81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MARDİN SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:29  Güncelleme: 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.031
Toplam Seçmen : 555.072
Açılan Sandık : 1.838
Açılan Sandık Oranı : % 90,50
Kullanılan Oy : 364.151
Geçerli Oy : 341.752
Katılım Oranı : % 72,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET TÜRK% 55,79190.661
AK PARTİABDULLAH ERİN% 28,7698.281
YENİDEN REFAHİBRAHİM ATMACA% 4,6515.872
HÜDA PARİSMAİL ÇEVİK% 2,869.776
CHPÖMER DURAK% 2,528.615
DPABDULKADİR TURAN% 1,776.056
İYİ PARTİSÜLEYMAN AKAR% 0,632.147
DEVA PARTİSİABDULKADİR KERİMOĞLU% 0,612.081
ZAFER PARTİSİKADİR GÖKÇEN% 0,551.865
DİĞER% 0,521.760
SAADETMEHMET ALİ KILIÇ% 0,411.407
BTPARZEN ARAS GÜLER% 0,18626
HAK-PARSELMAN DENİZ% 0,18623
BAĞIMSIZABDURRAHMAN UNCU% 0,14472
DSPHASAN ERÇELEBİ% 0,11375
TKHHAKAN KAZAN% 0,07252
HKPMEHRALİ YÜCEDAĞ% 0,07249
VATAN PARTİSİZEYNETTİN BOZAN% 0,06214
YTPYASİN ÖZDEMİR% 0,05184
MİLLETAHMET KARA% 0,04132
MİLLİ YOLMEHMET FİDAN% 0,03104
ARTUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 96,06
Katılım Oranı : % 72,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ALİ AMAK% 43,2333.700
AK PARTİMEHMET TATLIDEDE% 33,6626.238
YENİDEN REFAHMEHMET BEŞİR AYANOĞLU% 8,086.299
CHPABDÜLKERİM ADAM% 5,384.197
HÜDA PARABDURRAHİM DENGİZ% 4,433.449
BAĞIMSIZHALİL BOZ% 1,391.086
DEVA PARTİSİADNAN ULUSOY% 1,25977
ZAFER PARTİSİGÖKHAN PEKİZ% 1,08839
İYİ PARTİALİ GÜNEŞ% 0,97754
BTPKADİR OSMAN BAŞKARA% 0,37285
HKPGÖKAN ÖZDEMİR% 0,16124
DİĞER% 01
DARGEÇİT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİASYA GEZER% 49,066.559
AK PARTİMEHMET CÜNEYT AKSOY% 43,65.828
HÜDA PARABDURRAHMAN SEYHAN% 4,41590
CHPMUSTAFA BULUT% 0,79106
İYİ PARTİSALİH KORKMAZ% 0,680
YENİDEN REFAHMEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY% 0,5776
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AKTAŞ% 0,453
HKPAYTEN ÖZAY% 0,2432
SAADETİDRİS YÜCEL% 0,2331
BTPNURİ YUSUF ÖZEKİNCİ% 0,113
DERİK

