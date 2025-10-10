Baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Boşluğuma geldiği için kabul ettim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Boşluğuma geldiği için kabul ettim

Haberin Videosunu İzleyin
Baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Boşluğuma geldiği için kabul ettim
10.10.2025 13:49  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Boşluğuma geldiği için kabul ettim
Haber Videosu

Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması iddianamesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in iş insanı Cengiz Coşar'dan baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalandığı belirtildi. Tüter ifadesinde "Paketin içerisinde viski ve baklava kutusu vardı. İçinde para olduğunu söyledi. Ben o esnada boşluğuma geldiği için parayı kabul ettim" dedi.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'suç örgütü', 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içinde iş insanı Cengiz Coşar'dan 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanması olayının detayları yer aldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, nisan ayında gelen ihbar sonrası Manavgat Belediyesi Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanları ile bazı iş insanlarına yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter'in makamında baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanları ile birlikte iş insanlarının da bulunduğu 41 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla, 7'si ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde bazı şüphelilerin serbest bırakılması ile tutuklu sayısı 11'e düştü.

"TAMAM SEN BAŞLA SONRA BAKARIZ"

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; turizmci iş insanı Zafer Süral 'müşteki' olarak ifade verdi. Uzun yıllardır inşaat işlerini Cengiz Coşar'ın yaptığını, lojman yapım işini belediyenin baskısıyla Mehmet Ali Fansa'ya verdiğini, Coşar'ın bu duruma bozulduğunu, sonrasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ile Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün kendisini şantiyeye çağırdığını kaydeden Zafer Süral, ifadesinde, şunları kaydetti:

"Gittiğimde araç içerisindeydiler. Araçlarına bindim. Bana işi, Cengiz Coşar'a verebileceğimi söylediler. Cengiz Coşar ile de yaptıkları pazarlıkta toplam brüt kazancın yüzde 30'unu istemişler. Cengiz Coşar da o kadar veremeyeceğini, yüzde 5 veya yüzde 10 verebileceğini söylemiş. Onlar da 'Tamam sen başla sonra bakarız' demişler. Bu şekilde ince işçilik ve seramik işleri için Cengiz Coşar ile elimde en ucuz teklifin yüzde 5 fazlasına anlaştım. Cengiz de benden fazla almış olduğu bu parayı Engin Tüter ve Hüseyin Cem'e verecekti."

Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayları ortaya çıktı

"YÜZDE 30'U NAKİT OLARAK VERMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Cengiz Coşar ise savcılıktaki ifadesinde, bu görüşme sonrasında Hüseyin Cem Gül ve Mehmet Engin Tüter ile buluştuğunu belirterek, "Bana işin bende olduğunu, fakat bu iş nedeniyle belediyeye toplam brüt kazancın yüzde 30'unu nakit olarak vermem gerektiğini söylediler. Ben de en fazla yüzde 10 kazandığımı, bu paranın yüzde 30'unu kendilerine veremeyeceğimi söyledim. Engin Tüter de bana 'Sen işi bitir sonrasına bakarız' dedi. Bu şekilde konuşup, oradan ayrıldık" dedi.

"NE KADAR VAR?" DİYE SORMUŞ

İddianamede; Zafer Süral ve Cengiz Coşar'ın suç duyurusunda bulunmasının ardından 4 Temmuz günü belediyeye giden Cengiz Coşar'ın, Mehmet Engin Tüter'in ofisine girdiği, içerisinde 110 bin avro olan baklava kutusu ile viski bulunan siyah karton poşeti Tüter'in ayağının dibine koyduğu kaydedildi. Cengiz Coşar'ın Tüter'e, "Burada şey var abi, altında, Zafer abinden şey olan var ya komisyon" dediği, Tüter'in "Ne kadar var?" diye sorduğu ve "110 bin avro var" cevabını aldığı, sonra da Coşar'a yönelik "Tamam sen bir yere bir şey deme" dediği şeklindeki konuşmaları iddianameye yansıdı.

