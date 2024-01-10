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MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı - Son Dakika
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MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı

MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını açıkladı. MHP, Mersin'de Serdar Soydan'ı, Manisa'da ise Cengiz Ergün'ü aday gösterdi.

10.01.2024 - 16:52,  Güncelleme: 17:16
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayının isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

MHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdar Soydan oldu.

MHP, Manisa ve Mersin dahil 14 ilde adaylarını açıkladı
MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün


MHP'nin aday çıkardığı 2 büyükşehir:

  1. Manisa - Cengiz Ergün
  2. Mersin - Serdar Soydan
MHP, Manisa ve Mersin dahil 14 ilde adaylarını açıkladı
MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan


MHP'nin aday çıkardığı 12 il:

  1. Amasya - Bayram Çelik
  2. Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
  3. Bayburt - Hükmü Pekmezci
  4. Çankırı - İsmail Hakkı Esen
  5. Erzincan - Bekir Aksun
  6. Karabük - Rafet Vergili
  7. Karaman - Savaş Kalaycı
  8. Kastamonu - Yüksek Aydın
  9. Kütahya - Alim Işık
  10. Nevşehir - Adnan Doğu
  11. Niğde - Hamdi Doğan
  12. Osmaniye - İbrahim Çenet

İşte MHP'nin 55 belediye başkan adayı:

MHP 55 belediye başkan adayını açıkladı! Aralarında Mersin ve Manisa da var
MHP 55 belediye başkan adayını açıkladı! Aralarında Mersin ve Manisa da var
MHP 55 belediye başkan adayını açıkladı! Aralarında Mersin ve Manisa da var


MHP, 2\'si büyükşehir 12\'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
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Manisa, Mersin, MHP, Güncel, Son Dakika

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