Açılan Sandık Oranı : % 74,67
Katılım Oranı : % 74,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSONGÜL ÖZBAHÇECİ% 60,7811.947
AK PARTİFARUK NECİMOĞLU% 29,25.740
HÜDA PARSABRİ DİNÇ% 3,25638
CHPALİCAN IŞIK% 1,62319
YENİDEN REFAHREMZİ EKTİREN% 1,6314
BAĞIMSIZALİ TUNÇ% 1,47288
DEVA PARTİSİİZEDDİN RUTAN% 1,04204
BTPFADİME TAŞKIRAN% 0,3670
DİĞER% 0,3467
SAADETMUSTAFA İKBAL TOZAN% 0,1428
HAK-PARMEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN% 0,120
VATAN PARTİSİAZİZ SIĞINÇ% 0,120
KIZILTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 89,71
Katılım Oranı : % 71,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİZEYNİ İPEK% 70,0569.975
AK PARTİALİ ERTAŞ% 14,7614.748
YENİDEN REFAHÜMİT AYDIN% 4,774.768
HÜDA PARABDULLAH KAVAN% 2,982.978
CHPALİ KALKAN% 2,692.691
DİĞER% 1,461.453
SAADETİBRAHİM GÜNEŞ% 0,8796
DEVA PARTİSİSERVET UYĞUR% 0,66663
İYİ PARTİMEHMET FAİK ÇEÇEN% 0,51511
BTPHAYDAR AKKUŞ% 0,46456
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN AYDIN% 0,37371
HAK-PARRAMAZAN İLHAN% 0,25245
DPBERŞAN AKAY% 0,24241
MAZIDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİKUDRET UÇUK% 51,198.694
AK PARTİİLHAMEDDİN BELEK% 36,696.231
HÜDA PARABDULAZİZ ÖNEN% 5,85993
CHPADEM DENLİ% 2,24380
GELECEK PARTİSİİSMET ÇAVLI% 1,08183
İYİ PARTİABDURRAHMAN BİLEN% 0,94160
YENİDEN REFAHTURAN CAN% 0,67113
BAĞIMSIZBARAN BAZ% 0,585
DEVA PARTİSİMECİT AKTAŞ% 0,4882
BTPÖMER SEFA KARAMAN% 0,3661
MİDYAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSİ ŞAHİN% 30,4315.963
DEM PARTİHİKMET DUMAN% 24,5912.895
DPŞEHMUS NASIROĞLU% 24,0912.635
YENİDEN REFAHSEYFEDDİN ALPSOY% 16,318.553
HÜDA PARADNAN BOZKURT% 3,621.900
SAADETMAHMUT SAMİ KOLLU% 0,56293
BTPHÜSEYİN KARAKAŞ% 0,2106
HKPEMİNE ŞAHBAZ% 0,2103
NUSAYBİN

Açılan Sandık Oranı : % 79,48
Katılım Oranı : % 68,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN% 73,6128.768
AK PARTİMEHMET ÇELİK% 14,635.720
HÜDA PARHALİL TALAYHAN% 2,71.057
CHPMEHMET DOĞAN% 2,37927
BAĞIMSIZMEHMET MAHSUM IŞIK% 2,28890
YENİDEN REFAHMUCİP KARDAŞ% 1,22479
DEVA PARTİSİMEHMET YILDIRIM% 0,82320
GELECEK PARTİSİHAKİM DOĞAN% 0,66257
BTPHÜSEYİN TARGİT% 0,55214
DPFUAT KIZMAZ% 0,42163
BÜYÜK BİRLİKHALİT GÖK% 0,28109
HAK-PARMEHMET KURŞUN% 0,277
SAADETHASAN ÇAKAR% 0,1560
VATAN PARTİSİVEDAT TOKAY% 0,0624
DİĞER% 0,0518
ÖMERLİ

Açılan Sandık Oranı : % 85
Katılım Oranı : % 85,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSAMETTİN ALTINDAĞ% 41,012.275
YENİDEN REFAHSERVET CEMİLOĞLU% 31,381.741
DEM PARTİNECLA FİGAN ALTINDAĞ% 26,031.444
HÜDA PARABDURRAHİM BEDİR% 0,6838
SAADETOSMAN GÖKÇEPINAR% 0,6335
BTPAYŞE DÜLGER% 0,2715
SAVUR

Açılan Sandık Oranı : % 68,49
Katılım Oranı : % 73,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENGİN UĞUR HAMİDİ% 57,644.400
DEM PARTİHATİCE ÖNCÜ% 36,042.751
CHPİSMAİL OKTAY% 1,99152
YENİDEN REFAHÖMER FARUK AFADLE% 1,2797
HÜDA PARCEMAL ACAR% 1,0278
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL% 0,9371
DEVA PARTİSİEMİNE KERİMOĞLU% 0,5441
BTPNURCAN KAZANCİ% 0,4333
SAADETSİNAN GÜLNAR% 0,1411
YEŞİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRETTİN DEMİR% 53,173.372
DEM PARTİSAMİ İLDEM% 23,511.491
YENİDEN REFAHÇAĞDAŞ ARAZ% 16,971.076
HÜDA PARLOKMAN KOÇ% 2,97188
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AYHANCİ% 1,2177
SAADETBİLAL GÜMÜŞ% 1,2177
CHPHALİL ÇOKAN% 0,8252
BTPŞADUMAN EROL% 0,149

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARDİN SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 01:35:41. #1.12#
SON DAKİKA: MARDİN SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement