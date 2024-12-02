Özgür Özel, Engelli Stk\'larla Bir Araya Geldi… "Engelli Bakanlığı Konusunda Hazırlıklarımızı Yapıyoruz"

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, engelli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Özel, "Engellilerin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak bir Engelli Bakanlığı'nı savunuyoruz, tartışıyoruz, bu konuda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bugün en düşük engelli aylığı 2 bin 800 lira gibi gerçekten telaffuz ederken utandığım bir noktada. Biz 12 bin 500 liralık en düşük emekli maaşına bir yıldır isyan ediyoruz. En düşük engelli aylığının çeyrek altının yarısını bile almadığını burada görüyoruz. Bu rakamları kabul etmek değil, telafuz etmek bile utanç vericidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Özel'e; CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve milletvekilleri eşlik etti.

Ümit Erkol: "CHP iktidarında mevcut engeller ortadan kalkacak"

Programın açış konuşmasını CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol yaptı. Erkol şunları söyledi:

"Aylin Nazlıaka Başkanım'ın önerisiyle harekete geçtik. Ankara il örgütünün çeşitli ilçe komisyonları, Ankara Engelliler Komisyonları çok önemli bir görev üstlendiler ve inanıyoruz ki bugün salonda aramızda bulunan tüm arkadaşlarımız çok mutlu ve huzurlular. Keyifli bir gün geçirdiler. Engelsiz bir yaşamın mümkün olacağını bize gösterdiler. Yine inanıyor ve diliyoruz ki CHP iktidarında mevcut engellerin de önemli bir kısmının ortadan kalkacağı, engelsiz, demokratik bir Türkiye oluşacağı inancıyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, nice etkinliklerde bir arada olmayı diliyorum."

Aylin Nazlıaka: "İrade engel tanımaz"

Katılımcılara hitap eden Nazlıaka ise şunları söyledi:

"Ankara il örgütümüzle birlikte organize ettiğimiz, Keçiören Belediyemiz'in yüksek katkısı, Ankara Büyükşehir Belediyemiz'in (ABB) önemli bir desteği ve federasyonun da vermiş olduğu emekle birlikte gerçekleşen etkinliğimizi bugün için tamamladık. Gelecek sene arzu ediyoruz ki farklı şekillerde bu etkinliğimizi yineleyelim, bunu geleneksel hale getirelim. Hatta belediyelerimiz kanalıyla da satranç sporunun yaygınlaşmasını garanti altına alalım. Ben tekrar bu etkinliğe katıldığınız için, Türkiye'nin dört bir yanından geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İrade engel tanımaz diyorum. Engelsiz bir hayat diliyorum. Hepimiz engelleri birlikte aşacağız diyorum. İyi ki varsınız."

Özgür Özel: "Dünya Engelliler Günü'nde yarın bir arada olacağız"

CHP Lideri Özel'in konuşması ise şöyle:

"Bugün iki yanımda, iki federasyonumuzun Engelli Hakları Federasyonu'nun Sayın Genel Başkanı ve Görme Engelliler Federasyonu'nun Başkanvekili oturuyor. Onların şahsında bütün dernekleri, bugünkü organizasyona katkı sağlayan herkesi, hakemlerimizi ve yarın hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkacağımız, tüm Ankara'da konuk ettiğimiz engellilerimizi saygıyla selamlıyorum. Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek, bir farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1992 yılında kabul edilen Dünya Engelliler Günü'nde yarın bir arada olacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Gölge Bakanımız Sayın Aylin Nazlıaka bu etkinliği bana ifade ettiğinde çok heyecanlandım. Çünkü gerçekten bir farkındalık yaratmak ve tüm Türkiye'de gündeme gelebilecek bir etkinliği teklif ediyorlardı. Ankara İl Başkanlığımız, il yönetimimiz ve örgütümüzden görevlendirilen arkadaşların bugün çok titiz bir çalışma yaptıklarını, Genel Merkezimizde -ki 'baba evi' diyoruz- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baba evinde sizleri ağırlamaktan, sizlerle birlikte satranç turnuvasının açılış hamlesini yapmaktan… Bugün gün boyunca belki tabii bugün bir şeyler de öğrendik, belki seneye bunu iki güne yaymak, üç güne yaymak daha doğru olacak. Hem daha uzun süre sizlerle birlikte olmak için hem de bir günde yapılacak müsabaka sayısını daha aşağı çekmenin doğru olacağı için.

"Bu güzel iki günü TBMM'de ölümsüzleştireceğiz"

Ama genel başkan yardımcılarımız, Ankara milletvekillerimiz, tüm milletvekillerimiz ilgi gösterdiler. Bugün akşam da turnuva sonrası, centilmence geçen mücadele sonrası hep birlikte akşam yemeğindeyiz. Yarın sabah 10.00'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna hep beraber çıkacağız. Öğleden sonra saat 13.30'da grup toplantımızı birlikte gerçekleştireceğiz. Ardından bugün müsabakaları yapan ve ödüle layık görülen üç arkadaşımıza grup toplantımızda kupalarını vereceğiz. En nihayetinde de bir aile fotoğrafıyla birlikte TBMM'de bu güzel iki günü hepimiz açısından ölümsüzleştireceğiz. Ben bu sürece katkı sağlayan herkesi hem Genel Başkan Yardımcımız, hem İl Başkanımızın şahsında tebrik ediyorum partim adına. Ama bu güzel organizasyonun fikrini verenlere, emek verenlere, katkı sağlayanlara CHP adına ve Türkiye'deki tüm engelliler adına yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.

"Devletin elinde tam, eksiksiz, güncel olması gereken engellilerle ilgili istatistikler ya yok ya da bizlerle paylaşılmıyor"

CHP olarak engelli bireylerimizin sorunlarının çözülmesi, taleplerinin karşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz. Önümüzdeki süreçte de bu çabaları sürdüreceğiz. Ancak bu sürecin iktidar tarafından gerekli hassasiyetle yürütülmediğini, engellilerle ilgili istatistiklerin bile iktidar tarafından doğru ve düzenli açıklanmadığına buradan dikkat çekmek istiyorum. Özellikle yerel yönetimlerde yüzde 65 nüfusu, yüzde 78 ekonomiyi ve turizm bölgelerinin yüzde 92'sini yöneten belediyeler bizde olduğu halde, maalesef devletin elinde tam, eksiksiz, güncel olması gereken istatistikler ya yok ya da bizlerle paylaşılmıyor. Bu bizim sürece ana muhalefet partisi olarak katkı sağlamamızı, geleceğin iktidar partisi olarak gerekli hazırlıkları yaparken ihtiyaç duyduğumuz verileri elde etmemizi ve en önemlisi yerel yönetimlerin bu konuda hiç eksik kalmadan bir şeyler yapmasının önünde büyük bir engel. Bunun için Türkiye'deki 2011 nüfus ve konut araştırmasından beri engelli bireylerin il bazındaki dağılımını tahmin eden araştırmalar elimizde yok maalesef. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni'ne göre, 4 milyon 882 bin kişi engelli olarak kayıtlarda. TÜİK'in 31 Aralık 2021, dört yıl önceki raporuna göre, bu sayı 5 milyon 481 bindi. Bu konunun yakın takipçisi STK'lar ve sizlerden duyduğumuz değerlendirmeler ise rakamın 10 milyona yakın olduğunu söylüyor. Böyle olunca da eldeki verilerdeki bu uçurum, meselenin ya büyük bir ciddiyetten uzak takip edildiğini ya da kasıtlı olarak bu verilerin birileri tarafından gizlendiğini düşündürüyor.

"Biz engellileri birilerinin oy deposundan öte engelsiz yaşamı savunmanın bir gereği olarak düşünüyoruz"

Biz engellileri birilerinin oy deposu ya da onlarla kurulan ilişkiyi, bir seçmen-parti ilişkisinden öte son derece insani, son derece samimi bir yerden kurmayı, bu meseleyi bir çıkar ilişkisine dönüştürmek yerine birlikte yaşamı, eşit yaşamı, engelsiz yaşamı savunmanın bir gereği olarak düşünüyoruz. Hiçbir sağlıklının kendisini yarının bir engellisi olacağını düşünmeden kararlar vermemesini ve tüm kamu yöneticilerinin bu toplumun dezavantajlı gruplarının önündeki dezavantajları ortadan kaldırmanın, engelleri ortadan kaldırmanın en önemli kamu görevi olarak görülmesini çok önemsiyoruz. Eğitimde, istihdamda, siyasette, toplumsal yaşamın tüm alanlarında engellilere yönelik ayrımcı uygulamaların devam ettiğini üzülerek takip ediyoruz, bütün mücadeleye rağmen. Engellilerin milli gelirden nüfuslarına göre hak ettikleri payı almıyorlar ki üstündekini almalılar. Hala sosyal hayatta hak ettikleri hizmetlere sahip değiller.

