İmamoğlu'ndan Erken Seçim ve Kamulaştırma Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İmamoğlu'ndan Erken Seçim ve Kamulaştırma Tepkisi

15.02.2026 14:24  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle düzenlenen mitinglerin 88’incisi Muğla’nın Milas ilçesinde yapılıyor. Miting öncesi konuşan vatandaşlar, zeytinlikler ve tarım arazilerinde yürütülen madencilik faaliyetleri ile “acele kamulaştırma” kararlarına tepki göstererek, geçim sıkıntısı, düşük emekli maaşları ve çevresel etkiler konusundaki endişelerini dile getirdi.

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın Küçükkurt

(MUĞLA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle düzenlenen mitinglerin 88'incisi Muğla'nın Milas ilçesinde yapılıyor. Miting öncesi konuşan vatandaşlar, zeytinlikler ve tarım arazilerinde yürütülen madencilik faaliyetleri ile "acele kamulaştırma" kararlarına tepki göstererek, geçim sıkıntısı, düşük emekli maaşları ve çevresel etkiler konusundaki endişelerini dile getirdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 88'incisi, Muğla Milas'ta Atapark Meydanı'nda yapılıyor. Miting öncesi Anka Haber Ajansı'na konuşan meydanda bulunan vatandaşlar, CHP Genel Başkan'ı Özgür Özel'e desteği için teşekkür ederken, "acele kamulaştırma" kararlarına tepki gösterdi.

Akın: "Sularımız yok olacak, her şeyimiz yok olacak"

Muğla Milas'ta çok sayıda maden şirketinin bölgedeki zeytinlikler ve tarım arazilerinde faaliyet göstermesine tepki gösteren Bircan Akın, "Her şeyimiz gidecek. Sularımız yok olacak, her şeyimiz yok olacak. Allah yardımcımız olsun. Sizlere güveniyoruz, inşallah faydası olur. Allah inşallah bu işleri, bu maden işlerini durdur. Bu millet için güvenilir bir şekilde istimlak işleri durdurulur. Eski yeşilliğimizi, eski şeylerimizi kaybetmeyiz" dedi.

Yıldırım: "Biz, Milaslı halkı olarak, kendimiz zeytinyağı yiyemiyoruz, çok pahalı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin Milas'a gelmesini çok istediğini belirten Dilek Yıldırım, "Muğla'ya geldiği zaman gidememiştim, üzülmüştüm gidemediğim için. Mutluyum buraya geldiğim için, buraya geldiği için de mutluyum. Çocuklarım için buradayım, torunlarım için buradayım, onların geleceği için buradayım. İnşallah güzel şeyler olur" dedi.

"Acele Kamulaştırmaya Dur De" pankartını taşıyan Yıldırım ayrıca, "Biz, Milas halkı olarak, kendimiz zeytinyağı yiyemiyoruz, çok pahalı. Yani kendimiz içindeyken. Olmamasını istiyoruz bunların. Zeytinler, zeytinlikler halkın elinde kalmalı. Böyle düşünüyorum. Benim eşim de emekli, 60 yaşında. 20 bin TL maaş alıyor, 24 bin TL kira ödüyoruz. İkinci bir işte çalışıyor. Gece 12'de geliyor eve. Geçinemiyoruz. Zor şartlardayız" diye konuştu."

Milaslılardan Özel'e teşekkür

Vatandaşlar, ayrıca CHP Genel Başkanı Özel'e de Milas halkı adına teşekkür etti. Bir vatandaş, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel toprağımıza, suyumuza sahip çıkmak için bizlere sahip çıkmak için bugün Milas mitingini gerçekleştiriyor. Bunun için genel başkanımıza, örgütümüze çok teşekkürler ederiz" dedi.

Özkaya: "24, 25 dönüm Zeytinliğim var; şimdi kamulaştırılacak"

Bayram Özkaya da Özgür Özel'i çok başarılı bulduğunu söyledi. Emekli maaşından şikayetçi olduğunu ifade eden Özkaya, Özel'in her zaman Milaslıların ve köylülerin yanında olduğunu belirterek, "Arazilerimizin gitmesini istemiyorum. Zeytinliğim var, benim orada; 24, 25 dönüm Zeytinliğim var. Şimdi kamulaştırılacak. Oradan şikayetciyim. Başka söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kalıç:  "Çevremizi korumak, doğamızı korumak, zeytinliğimizi korumak, ormanlarımızı korumak için mücadele etmeye geldik"

"Çevremizi korumak, doğamızı korumak, zeytinliğimizi korumak, ormanlarımızı korumak için mücadele etmeye geldik" diyen İbrahim Kalıç adlı vatandaş da "Bunun ne kadar yasaldır, ne kadar değildir o tarafını bilemem ama yaşadığımız yerin 3 ton kömür için 3 kilovat elektrik için harcanmasına değmez. Bunun mücadelesini vermek için geldik" diye konuştu. Kalıç, Özgür Özel'in her zaman yanında olduklarını belirterek, "Mücadeleye devam" dedi."

Kılıç: "Torunlarımızı, yavrularımızı özgür, demokratik, laik bir Türkiye bırakabilmek için buradayız"

Mine Şensoy Kılıç da Özgür Özel'i Milas'ta görecekleri ve kendilerine destek olduğu için çok memnun olduklarını dile getirerek, "Ona güvenimiz sonsuz. Silivri'de bulunan başkanlarımıza, tüm milletvekillerimize, Cumhuriyetimize sahip çıkmak için buradayız. Tabiatımıza, doğamıza sahip çıkmak için buradayız. Bu halde buradayım. Torunlarımızı, yavrularımızı özgür, demokratik, laik bir Türkiye bırakabilmek için buradayız" diye konuştu.

Kutmando: "Emekli maaşlarının yükselmesini, işçilerin haklarının korunmasını istiyoruz"

Özgür Özel'e Milas'a geldiği için teşekkür eden Sultan Kutmando, "Toprağımızdan ellerini çeksinler. İstemiyoruz. Maden istemiyoruz. Yeşil istiyoruz. Alan istiyoruz. Suyumuzu istiyoruz. Her şeyimizi istiyoruz. Ben dul ve yetim maaşı, 10 bin lira alıyorum. Üç bekar çocuğum var. Erdoğan diyor 'Evlensinler.' Nasıl evlenecekler? 10 bin lirayı ben mi yiyeceğim, onlara harcama mı yapacağım? İşte bu. Bunu istemiyoruz. Maaşlarımızın yükselmesini istiyoruz. Emekli maaşlarının yükselmesini istiyoruz. İşçilerin haklarının korunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdemir: "Devletin görevi vatandaşına iş vermek, ev vermek, AŞ vermek"

Özgür Özel'i takdir ettiğini belirten Kemal Özdemir adlı vatandaş da şunları kaydetti:

"Vallahi ben Özgür Özel'i tebrik ediyorum. Gerçekten yani bu kadar çalışan bir tane özverili genel başkan şu anda şu ana kadar yani gelmedi doğrusu. Yani Türkiye'nin her tarafı hiç de yorulmuyor. Hani böyle altın arayanlar, gümüş arayanlar diyor ya 'Kıymetli madem ben buradayım demez. Ararsan bulursun.' Biz de aradık bulduk."

Kamulaştırmaya zaten yıllardır biz karşıyız. Neden karşıyız?  Kamulaştırma, özele geçiyor. Özel de işçiyi çıkartabilir. Grevler iyice başlar, içeri girer. Grev de yasaklandı. Onun için kamulaştırma bize gelmesin. Ondan dolayı kamulaştırmaya karşıyız. Devletin olsun, vatandaş da iş bulsun. Devletin görevi vatandaşına iş vermek, ev vermek, AŞ vermek."

Demirel: "Yeşilliği yok ediyorlar"

İsmail Hakkı Demirel de "Fakirden yana, insanlıktan yana, aile terbiyesi görmüş büyük bir insan bizi yönetecek inşallah. Ben bunları konuşuyorum. Zenginler orada, fakirler burada. Ben öyle düşünüyorum. Zeytinlikleri kesiyorlar. Onlara karşıyım. Yeşilliği yok ediyorlar. Onlara karşıyım" dedi.

Gülten: "Zeytinler için yıllardan beri emeğimiz, geçim kaynağımız"

Muhammet Gülten, "Zeytinler yıllardan beri emeğimiz. Geçim kaynağımız. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını vermek istemiyoruz. Onun için mücadeleye devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar. Buradayız" diye konuştu.

"Vermeyeceğiz zeytinlikleri"

Yeliz Gülten de "Vermeyeceğiz zeytinlikleri. Bir zeytinlik değil, sular, oralar da tehdit altında. Köyümüz yani kuraklık tehditi altında. Hiçbir şey olmayacak bundan sonra. Yer yerinden oynuyor, dinamit atıyorlar. Evler sallanıyor. Nasıl yaşanacak orada? Biz zeytinlik, her yer, her şey için çok kötü. İstemiyoruz. O yüzden buradayız. Özgür Özel de zaten bunlara karşı gelmek için burada. O bizim hakkımızı savunuyor her zaman. Çok seviyoruz onu" değerlendirmesini yaptı.

Altay: "Dilerim, Sayın Cumhurbaşkanı bu işten feragat eder, bir avuç kömür için insanlarımızı telef etmez"

Hakkı Altay adlı vatandaş da şunları söyledi:

"Bugün Özgür Bey'in, başkanımızın buraya gelip köylerdeki bu yağmaya, talana ses vermesi, kulak vermesi, geniş kitlelere duyurulması açısından çok önemli. Fakat üzgünüz, gerçekten çok sıkıntılı günler var. Köylünün yanında olmaması gereken insanların, bugün bize bu şeyi dayatmaları gerçekten üzüntü verici. Bu insanlar, çok zorda. Ben de köyde yaşayan biriyim. Bu toprakların bu şekilde bir gecede kamulaştırılmış olması, bu insanlarda açtığı derin yara ve izler kapanacak gibi değil. Dilerim yukarıda bizi yöneten insanlar, Sayın Cumhurbaşkanı bu işten feragat eder. Bir avuç kömür için bu köylü vatandaşlarımızı, bu insanlarımızı telef etmez, yerinden, yurdundan etmez. Çünkü yıllardır yaşadıkları topraklardan, ellerinde olanları kaybettikten sonra yapacakları hiçbir şey olmayan bu insanlar çok çaresiz. Burada tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'nın iyi niyetine sığınıyoruz, yapılacak başka hiçbir şey yok çünkü şu anda. Ama Özgür Başkan'a da teşekkür ediyorum. Sesimizi bir şekilde geniş topluma ve kitlelere ulaştırdığı için. Diliyorum her şey gönlümüzdeki yatan gibi olur ve vatandaşımız, köylümüz, insanımız için çünkü ben de onlarla birlikte yaşıyorum. Onlar benim arkadaşlarım, dostlarım, onların mutlu olmasını istiyorum. Yerinden yurdundan edilmemesini istiyorum. Dilerim bu kanun iptal edilir ve biz de huzur içinde evimizde, barkımızda yaşlanır, yaşarız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Madencilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Muğla, Maden, Milas, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Erken Seçim ve Kamulaştırma Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat Görüntüler kan dondurdu Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te 10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
Ekin Mert Daymaz’dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Vatandaşları borç tuzağına düşürdüler 25 milyarlık hesap hareketi tespit edildi Vatandaşları borç tuzağına düşürdüler! 25 milyarlık hesap hareketi tespit edildi
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen
Samsunspor, Thomas Reis ile yollarını ayırdı Samsunspor, Thomas Reis ile yollarını ayırdı
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ramazan öncesi vatandaşa müjde Zincir marketlerle indirim anlaşması Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için... Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

16:35
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
16:22
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
12:57
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar
PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
12:30
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi
Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
11:58
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
11:17
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:09
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 16:49:08. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Erken Seçim ve Kamulaştırma Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.