"BOŞLUĞUMA GELDİĞİ İÇİN PARAYI KABUL ETTİM"

İddianamede, Mehmet Engin Tüter'in olayla ilgili alınan ifadesi de yer aldı. Tüter, Cengiz Coşar'ın Zafer Süral'ın lojman yapım işinin başkasına verilmesine bozulduğunu kendisine ilettiğini, bunun üzerine kendisinin de işin Coşar'a verilmesi noktasında ricacı olacağını söylediğini anlattı. Tüter, ifadesinde şunları kaydetti:

"Komisyon konusunda ilk teklif, Cengiz Coşar'dan geldi. Orada oran konusunda bir anlaşma olmadı. Durumu Zafer Süral'a ileteceğimi, işin kendisine verilmesi konusunda ricacı olacağımı söyledim. Hüseyin Cem Gül ile birlikte Zafer Süral'ın yanına gittik. İşin ince işçilik kısmını Cengiz Coşar'a vermesi konusunda ricacı oldum. O da ilerleyen süreçte işi Cengiz Coşar'a vermiş. Aynı gün ben Hüseyin Cem Gül ile birlikte Cengiz Coşar ile görüşmeye gittim. Cengiz Coşar'a normal şartlarda kazanılan paranın yüzde 20'sinin verildiğini fakat gönlünden ne koparsa verebileceğini söyledim. Hatta 'Vermesen bile olur' dedim. Oradan ayrıldım. İnşaat bittikten 3- 4 ay sonra kendisi beni aradı. Paranın hazır olduğunu söyledi. Ben de 'Gerek yok' dedim. Yaklaşık 10 gün önce de ofisime geldi. Parayı vermeyi teklif etti. Ben de 'Acele etme' dedim. Kendisini geçiştirdim. 4 Temmuz 2025 tarihinde de belediyeye gelerek bana bir paket verdi. Paketin içerisinde viski ve baklava kutusu vardı. İçinde para olduğunu söyledi. Ben o esnada boşluğuma geldiği için parayı kabul ettim. Kendisini yolcu ettikten sonra durumdan şüphelendim, bana kumpas kurulduğunu düşündüm. Kendisi çıktıktan hemen sonra iade etmek için koridora çıktım fakat oradan ayrılmıştı. Akabinde de polis ekipleri baskın yaptı."

Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayları ortaya çıktı

NİYAZİ NEFİ KARA: BİLGİM VE ONAYIM DAHİLİNDE DEĞİLDİR

İddianamede yer alan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın ifadesinde ise "Cengiz Coşar'ı tanımıyorum. Cengiz Coşar'ın Hüseyin Cem Gül ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tarafından Zafer Süral'a yönlendirilip yapılacak olan inşaattan Cengiz Coşar'ın kazandığı paranın belli bir kısmını komisyon olarak istemeleri konusundan haberim yoktur. Ben Mehmet Engin Tüter'in bu olay nedeniyle Cengiz Coşar'dan 110 bin avro alırken suçüstü yakalanması akabinde bu olaydan haberdar oldum. Bu olay kesinlikle benim bilgim ve onayım dahilinde değildir. Benim Mehmet Engin Tüter'in işlemiş olduğu eyleme kesinlikle iştirakim söz konusu değildir" dedi.

"SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK BEYAN"

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde olaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "Her ne kadar Mehmet Engin Tüter ifadesinde parayı kabul ettiğini fakat Cengiz Coşar parayı verip odadan ayrıldıktan sonra parayı aldığına pişman olup, Cengiz Coşar'ın peşinden koridora çıktığını beyan etmişse de bu hususun suçun sübutuna etki etmediği ve şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanına itibar edilmediği, Mehmet Engin Tüter ve Hüseyin Cem Gül'ün iştirak halinde müştekiye karşı 'İcbar suretiyle irtikap' suçunu işledikleri, her ne kadar örgüt kurucusu Niyazi Nefi Kara ve örgüt yöneticisi Bulem Şahbaz, Sıla Ceyhan Berkaya'nın somut olaya doğrudan iştirakleri tespit edilemese de örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen atılı 'İrtikap' suçundan fail olarak sorumlu oldukları, Manavgat Belediyesi'nde resmi bir görevi olmayan Hüseyin Cem Gül'ün kamu görevlisi sıfatına haiz olmadığı, bu nedenle sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilen özgü suç olan 'İrtikap' suçundan sorumlu olur."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Engin, Manavgat, Belediye, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Boşluğuma geldiği için kabul ettim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesinde skandal Para karşılığında test sonuçlarını değiştirdiler Devlet hastanesinde skandal! Para karşılığında test sonuçlarını değiştirdiler
Öğretmenlerin artık bu kıyafetleri giymesi yasak Öğretmenlerin artık bu kıyafetleri giymesi yasak
Transferi için soruşturma açılmıştı Osimhen, polise ifade verdi Transferi için soruşturma açılmıştı! Osimhen, polise ifade verdi
AK Parti ve DEM, “Öcalan“ sloganı konusunda ters düştü AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
Teneffüste arkadaşlarıyla oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti Teneffüste arkadaşlarıyla oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Futbolseverlere müjde Ümit Milli Futbol Takımı’nın maçına girişler ücretsiz Futbolseverlere müjde! Ümit Milli Futbol Takımı'nın maçına girişler ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti
İsrail’den Trump için yapay zekalı ’Nobel’ çağrısı İsrail'den Trump için yapay zekalı 'Nobel' çağrısı
İsrail, esir takası anlaşmasında Filistin’in sembol isimlerinden Bergusi’yi serbest bırakmayacak İsrail, esir takası anlaşmasında Filistin'in sembol isimlerinden Bergusi'yi serbest bırakmayacak
Tüm tahminler yerle bir İşte altını gölgede bırakan yatırım aracı Tüm tahminler yerle bir! İşte altını gölgede bırakan yatırım aracı
Restoranda çantayla para ticareti CHP’li meclis üyesine soruşturma başlatıldı Restoranda çantayla para ticareti! CHP'li meclis üyesine soruşturma başlatıldı
Yönetim gözü kararttı Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak Yönetim gözü kararttı! Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak
Volkan Demirel Süper Lig’e geri mi dönüyor Kayserispor’dan açıklama Volkan Demirel Süper Lig'e geri mi dönüyor? Kayserispor'dan açıklama
Film sahnesi değil gerçek Balıkçıların şoke olduğu an Film sahnesi değil gerçek! Balıkçıların şoke olduğu an
TÜMBİAD Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı: Yeni başkan Mustafa Efe Topaloğlu oldu TÜMBİAD Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı: Yeni başkan Mustafa Efe Topaloğlu oldu
Neredeyse heykeli dikilecek Real Madrid’in 5 yıllık Arda Güler planı belli oldu Neredeyse heykeli dikilecek! Real Madrid'in 5 yıllık Arda Güler planı belli oldu
Jhon Duran’dan göndermeli paylaşım Jhon Duran'dan göndermeli paylaşım
Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi
Endonezya, İsrailli sporculara vize vermeyecek Endonezya, İsrailli sporculara vize vermeyecek
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gazze teşekkürü Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü
İsrail’in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı
Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı
Netanyahu’dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil
Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ilk ifadeleri: İntikam alındı, intikam alındı Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ilk ifadeleri: İntikam alındı, intikam alındı

14:24
Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ilk ifadeleri: İntikam alındı, intikam alındı
Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ilk ifadeleri: İntikam alındı, intikam alındı
14:22
Milli yıldızımız 1.5 sene sonra geri döndü
Milli yıldızımız 1.5 sene sonra geri döndü
13:46
Okan Buruk için ortaya atılan iddia doğru çıktı
Okan Buruk için ortaya atılan iddia doğru çıktı
13:41
Netanyahu’dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil
13:36
Dursun Özbek’ten bomba Icardi ve Barış Alper sözleri: Bu sene son senesi
Dursun Özbek'ten bomba Icardi ve Barış Alper sözleri: Bu sene son senesi
13:27
Güllü’nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı
13:13
Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı
Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı
12:39
İsrail’in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı
12:09
Belgrad Ormanı’nda yasak aşk dehşeti
Belgrad Ormanı'nda yasak aşk dehşeti
12:03
Trump’ın hayalleri suya düştü Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado oldu
Trump'ın hayalleri suya düştü! Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado oldu
11:36
Tanımak neredeyse imkansız Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı
Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı
11:34
Suudi Arabistan kulüpleri devrede Fenerbahçe’ye piyango vurdu
Suudi Arabistan kulüpleri devrede! Fenerbahçe'ye piyango vurdu
11:26
MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı
11:14
Bu nasıl takım böyle Kaleci hariç herkes skora katkı sağladı
Bu nasıl takım böyle? Kaleci hariç herkes skora katkı sağladı
11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
10:27
MSB’den “Gazze’de görev gücü“ açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız
MSB'den "Gazze'de görev gücü" açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız
10:14
Çin’deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor
Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor
10:06
Irmak Ünal’dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum
09:49
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde gizli kamera skandalı Hastaların görüntülerini kaydetmiş
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gizli kamera skandalı! Hastaların görüntülerini kaydetmiş
09:47
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze’den çekilmeye başladı
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı
09:36
İETT şoförünü işinden eden hareket
İETT şoförünü işinden eden hareket
08:55
Altında düzeltme hareketi, 4 bin dolar sınırından geri çekildi
Altında düzeltme hareketi, 4 bin dolar sınırından geri çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2025 14:56:53. #7.13#
SON DAKİKA: Baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Boşluğuma geldiği için kabul ettim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.