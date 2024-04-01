MARDİN SON

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının çalışmalarını övdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarının ardından parti genel merkezi önünde toplanan CHP'lilere hitap etti. Özel, tüm belediye başkanlarının memnuniyet sağlamak ve kimseyi üzmemek için arı gibi çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, seçim sürecinde milliyetçi, muhafazakar ve Kürt demokratlardan destek istediklerini ifade etti ve Türkiye ittifakının gücünü milletten aldığını vurguladı. Özel, CHP olarak yeni bir adım atacaklarını ve hatalarını telafi etmek için çalışacaklarını söyledi.