Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Fetih Günü Etkinlikleri Programını Duyurdu

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri başladı. Belediye Başkanı Erkan Aydın, bugün Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu'nun açılış oturumu ile başlayıp, 4 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Uluslararası Tarihi Halk Koşusu ile sona erecek olan etkinlikler ile Bursalılara fetih coşkusunu doyasıya yaşatacaklarını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısı ile bu yıl 20'ncisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri'nin program takvimini kamuoyuna duyurdu. Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümünde düzenlenecek Fetih Günü Etkinlikleri için bir ay sürecek dolu dolu bir program hazırladıklarını dile getiren Başkan Aydın, "Bu yıl 20'ncini gerçekleştirdiğimiz Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri'ni bugün açılış oturumunu yapacağımız Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu ile başlatıyoruz. Osmanlının kuruluşundan itibaren padişahlık yapmış, devleti yönetmiş olan sultanların hayatlarını, kendi devirlerinde bıraktıkları izleri ve bu topraklara bıraktıkları değerleri, akademisyenler ve tarihçilerin gözüyle inceleyeceğiz. İlgilenenlerin kaçırmamasını tavsiye ediyorum" dedi.

"Osman ve Orhan Gazi olmak üzere tüm ecdadımızı yad edeceğiz"

5 Nisan Cumartesi günü (yarın) sabah namazı öncesi saat 06.00'da Fetih Duası için Ulucami'de olacaklarını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"23 yıllık bir kuşatmanın ardından ele geçirilen bu topraklardaki halkı adaletle, hoşgörüyle, sevgiyle ve sağduyuyla yöneterek birlikte yaşam kültürünü 700 yıl önce oluşturmuş olan başta Osman ve Orhan Gazi olmak üzere tüm ecdadımızı yad edeceğiz. Aynı gün içerisinde Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu'nun ikinci gün oturumları devam edecek. Saat 17.30'da ise Tophane Meydanı'nda etkinliklerin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz. Açılış töreninin ardından gerçekleştireceğimiz Fetih Yürüyüşü ise Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde son bulacak. Bir haftalık aranın ardından 13 Nisan Pazar günü Soğukpınar Mahallesi'nde düzenleyeceğimiz gelin alma töreninin ardından Çaybaşı Mahallesi'nde yapılacak köy düğünü etkinliği ile yüzyıllardır yaşatılan kültürel bir mirası günümüze taşıyacağız. 27 Nisan Pazar günü yapılacak Rahvan Atları Koşusu'nda ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce at, dereceye girmek için kıyasıya mücadele verecek. Yerli ve yabancı binlerce sporcu ve vatandaşın katıldığı Uluslararası Tarihi Halk Koşusu, 4 Mayıs tarihinde Saltanat Kapı'dan start alacak. Koşuda dereceye giren sporcular için aynı gün Pınarbaşı Meydanı'nda ödül töreni düzenlenecek."

"Bu toprakların yurt edilmesini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz"

Gelecek yıl, Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümünü kutlayacaklarını ve bu kutlamalar için şimdiden hazırlıklara başladıklarını belirten Başkan Aydın, "Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri'ni önümüzdeki yıl ulusal ve uluslararası boyuta taşımak istiyoruz. Bursa'nın 23 yıllık kuşatma sonunda 1326 yılında kan dökülmeden fethedilmiş olması ve fethedildikten sonra bu topraklarda adaletli ve hoşgörülü bir yönetim anlayışıyla 700 yıldır egemen olmamız çok önemli. 700'üncü yılda büyük bir şölen ile bu toprakların yurt edilmesini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Katkısı olan, emeği geçen ve yurtiçi ile yurtdışından katılım sağlayan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fetih coşkusu sempozyumla başladı

Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın basın toplantısının ardından 20'nci Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu'nun açılış oturumu gerçekleştirildi.

