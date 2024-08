MSB: Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında adli ve idari süreç devam ediyor

Güncel

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye sınırında "makam aracıyla insan kaçakçılığı" olayında emekliliğe sevk edilen Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili, "Emekliliğe sevk edilen ve daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, devam eden adli sürecin yanı sıra idari olarak da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş olup, süreç devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Sözlerine 14 Ağustos 1974'te Türk Silahı Kuvvetleri tarafından başlatılan 2'nci Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla şehitler ve gazileri anarak başlayan Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

"Son bir haftada 73 terörist etkisiz hale getirildi"

Aktürk, "Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 73, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise, 845'i Irak'ın, 880'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere bin 725 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Tuğamiral Aktürk, sınırlardan yasa dışı geçişlere ilişkin, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 529 şahıs yakalanmıştır. Bin 383 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 11'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 336'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 69 bin 331 olmuştur" diye konuştu. Aktürk, geçen hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu belirtti.

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programı ve temaslarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"9 Ağustos'ta Türkiye- Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı dolayısıyla Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait gemilerin İstanbul'u ziyareti münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katılmış, 12 Ağustos'ta Kolombiya'nın, 13 Ağustos'ta ise Endonezya'nın Ankara Büyükelçilerini kabul etmiş, 14 Ağustos'ta Türkmenistan Savunma Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız bugün de dördüncüsü Ankara'da gerçekleşecek olan ülkemiz ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısına katılacaktır. Söz konusu toplantıda başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere iki ülke arasında ortak iş birliği alanları, askeri ilişkiler ile bölgede yaşanan son gelişmeler görüşülecektir."

"Ateşkes için yürütülen çabaları takdir ediyoruz"

İsrail'in bir okul binasına sığınan 100'den fazla masum Filistinli'yi katlettiğini belirten Aktürk, "İsrail tarafından insanlığa karşı işlenen suçlara her geçen gün yenileri eklenmektedir. Uluslararası toplum, daha fazla kan dökülmeden ve masum insan ölmeden İsrail'i durdurmalı, bölgemizde istikrar ve barışı bir an evvel tesis etmelidir. Ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyor, bu çabaların en kısa zamanda başarı ile sonuçlanmasını umuyoruz" diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılı dolayısıyla 8 Nisan 2024 tarihinde Foça'dan hareket eden ve dönüş seyrinde olan TCG Kınalıada korvetinin Umman ve Cibuti'ye liman ziyareti yaptığını kaydederek, "Korvetimiz 13 Ağustos'ta bir sonraki liman olan Mısır'a seyre başlamış, 18-20 Ağustos tarihleri arasında Mısır'ın İskenderiye limanını ziyaret edecektir. 136 günlük seyrini 21 Ağustos'ta tamamlayacak olan gemimiz için Foça limanında karşılama töreni icra edilecektir" ifadelerini kullandı.

İnsani yardım faaliyetleri ile başta orman yangınları olmak üzere afetlerle mücadeleye ilişkin, Aktürk "Bugüne kadar 20 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 62 helikopter ile bin 79 sorti yapılarak destek sağlanmıştır" bilgisini verdi.

Aktürk ayrıca, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda modernize edilen M60 T tankı, Deniz Tipi Uzaktan Komutalı Ateşleme Sistemi (USAS) ve T-155 Kundağı Motorlu Fırtına II Obüs'ün muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" dedi.

MSB kaynakları: "Başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere bölgedeki son gelişmeler görüşülecek"

Ankara'da bugün yapılacak olan Türkiye ve Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın dördüncüsü toplantısıyla ilgili soru üzerine Bakanlık kaynakları, "Söz konusu toplantıda başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere iki ülke arasında ortak iş birliği alanları, askeri ilişkiler ile bölgede yaşanan son gelişmeler görüşülecektir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları, makam aracılığıyla hudutta insan kaçakçılığı olayına ilişkin tutuklu yargılanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili soru üzerine de şu bilgiyi verdi:

"Olaya karışan uzman erbaşların sözleşmeleri fesih edilmiş, emir astsubayının Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile TSK'dan ilişiği kesilmişti. Emekliliğe sevk edilen ve daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, devam eden adli sürecin yanı sıra idari olarak da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş olup, süreç devam etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşüldükten sonra alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacaktır."

"16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı teşkilatı Bakanlığımız tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir"

MSB kaynakları, Muğla Dalaman'da 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı ile Çanakkale'de Amfibi Kolordusu kurulacak olmasına ilişkin sorunun ardından TSK'nın harekat ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kuvvet yapısı planlamalarının sürekli güncellendiğini belirtti. Kaynaklar, şu değerlendirmede bulundu:

"Dalaman Hava Meydan Komutanlığı 1985 yılından itibaren hizmete alınmış ve askeri havacılık anlamında görevini yerine getirmiştir. Gelişen havacılık sektörüne verdiği desteği artırmak ve harekat ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kuvvet Yapısı Planı'nda yer aldığı üzere 2024 yılında 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı teşkilatı Bakanlığımız tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Çanakkale'de Amfibi Kolordu kurulmasına yönelik ise Deniz Kuvvetlerimizin gelişen, güçlenen kuvvet yapısına uygun olarak böyle bir karar alınmıştır. Deniz piyade birliklerinin üç tugaydan teşkil kolordu seviyesinde yeniden teşkilatlandırılması ve amfibi unsurların farklı bölgelerde etkinlikle kullanılması maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda Amfibi Kolordu Komutanlığı teşkil edilmiştir."