Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayının isimlerini kamuoyuyla paylaştı.
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10.01.2024 17:25:16. #1.12#
SON DAKİKA: MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı - Son Dakika