Akademisyenler, tarihseverler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gören sempozyumun açılışında konuşan Aydın, "Bugün, Bursa'nın fethinin 699. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu yıl, aynı zamanda 700. yıl etkinliklerimize de bir başlangıç olacak. 623 yıllık bir devlet geleneğini, kent kültürünü, saray yaşamını ve mimarisini, geçmişten gelen değerlerimizi, Cumhuriyet değerleriyle harmanlayarak geleceğe taşımayı amaçladığımız bu sempozyumun, Bursa'nın ve Osmanlı'nın mirasını anlamamız ve gelecek kuşaklara aktarabilmemiz açısından son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sultan İbrahim, Sultan 4. Mehmet Dönemleri ve Bursa başlığı altında, tarihi derinlikleri olan bir mirası incelemek ve bu mirasın günümüze ve geleceğe nasıl ışık tutabileceğini tartışmak, hepimiz için eşsiz bir fırsat. Bu sempozyumun tarihimize, hem akademik anlamda hem de kültürel açıdan katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

"Tarihsel bilincin pekişmesi ve kültürel değerlerin korunması yolunda önemli bir adım olacak"

Bursa'nın tarih boyunca pek çok medeniyetin izlerini taşıyan, çok katmanlı bir kültürün beşiği olduğunu ifade eden Başkan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bursa, sadece Osmanlı Devleti'nin kurucu başkenti olmakla kalmayıp, tarihte ilk şehir planlarının yapıldığı kenttir aslında. Milattan önce 200'lü yıllarda Kartaca kralı Hannibal'ın tasarladığı bir kent burası. Osmanlı'nın ilk camisi olarak kabul edilen ve 1326 yılında inşa edilen Alaaddin Bey Camisi ile Ulucami, Yeşil Cami, Hüdavendigar Cami ve tarihi hanları, hamamlarıyla açık hava müzesine dönüşen Bursa, sadece tarihi bir zenginlik değil, aynı zamanda bugün ve gelecekteki kültürel kimliğimizi şekillendiren önemli bir unsur. İki gün sürecek sempozyum sonucunda buradan elde edilecek verilerin kent belleğine kazandırılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına verdiğiniz destekten dolayı başta Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı İsmail Yaşayanlar olmak üzere Ankara, Çanakkale, Sinop, Tokat, İstanbul, Aksaray, Burdur, Düzce, İzmir, Edirne, Eskişehir ve Bursa'dan katılan bütün akademisyen ve araştırmacılara bir kez daha teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu buluşma, tarihsel bilincin pekişmesi ve kültürel değerlerin korunması yolunda önemli bir adım olacak."

"Araştırmacılarımız tarafından değerlendirilecektir"

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi de "Osmanlı padişahlarını kronolojik olarak ele alan bu etkinlik bizim içinde son derece kıymetli. Uludağ Üniversitesi olarak her yıl düzenlenen bu sempozyumlara destek veriyoruz. Programın şu an ki mihmandarlığını yapan Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, hocamızda bizim üniversitemizin tarih bölümünden mezun. Kendisinin bu konudaki çabalarını, merhum Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'ndan sonra takdirle karşılıyoruz. Bu seneki tema Sultan İbrahim ve Sultan IV. Mehmed, üzerine olacak. Bu süreç içinde çok sayıda Osmanlı tarihini ilgilendiren önemli meseleler var. Umuyorum ki bu meselelerin her biri sempozyum süresince detaylıca anlatılacak ve araştırmacılarımız tarafından değerlendirilecektir" diye konuştu.

"20 yıldır kesintisiz şekilde devam ettirebildiğimiz için büyük mutluluk duyuyorum"

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı İsmail Yaşayanlar ise "Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu'nu iki gün süresince toplam 10 oturum olarak gerçekleştireceğiz. Hepsi alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir ekiple sempozyumu hazırladık. Kıymetli hocalarıma ve değerli meslektaşlarıma bu sempozyuma teşrif ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Asıl büyük teşekkürü ise Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a ve bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Kültür İşleri Müdürlüğü yetkililerine ediyorum. Bu sempozyumları 20 yıldır kesintisiz şekilde devam ettirebildiğimiz için büyük mutluluk duyuyorum. Bu toplantılar bize Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'nun bize mirasıdır. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan değerli hocamızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

2 gün boyunca devam edecek

Prof. Dr. Cafer Çiftçi başkanlığında başlayan sempozyumun açılış oturumunda Mehmet İpşirli, 'Sultan İbrahim ve Sultan IV. Mehmed Devirlerinde Ulemanın Devlet, Cemiyet ve Siyasetle İmtihanları' konusunda, bir diğer panelist Zeren Tanındı, 'Kitap Sanatında IV. Mehmed Dönemi: Kitapseverler ve Koleksiyonları' konusunda son konuşmacı Zülkif Dağlı ise 'Osmanlı Taşrasında Güç ve Otorite: 17. Yüzyıl Bursasında Asayiş ve Düzen' konusuna ilişkin bilgiler verdi. Toplam 33 akademisyen ve tarihçinin katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyum, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde 2 ayrı salonda iki gün boyunca devam edecek.