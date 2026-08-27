MSB: SDG\'nin feshi memnuniyet verici

Haber: Melis YILDIRIM

(AFYONKARAHİSAR) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile 'tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Afyonkarahisar Zabit Yurdu'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Büyük Taarruz'un ve 30 Ağıustos Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri andı ve hayatta olan gazilere sağlık ve esenlikler diledi. Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ankara'da geçit töreni yapılacak, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 15 yüzer unsur ile İstanbul'da Boğaz Geçişi gerçekleştirilecek, 30 gemi ile 30 liman ziyareti yapılarak gemiler halkımızın ziyaretine açılacak, Kütahya'da Türk Yıldızları, Yenikapı/İstanbul'da ise SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir. Kutlamalar kapsamında ayrıca, bugün Kara Kuvvetleri Bando ile Mehteran Birlik Komutanlıklarımızca Afyonkarahisar'da ve 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığımızca Havsa/Edirne'de, yarın 1'inci Ordu Bölge Bando Komutanlığımızca İstanbul'da, 30 Ağustos'ta, Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığımızca Ankara'da, Güney Deniz Saha Bando Komutanlığımızca Muğla'da, Deniz ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıkları ile Armoni Mızıkası Komutanlığımızdan müteşekkil Karma Bando ile Mehteran Birlik Komutanlığımızca Ankara'da konserler icra edilecektir. Ayrıca, Askeri Müzelerimiz 30 Ağustos'ta halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir."

30 Ağustos itibarıyla terfi edecek tüm personele yeni rütbe ve görevlerinde başarılar dileyen Aktürk, emekliye ayrılacaklara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

"BEŞ PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Aktürk, hafta içerisinde beş PKK'lı teröristin teslim olduğunu söyledi.

Aktürk sınır güvenliğine ilişkin, "Son bir haftada, biri terör örgütü mensubu olmak üzere sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 550 şahıs yakalanmış 807 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı dokuz bin 80, engellenen kişi sayısı da 47 bin 384 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 20 kilogram (20 bin 460 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlu iki F-16 uçağının İttifak'ın kolektif savunma ve caydırıcılığı çerçevesinde 21 Ağustos'ta Letonya'ya intikal ettiğini bildiren Aktürk, Letonya Savunma Bakanı ve üst düzey askeri yetkililer ile Riga Büyükelçisi ve Askeri Ataşe tarafından karşılanan uçağın aynı gün Estonya'ya döndüğünü kaydetti. Aktürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneydoğu Avrupa bölgesinde barış ve istikrarın desteklenmesi, ülkeler arasındaki askeri iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 1999 yılında teşkil edilen Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Karargahı'nın aktivasyon, komuta devir-teslim ve 27'nci kuruluş yıl dönümü törenleri, bugün 3'üncü Kolordu Komutanlığımızın ev sahipliğinde İstanbul'da icra edilecektir. Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya'nın yer aldığı SEEBRIG'in karargahına ülkemizin 2026-2032 yılları arasında ikinci kez ev sahipliği yapacak olması, bölgesel barış ve istikrara verdiğimiz önemin, çok uluslu askeri iş birliğine sağladığımız katkının ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin uluslararası alandaki etkin rolünün önemli bir göstergesidir."

"ULUSLARARASI TOPLUM İSRAİL HÜKÜMETİNİN EYLEMLERİ KARŞISINDA ETKİLİ TEDBİRLER ALMALI"

Aktürk, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumu ve yayılmacı politikasının bölgedeki kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olarak durmaya devam ettiğini dile getirdi. Bölgenin geleceğinin, tek taraflı güç kullanımıyla değil, uluslararası hukuka, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışıyla inşa edilebileceği gerçeğini vurgulayan Aktürk, "Uluslararası toplumun, hakkında soykırım iddiaları kapsamında uluslararası yargı süreçleri devam eden İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha yineliyoruz" diye konuştu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-76MH) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını belirten Aktürk, MKE tarafından Modern Makineli Tüfeğin 2025 yılında tamamlanan kara kalifikasyon testlerinin ardından helikopter kullanımına yönelik hava kalifikasyon testleri de başarıyla tamamlandığını kaydetti. Aktürk, MOD 135 elektronik yaklaşım tapası ile çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı gerçekleştiğini söyledi. Aktürk, "Deniz Kuvvetlerimizin insansız hava araçlarına yönelik harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve milli sistemlerin deniz platformlarına entegrasyonu çalışmaları kapsamında, BAYKAR tarafından geliştirilen KALKAN dikey iniş kalkışlı insansız hava aracının, deniz şartlarında keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanım kabiliyetinin test edilmesi amacıyla TCG Anadolu ve TCG Burgazada'da test uçuşları icra edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunun 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı diploma alma ve sancak devir -teslim törenlerinin 30 Ağustos'ta Ankara'da yapılacağını bildiren Aktürk, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunun Balıkesir'de, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun Yalova'da, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun ise İzmir'de düzenlenecek diploma alma ve sancak devir teslim törenleri 31 Ağustos'ta yapılacağını söyledi. Aktürk, "2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde, Harp Okullarından bin 135 subay, Astsubay Meslek Yüksekokullarından bi 979 astsubayın yanı sıra 19 dost ve müttefik ülkeden 141 subay ve 69 astsubay mezun olacaktır" dedi.

"TSK'NIN SURİYE ORDUSUNA DESTEĞİ DEVAM EDECEK"

Toplantının ardından gazetecilerin soruları MSB tarafından yanıtlandı. Suriye'de faaliyet gösteren SDG'nin feshine ilişkin soru üzerine, "SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile 'tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini, mevcut askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir" değerlendirmesi yapıldı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir soru üzerine Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de görev aldığı Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiği ve çalışmaların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ele alınarak dört alt komisyonun kurulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Alt komisyonların teşkiline yönelik çalışmalar, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir" denildi.

"SÖZLEŞME BİR TEKİL PROJE VEYA PLATFORMLA SINIRLI DEĞİL"

Bakanlık ile ABD merkezli bir danışmanlık şirketi arasında imzalanan hizmet sözleşmesine ilişkin haberlere dair soru üzerine, söz konusu çalışmanın Türkiye ile ABD arasında gelişen ilişkilere katkı sağlamak, savunma ve güvenlik alanındaki kurumsal diyaloğu güçlendirmek ve ülkemizin görüş ve önceliklerinin ilgili muhataplara doğru biçimde aktarılmasını temin etmek amacıyla, tamamen profesyonel bir yaklaşımla hazırlanan ortak stratejinin bir ürünü olduğu belirtildi. Devamında, "Her iki ülkenin mevzuatına uygun ve şeffaf biçimde kayıt altına alınan sözleşmenin kapsamı herhangi bir tekil proje veya platformla sınırlı değildir. Bu nedenle çalışmanın yalnızca belirli bir savunma programıyla ilişkilendirilmesi, sözleşmenin kapsamını yansıtmamaktadır" denildi.

MSB, Kerpe Adası'nda bulunan Patriot hava sistemlerinin Kerpe'den Girit Adası'na taşınması kararına ilişkin, "Gayriaskeri statüdeki adaların hukuki durumu, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile açıkça düzenlenmiştir. Yunanistan'ın söz konusu adaları antlaşmalara aykırı şekilde silahlandırmasının hukuka aykırı olduğunu ve bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz" denildi. Kararın mevcut yanlış uygulamadan geri dönülmesi yönünde olumlu bir adım olarak değerlendirildiği bildirildi. Devamında, "Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak, uluslararası hukuka ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklere uygun her türlü yapıcı adımı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

"RODOS'TA İHA ÜSSÜ KURULMASINA YÖNELİK MUHTEMEL ADIM ADA'NIN GAYRİASKERİ STATÜSÜNÜN İHLALİDİR"

Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurulması yönündeki iddialara ilişkin Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Rodos Adası'nın gayriaskeri statüsü, uluslararası antlaşmalarla açık ve bağlayıcı şekilde düzenlenmiştir. Bu statüyü ihlal edecek her türlü girişim, Yunanistan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adımın, Ada'nın gayriaskeri statüsünün ihlali anlamına geleceği gibi Ege'de barış ve istikrara, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği açıktır. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir."

MSB, Somali'de kaçırılan gemiye ilişkin, "Somali karasularında meydana gelen olaya ilişkin olarak, Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde Somali makamlarına gerekli destek sağlanmaktadır" açıklamasını yaptı.