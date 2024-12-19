MSB: Önceliğimiz Suriye\'nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK/YPG\'nin tasfiyesi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Önceliğimizin, ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK/ YPG terör örgütünün tasfiyesi olduğunu, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, Suriye'deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olunacağını bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, 22 Aralık 1914'te Sarıkamış Harekatı'na katılan askerleri ve 21 Aralık 1963'te 'Kanlı Noel' olarak anılan olaylarda Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edilen Kıbrıs Türklerini rahmetle andıklarını belirtti. Tuğamiral Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde operasyonların sürdüğünü belirtti. Aktürk, son 1 haftada operasyonlarda 41, 1 Ocak'tan bugüne kadar 1438'i Irak'ın, 1521'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 959 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Aktürk, geçen hafta içerisinde barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek, "Irak'ın kuzeyindeki harekat alanlarımızda arama-tarama faaliyetleri devam etmektedir. Hafta içerisinde tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" dedi.

Aktürk, hudutlarda son 1 haftada 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 218 kişinin yakalandığını, 1487 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini, böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 13 bin 745'e, engellenen kişi sayısının da 94 bin 813'e yükseldiğini kaydetti.

'SURİYE'DE YENİ YÖNETİMLE İŞ BİRLİĞİNDE OLACAĞIZ'

Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'deki duruma ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Yeni bir dönemin başladığı Suriye'de mevcut durum ve tüm gelişmeler yakından takip edilmekte; Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Bu kapsamda; Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, önceliğimizin ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi olduğunu, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, Suriye'deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olunacağını bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınadıklarını da belirten Tuğamiral Zeki Aktürk, "Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, şimdi de Suriye'de hukuksuzluğuna devam etmekte ve toprak işgallerini sürdürmektedir. En kısa zamanda ateşkesin ilan edilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması şarttır. Suriye'deki son gelişmeler, İsrail'in Gazze'de kadınları ve çocukları öldürmeye devam ederek katliamlarını sürdürdüğü gerçeğini perdelememelidir" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE TUTUMUMUZ NET'

Bakanlık kaynakları soruları da yanıtladı. Bakanlık kaynakları Suriye'deki son duruma ilişkin, "Suriye'de artık yeni bir döneme girilmiştir. Türkiye en başından beri Suriye halkının yanında olmuştur. Rejimin ve savaşın zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeliye kapısını açmıştır. Gelinen noktada, rejim muhalifleri kendi kaderlerini tayin etmişlerdir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanındadır. Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan terörist grupların sahada attıkları her adım takip edilmekte, önleyici ve yok edici tedbirler alınmaktadır. Bölgedeki terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

'SMO'NUN İŞGAL EDİLEN BÖLGELERİ KURTARACAĞINA İNANIYORUZ'

Bakanlık kaynakları, TSK'nın veya Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair haberlerle ilgili ise "Terör örgütünün sınırlarımıza ve Suriye'deki harekat bölgelerimize yönelik tehdit durumu devam etmektedir. PKK/YPG terör örgütü silah bırakana, içindeki yabancı savaşçılar Suriye'yi terk edene kadar terörle mücadele kapsamında hazırlıklarımız ve tedbirlerimiz devam edecektir. Suriye'deki yeni yönetim ve onun ordusu olan SMO'nun Suriye halkı ile birlikte terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DEAŞ İLE MÜCADELE SÖYLEMLERİ PKK/YPG İŞ BİRLİĞİNİN KILIFI'

MSB kaynakları, ABD'nin Suriye'de DEAŞ'ı gerekçe göstererek terör örgütü PKK/YPG'yi desteklemesiyle ilgili olarak da "Biz uzun yıllardır ABD'ye aynı şeyleri söylüyoruz. DEAŞ terör örgütü ile mücadele konusunda ortak mücadele için kendi kuvvetlerimizi tahsis edebileceğimizi ifade ediyoruz. Ama şu ana kadar bu konuda duymamazlıktan geldiler. Sayın Bakanımızın da ifade ettikleri gibi son yıllarda DEAŞ terör örgütünün Suriye'de bir saldırısı veya faaliyeti ne görüldü ne de duyuldu. ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele söylemleri; bir diğer terör örgütü olan PKK/YPG ile iş birliğini sürdürebilmenin bir kılıfı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ABD'nin de pozisyonunu tekrar değerlendirmesini bekliyoruz" değerlendirilmesinde bulundu.

'RUSLARIN SURİYE'DEKİ VARLIĞINA İLİŞKİN BELİRSİZLİK VAR'

MSB kaynakları, Suriye'deki Rus unsurlarının Libya'ya kaydırıldığına dair basında çıkan haberlere ilişkin olarak, "Rusların Suriye'deki varlığıyla ilgili şu an için belirsizlik var. Ama bir Rus yetkilinin Suriye'deki yeni yönetimle görüştüklerine dair açıklamaları mevcut. Bazı Rus gemilerinin ve sistemlerinin Libya'ya götürüldüğüne ilişkin haberleri biz de yakından takip ediyoruz. Bunların kalıcı mı yoksa geçici olarak mı Libya'ya intikal ettiklerini zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığına dair açıklamasına ilişkin ise "Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'KKTC'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK'

Bakanlık kaynakları, ABD'nin Akdeniz'de yapacağı tatbikatlara Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni de (GKRY) dahil edeceğine dair sorular üzerine, "ABD daha önce Ada'da var olan hassas dengeyi bozacak şekilde GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmıştı. Şimdi de savunma iş birliği planlaması yaptılar. Biz bu gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. KKTC'nin güvenliği için her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz. Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini ve haklarını her ne pahasına olursa olsun korumak konusunda kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi.