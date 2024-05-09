Msb Yetkilisi: "pençe Bölgesinde Sadece Dün 307 Yıldırım Düştü. Tedbirler Eksiksiz Alınıyor"

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MELİS YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) üst düzey bir yetkili, Irak'ın kuzeyinde yıldırım düşmesi sonucu askerlerin şehit olmasına dair; "Son dönemde Irak kuzeyindeki Pençe bölgesinde yıldırım düşme olayı yoğun şekilde yaşanıyor. Sadece dün üs bölgelerimize düşen yıldırım sayısı 307'dir. Tedbirler eksiksiz alınıyor, her türlü sistemlerimiz çalışıyor ama bazen doğa ile baş etmek mümkün olamayabiliyor. Tedbirlere de artırılarak devam ediliyor" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk, özetle şöyle konuştu:

"Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada, aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 (67'si Irak'ın, 41'i Suriye'nin kuzeyi) teröristi etkisiz hale getirmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 953 (443'ü Irak'ın, 510'u Suriye'nin kuzeyi) olmuştur. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. 3 Mayıs'ta Pençe operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

"YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 355 ŞAHIS YAKALANDI"

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 355 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 5'i terör örgütü mensubudur. bin 582 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 488'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 52 bin 442 olmuştur. Ayrıca 48 kilogramı son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde yapılan operasyonlarda 288 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

2 Mayıs'ta ülkemize ziyaret gerçekleştiren Endonezya Dışişleri Bakanı'nı, 3 Mayıs'ta IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi'ni kabul eden Sayın Bakanımız, 7 Mayıs'ta, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuveyt Emiri ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir. Sayın Bakanımız bugün de Sayın Genelkurmay Başkanımızın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Katar Genelkurmay Başkanı ile Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarını kabul edecektir.

"İSRAİL ATEŞKESE TARAF OLMALI"

Filistin tarafınca barışa katkı sağlayacak ilk adımın atılması memnuniyet vericidir. İsrail hem bu adımı hem kendi içinde yükselen barış seslerini görmezden gelmemeli ve ateşkese taraf olmalıdır. Böylesine olumlu bir gelişmeye rağmen, 35 bin Filistinli'nin ölümüne sebep olan İsrail, saldırılarını artırarak Refah'a yöneltmiştir. İsrail'in saldırılarını durdurması, daha fazla masum insanın ölmemesi ve daha büyük bölgesel felaketlerin yaşanmaması adına uluslararası toplumu sorumlu davranmaya ve atılan bu adıma destek olmaya çağırıyoruz. Bölgemizde kalıcı barışın sağlanmasının, Filistin meselesinin adil bir çözüme kavuşması ile mümkün olacağını bir kez daha vurguluyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin planlı ve bugüne kadar icra edilen EFES tatbikatları içerisindeki en geniş katılımlı tatbikatı olan EFES-2024'ün, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası tamamlanmıştır. EFES-2024'ün Fiiii Atışlı Arazi Safhası ise 09-30 Mayıs tarihleri arasında icra edilmektedir. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nde DESERT FLAG-9/2024, Arnavutluk'ta NEPTUNE STRIKE 24.1, İspanya'da SPANISH MINEX-2024, İtalya'da MARE APORTO-POLARIS/ITALIAN MINEX, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Doğal Afetler Arama Kurtarma, Ankara'da Yıldırım Seferberlik, Konya'da Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan'ın katıldığı Uluslararası Anadolu Ankası ile, Karadeniz, Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz'de 100 suüstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 S/İHA, 7 insansız deniz aracı ile 15 bin personelin katıldığı DENİZKURDU-II/2024 tatbikatları gerçekleştirilmektedir. DENİZKURDU-II tatbikatının 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Seçkin Gözlemci Günü'ne sayın Bakanımız da katılacaktır.

Japonya seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetimiz; Maldivlerde Savunma Bakanı, Ulusal Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı tarafından ziyaret edilmiş ayrıca Maldivler Ulusal Savunma Kuvvetlerine bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile geçiş eğitimleri icra etmiştir. Maldivler'in ardından 7 Mayıs'ta Bangladeş'e ulaşan TCG KINALIADA korvetimiz, bugün de bir sonraki liman olan Kuala Lumpur/Malezya'ya doğru seyre başlamış ve Japonya intikaline devam etmektedir. Bangladeş'ten ayrılan TCG KINALIADA korvetimizi selamlama esnasında Bangladeş Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçak kırıma uğramıştır. Sağlık durumu iyi olan pilota ve Bangladeş Silahlı Kuvvetlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

"OMTAS KULELİ ZIRHLI TANKSAVAR ARACININ MUAYENE VE KABUL FAALİYETİ TAMAMLANDI"

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda OMTAS kuleli zırhlı tanksavar aracının muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.

Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 2024 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri yarın sona erecektir.

Öte yandan, başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri olmak üzere sevgi ve fedakarlık timsali annelerimizin Anneler Günü'nü şimdiden kutluyoruz."

MSB YETKİLİSİ: "BÜTÜN ÜS BÖLGELERİMİZDE PARATÖNERLER MEVCUT"

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, Irak'ın kuzeyinde yıldırım düşmesi sonucu askerlerin şehit olmasına dair soru üzerine; "Bizim bütün üs bölgelerimizde paratönerlerimiz mevcut. Üs bölgesine konuşlanırken ilk kurduğumuz sistemlerden biri de paratönerlerdir. Son dönemde Irak kuzeyindeki Pençe bölgesinde yıldırım düşme olayı yoğun şekilde yaşanıyor. Sadece dün üs bölgelerimize düşen yıldırım sayısı 307'dir. Tedbirler eksiksiz alınıyor, her türlü sistemlerimiz çalışıyor ama bazen doğa ile baş etmek mümkün olamayabiliyor. Tedbirlere de artırılarak devam ediliyor. Fakat bölgede yükseklikten kaynaklı, ani iklim değişikliklerinin de etkisiyle maalesef bu tür olaylar yaşanabiliyor" ifadelerini kullandı.

ABD'den F-16 tedarikindeki son duruma ilişkin yetkili, "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları üzerinde ilgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak muhataplarımıza ilettik. Süreç planlandığı şekilde devam ediyor" bilgisini verdi.

"'SÜREKLİ OPERASYON' DEVRESİNDEYİZ"

Yetkili, son haftalarda Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısında artış olduğuna ilişkin soruyu, "Biz bu yaz Irak'ın kuzeyinde kilidin kapatılacağını söylemiştik. Bunun için de sayın Bakanımızın daha önce ifade ettikleri gibi öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörle mücadeleyi sürdüreceğimizi belirtmiştik. Şu anda mücadelemiz belirttiğimiz şekilde devam ediyor. Artık 'sürekli operasyon' devresindeyiz" ifadeleriyle yanıtladı.

"HERKESİ HUDUTLARIMIZDA MİSAFİR ETMEKTEN MEMNUNİYET DUYARIZ"

Sınır güvenliğine ilişkin ise yetkili şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin geleceğinden sığınmacılar nedeniyle endişe duyduğunu, ülkemize birçok kaçağın geldiğini iddia edenlerin kullandığı görüntülerin neredeyse tamamı insan kaçakçılarının insanları kandırmak için yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayacak şekilde çektikleri reklam görüntüleridir. Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşanlar ironik bir şekilde insan kaçakçılarının reklamını yapıyorlar, onları teşvik ediyorlar. Ülkemizde gördükleri her yabancının sınırdaki duvarlardan atlayarak geldiğini sanan veya kasıtlı olarak böyle bir algı yaratmaya çalışanlar en büyük saygısızlığı ve haksızlığı sınırlarda nöbet tutan 60 bin Mehmetçiğin emeğine yapıyorlar. Çünkü hudutlarımız hiç olmadığı kadar güvende ve hiç olmadığı kadar iyi korunuyor. Gerçekten bizim hudutlarımızda olduğu tespit edilen bir görüntü bize ulaşırsa zaten gereği büyük bir hassasiyetle yapılmaktadır. Bu vesileyle gerçekten derdi hudutlarımızın güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi hudutlarımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

Resmi ziyaret kapsamında Ankara'da olan Katar Genelkurmay Başkanı'nın temaslarına ilişkin yetkili şunları kaydetti:

"Katar'daki askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam ediyor. Orada Katar Türk Müşterek Kuvvetleri Komutanlığı'na deniz ve hava unsurlarının da dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor. Ziyareti bu kapsamda değerlendirmek lazım. Bunun yanı sıra ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve mevcut mekanizmaların daha etkin biçimde işletilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulacaktır."