|HAKAN ŞİRECİ
|% 0,16
|621
|YTP
|YUSUF YILMAZ
|% 0,14
|545
|TİP
|BURCU ASLAN
|% 0,14
|520
|ANAP
|MUTTALİP ÇAPKAN
|% 0,12
|441
|DİĞER
|% 0,1
|394
|EMEP
|BAYRAM ADİL AKTAŞ
|% 0,1
|379
|SOL PARTİ
|ALİ OSMAN İZCİ
|% 0,08
|302
|BAĞIMSIZ
|BENGÜL UĞURLU
|% 0,06
|226
|MEMLEKET
|AVNİ TALHA UCUZCU
|% 0,05
|210
|BAĞIMSIZ
|MUZAFFER TUNÇ
|% 0,05
|191
|TKP
|HÜSNE YAŞAR
|% 0,05
|187
|VATAN PARTİSİ
|ABUZER ŞEREFOĞLU
|% 0,05
|183
|BAĞIMSIZ
|NAZİR GÜNEY
|% 0,04
|155
|DP
|MEHMET CAHİT KARAKUŞ
|% 0,04
|143
|HKP
|SEMİH KEKLİK
|% 0,04
|141
|HAK-PAR
|ALİ REŞAT ÖZTÜRK
|% 0,03
|129
|ABP
|YÜKSEL AKMERCAN
|% 0,03
|126
|MİLLET
|MUHAMMET BEKİR İNCEARIK
|% 0,02
|91
|OCAK
|MEHMET COŞKUN
|% 0,02
|64
|TKH
|SUAT ERDEM
|% 0,01
|55
|BAĞIMSIZ
|DENİZHAN GÜRBÜZ
|% 0,01
|50
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN ULUTAŞ
|% 33,18
|6.668
|CHP
|VAHAP ŞAHİN
|% 29,13
|5.854
|YENİDEN REFAH
|ALİ KAZGAN
|% 25,05
|5.034
|BÜYÜK BİRLİK
|TURGAY GÜNEŞ
|% 10,67
|2.145
|SAADET
|ALİ EMRE
|% 0,93
|186
|HÜDA PAR
|HAMDİ ŞAHİN
|% 0,45
|90
|BTP
|MURAT KARA
|% 0,41
|82
|ABP
|ADEM ÇIBUK
|% 0,16
|32
|DİĞER
|% 0,02
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALUK CÖMERTOĞLU
|% 48,8
|3.318
|AK PARTİ
|ÇETİN ÖZDEMİR
|% 45,15
|3.070
|YENİDEN REFAH
|ARZU TAŞTAN
|% 4,07
|277
|BTP
|İBRAHİM YURTSEVER
|% 1,47
|100
|HÜDA PAR
|FURKAN AKÇA
|% 0,3
|20
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ALİ AĞCA
|% 0,21
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERSOY EREN
|% 40,94
|2.254
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KIZILDAŞ
|% 27,38
|1.507
|AK PARTİ
|BURAK ATEŞ
|% 26,49
|1.458
|BTP
|MURAT ORUÇ
|% 1,96
|108
|DEM PARTİ
|SUNA GEDİK
|% 1,54
|85
|SAADET
|MEHMET YİĞİTER
|% 0,51
|28
|TKP
|GAMZE KULAK
|% 0,35
|19
|YENİDEN REFAH
|MÜCAHİT ERBAKAN
|% 0,25
|14
|İYİ PARTİ
|SEFA KARAKÜTÜK
|% 0,16
|9
|DEVA PARTİSİ
|ERDAL EKİCİ
|% 0,16
|9
|HÜDA PAR
|ŞEHİD BURKAY ARSLAN
|% 0,13
|7
|ZAFER PARTİSİ
|ASLI KESMEN
|% 0,11
|6
|MİLLET
|MEHMET ALİ SİVASLIOĞLU
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,34
|Katılım Oranı
|:
|% 70,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAYRAM TAŞKIN
|% 55,88
|70.630
|YENİDEN REFAH
|AYETULLAH GEÇEN
|% 19,48
|24.614
|CHP
|ALİ KARAKUŞ
|% 19,1
|24.134
|İYİ PARTİ
|EMİRCAN EREN
|% 1,11
|1.400
|SAADET
|MİKAİL POLAT
|% 1,04
|1.317
|DEM PARTİ
|AYŞE ŞAHİN
|% 0,93
|1.175
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR SITKI SARIBEYOĞLU
|% 0,92
|1.160
|HÜDA PAR
|HALİL YILDIRIM
|% 0,54
|683
|BAĞIMSIZ
|ARZU ÇAKMAK
|% 0,23
|284
|BTP
|AHMET TURAN SOLGUN
|% 0,22
|281
|DEVA PARTİSİ
|RESUL DERİN
|% 0,18
|225
|TİP
|MURAT KARA
|% 0,13
|169
|EMEP
|TÜLAY KINIK
|% 0,1
|130
|HKP
|MEHMET ÜNVER
|% 0,05
|67
|MİLLET
|MAHMUT EMRULLAH
|% 0,04
|56
|OCAK
|MEHRİBE ÖZKAN
|% 0,04
|48
|DİĞER
|% 0,01
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,09
|Katılım Oranı
|:
|% 80,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİCAN BOZKURT
|% 55,54
|7.729
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ESER
|% 37,54
|5.224
|SAADET
|MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR
|% 2,77
|385
|BTP
|DERYA NEZİR
|% 1,81
|252
|İYİ PARTİ
|HASAN TEKİN
|% 1,11
|155
|BAĞIMSIZ
|VELİ BULUT
|% 0,95
|132
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ENES ŞİMŞEK
|% 0,28
|39
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEMET BAYRAM
|% 50,95
|11.339
|AK PARTİ
|ZEKERİYA ÇELEBİ
|% 42,24
|9.400
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ÇAKMAK
|% 1,67
|372
|İYİ PARTİ
|HASAN İLİŞ
|% 1,63
|363
|BÜYÜK BİRLİK
|YALÇIN ARICAK
|% 1,25
|279
|DEM PARTİ
|METİN BİRİŞİK
|% 1,16
|258
|SAADET
|HAMZA ADAK
|% 0,3
|66
|EMEP
|HAYRİ YILDIRIM
|% 0,29
|64
|BTP
|ABUZER AVŞAR
|% 0,19
|42
|HÜDA PAR
|MUSTAFA KARAKAŞ
|% 0,18
|41
|BAĞIMSIZ
|MURAT DOĞAN
|% 0,08
|19
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL HALUK GÜRAN
|% 0,06
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAKAN BAY
|% 56
|1.497
|YENİDEN REFAH
|TUHAN TUHAN
|% 37,9
|1.013
|SAADET
|GÜNDÜZ CENGİZ
|% 4,75
|127
|DİĞER
|% 0,64
|17
|HÜDA PAR
|HASAN HÜSEYİN AYTAN
|% 0,56
|15
|BTP
|MAHMUT KARABULUT
|% 0,15
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET ŞERİF YILDIRIM
|% 46,61
|6.250
|MHP
|MEMET TABAROĞULLARI
|% 32,49
|4.357
|YENİDEN REFAH
|KEMAL OKTAY
|% 18,21
|2.442
|İYİ PARTİ
|MELDA PEKTAŞ AKGÜL
|% 1,42
|190
|SAADET
|YUSUF GEDİKTAŞ
|% 0,84
|113
|BTP
|ZEKERİYA BOZKURTOĞLU
|% 0,22
|29
|HÜDA PAR
|YUNUS BAYTOK
|% 0,21
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN ÖZBAY
|% 60,33
|2.482
|YENİDEN REFAH
|CEMAL AKDEMİR
|% 29,05
|1.195
|CHP
|SALİH ÇİÇEK
|% 8,46
|348
|İYİ PARTİ
|BÜLENT KAYA
|% 0,88
|36
|SAADET
|YUSUF KARABEYESER
|% 0,58
|24
|BTP
|MAHMUT KARA
|% 0,34
|14
|HÜDA PAR
|MEHMET ATILMIŞ
|% 0,22
|9
|DEVA PARTİSİ
|NİHAT ŞENER
|% 0,12
|5
|MİLLET
|İBRAHİM ARSOY
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERHAN CENGİZ
|% 37
|2.100
|CHP
|ASEF ZENGİN
|% 32,24
|1.830
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BOYRAZ
|% 28,21
|1.601
|SAADET