"Birden çok engelli bireyin partimizde, Meclis'te, CHP'nin iktidar sırasında oturmasını önemsiyoruz"

Biz CHP olarak 4- 9 Eylül tarihlerinde, bundan sonra partimizi nasıl yöneteceğimize karar verdiğimiz bir Değişim Kurultayı yaptık. Oradan büyük bir mutabakat çıktı ve önümüzdeki dönemde Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi billurlaştığımız, artık programımıza yazdığımız ve ilerideki hükümet programımızın ön belgesini sizlerle paylaşıyor olacağız. Biz tüzüğümüzde biliyorsunuz, engelli kotası tarif ettik. Hatta sembolik de olsa yeterli değildir ama en az bir bölgede birinci sıradan bir milletvekilinin bir engelli birey olmasını, ağır engelli bir birey olmasını tarif ettik. Bunun yanında bu kişinin engelli hak mücadelesinin içinden gelen, bu mücadeleye hakim olan birisi olması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece birinci sıradan bir kişinin değil, seçilecek sıralardan engellilerin listelerde yer alması noktasında önümüzdeki dönem ciddi bir kararlılık yapacağız. Ama bu içinizden birisine bir makam vermek, onu milletvekili yapmak için değil; sizin sorunlarınızın birinci elden TBMM'de takip edilmesini sağlamak, oradaki savunuculuk mücadelesinin doğru yerden kurulmasını sağlamak üzere birden çok engelli bireyin partimizde, Meclis'te, CHP'nin iktidar sırasında oturmasını önemsiyoruz.

"Engelli Bakanlığı konusunda hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Yine engellilerin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak bir Engelli Bakanlığı'nı savunuyoruz, tartışıyoruz, bu konuda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Türkiye'deki maaş adaletsizliklerini, bakanlıkların resmi sayfalarında yer alan bildirimlere göre değil, engelli bireylere beş çeşit aylık bağlandığını biliyoruz. Yaşlı aylığı, yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı diye beş farklı aylık var. Bugün en düşük engelli aylığı 2 bin 800 lira gibi gerçekten telaffuz ederken utandığım bir noktada. Biz 12 bin 500 liralık en düşük emekli maaşına bir yıldır isyan ediyoruz. Bunun, bu iktidar gelmeden önce en düşük emekli maaşının sekiz asgari ücret, bugün iki buçuk asgari ücret olduğunu, emeklinin ayda beş buçuk asgari ücret kaybettiklerini söylüyoruz ama en düşük engelli aylığının çeyrek altının da yarısını bile almadığını burada görüyoruz. Bu gerçekten çok üzüntü verici. En fazla 5 bin liraya kadar çıkıyor. Bu rakamları kabul etmek değil, telafuz etmek bile utanç vericidir. Bu noktada hem ana muhalefet partisi olarak mücadelemizi sürdürüyoruz, hem de iktidar partisi olarak yaptığımız hazırlıklarda önümüzdeki dönemde bu konudaki hangi düzenlemeleri öngördüğümüzü, önerdiğimizi özel bir gündemle sizinle paylaşıyor olacağız.

"Engelli maaşını net asgari ücrete çıkaracağız"

Güçlü bir bütçesi olan, icracı bir Engelliler Bakanlığı kurmayı, engellilerin bağımsız bireyler olduğunu, yardım değil hak talep ettiklerini bilerek adımlar atmamız gerektiğinin farkındayız. Engellilerin eğitimden istihdama kadar tüm haklara erişimde önlerine konulan engelleri hep birlikte kaldıracağız. Engelli haklarından yararlanmak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine aykırı olarak en az yüzde 40'lık vücut fonksiyon kaybına sahip olma koşulunu derhal kaldıracağız. Engellilerin kamu hizmetlerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanmalarına dayanan bugünkü sosyal destek sistemi yerine, onların engelli olmalarından kaynaklanan ilave masraflarını karşılamaya yönelik olarak aylık engelli ödeneği sistemine geçeceğiz. Engelli maaşını net asgari ücrete çıkaracağız. Engelli ve yaşlısına bakan, çoğunlukla sosyal güvenceden yoksun kadınlardan oluşan vatandaşlarımıza ödenen evde bakım parasını da net asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Engelliler Haftası'nda ödenmek üzere, her yıl seyyanen bir asgari ücret tutarında hem engelli bireylere hem de evde bakım yardımına muhtaç olanlara birer maaş ödeme yapacağız. CHP iktidar olacak ve engelli bireylerin engellerini ortadan kaldıracak. Sizlerin ve 86 milyon vatandaşımızın önüne konulan tüm engelleri ayrımsız, eşit vatandaşlar olarak hep birlikte aşacağız."