|ERCAN AVCI
|% 1,78
|101
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA EMRAH GÖRGÜN
|% 0,49
|28
|BTP
|HÜLYA CENK
|% 0,21
|12
|HÜDA PAR
|İRFAN AKÇA
|% 0,07
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MİKAİL SÜLÜK
|% 54,49
|4.865
|YENİDEN REFAH
|AYDIN ÖZTÜRK
|% 42,24
|3.771
|DEM PARTİ
|ELİF ASLAN
|% 1,38
|123
|SAADET
|SERHAT KULCU
|% 0,71
|63
|İYİ PARTİ
|HASAN UÇAR
|% 0,69
|62
|BTP
|HÜSEYİN ALYÜZ
|% 0,32
|29
|HÜDA PAR
|YUNUS ÖZBEY
|% 0,17
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULVAHAP GÖÇER
|% 43,29
|4.384
|AK PARTİ
|NEVZAT ÖZTÜRK
|% 42,07
|4.261
|YENİDEN REFAH
|İHSAN AKIN
|% 7,91
|801
|DEM PARTİ
|İBRAHİM İNCESU
|% 2,87
|291
|HÜDA PAR
|FEHMİ YILMAZ
|% 0,94
|95
|BAĞIMSIZ
|YAŞAR KARAKUŞ
|% 0,87
|88
|İYİ PARTİ
|ALİ TOPCU
|% 0,84
|85
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET BEZCİ
|% 0,42
|43
|SAADET
|SEYFULLAH ÖNER
|% 0,33
|34
|BTP
|CAHİDE KARABAŞ
|% 0,24
|24
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL SARIBAŞ
|% 0,22
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,44
|Katılım Oranı
|:
|% 71,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İLHAN GEÇİT
|% 49,19
|67.927
|CHP
|ALPER GÜRSOY
|% 31,65
|43.706
|YENİDEN REFAH
|MURAT ASLAN
|% 12,24
|16.903
|İYİ PARTİ
|ALİ HELVACI
|% 1,32
|1.822
|ZAFER PARTİSİ
|TURGUT ŞAHİN
|% 1,02
|1.412
|BÜYÜK BİRLİK
|SEDAT ALATAŞ
|% 0,89
|1.227
|SAADET
|CUMALİ AKÇA
|% 0,73
|1.013
|DEM PARTİ
|HASAN LEKESİZ
|% 0,68
|937
|HÜDA PAR
|ŞAHİN ARSLAN
|% 0,47
|648
|BTP
|İSMET TORUN
|% 0,33
|449
|MİLLİ YOL
|EKREM CEYHAN
|% 0,18
|250
|DİĞER
|% 0,16
|224
|EMEP
|ROJDA GÜLTEKİN
|% 0,16
|222
|TİP
|OKTAY ÖZDEMİR
|% 0,16
|215
|DEVA PARTİSİ
|NİYAZİ TAN
|% 0,14
|195
|MEMLEKET
|YASİN PALALI
|% 0,12
|166
|ANAP
|YUNUS YILMAZ
|% 0,11
|147
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM TÜRKMEN
|% 0,1
|132
|BAĞIMSIZ
|SEVDA KÖK
|% 0,09
|131
|ABP
|BERK CAN KUZU
|% 0,09
|126
|DP
|HÜSEYİN DUYMUŞ
|% 0,07
|93
|HKP
|FATİH BULUT
|% 0,04
|54
|OCAK
|SEBAHAT DEMİR
|% 0,04
|51
|MİLLET
|MEHMET AKİF ERTÜRK
|% 0,02
|34
Son Dakika › Güncel › MALATYA SON - Son Dakika
Bayburt Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan AK Parti'li Mete Memiş, partililerle bir araya gelerek Bayburt'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını belirtti. Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan MHP'nin adayı Vedat Soner Başer ise vatandaşlara teşekkür ederek, Gümüşhane için çalışacaklarını söyledi.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?