Özgür Özel, İmamoğlu\'nun davasını takip etti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ekrem İmamoğlu 'nun yargılandığı İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasının duruşmasını Silivri'de takip etti. Burada konuşan Özel, "Sona doğru gelince, birden Mahkeme Başkanı 'Ben bu mahkemeyi, 9 Mart günü başlarken Nisan sonunda bitecek diye öngörürken' kendisi öyle diyordu. Sonra bunun mümkün olmayacağını o da görmüşken, 9 Mart'ta başlayan mahkemeyi 'Yarın, ne olursa olsun yarın, 9 Temmuz günü bitireceğim' dedi. Neye göre bitireceksin? 'Bitireceğim işte' Gerekçen ne? 'Söylemem' işte. Ama 9'unda tutuklu bütün sanıkların sorguları bitmiş olacak" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasının duruşmasını Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda takip etti. Özel'e İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek İmamoğlu, Selim İmamoğlu eşlik etti. Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Özel, "6 aydır cezaevinde tutuklu olan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapmaya başlayacağı gündü bugün. Hep birlikte bugün Silivri Cezaevi'nin içindeki özel yapılmış mahkeme salonundaydık. Allah şahittir ki, hepiniz şahitsiniz ki, hepimiz şahidiz ki, ilk günden beri Ekrem İmamoğlu, 'İlk savunmayı ben yapmalıyım' diyor. Söz verin bana diyor, söz verin savunma yapacağım diyor. Çünkü 'mesele bu insanlarla ilgili değil' diyor. "Burada 400'ün üzerinde kişiyi yargılıyorsunuz. İlk gün için 100'ün üzerinde tutuklu vardı, bugün 53'e indi. Bu insanlarla kimsenin bir meselesi yok. Mesele benim, hedef benim. Ben bu ülkenin bir sonraki Cumhurbaşkanı'yım, partimin ve milletimin Cumhurbaşkanı adayıyım ve bugünkü Cumhurbaşkanı benim onu bir kez daha yenmeme, partimin onu bir kez daha yenmesine, Türkiye'de iktidarın değişmesini engellemek için partime ve bana darbe yapıyor, hedef benim. Onun için bırakın bu masum insanlarla uğraşmayı, bırakın onları' Gün geldi o kadar kızdı ki, 'Bütün suçları bana atın, herkes çıksın' dedi. Ama 'Mesele benimle onun arasında' diye bunu söyledi, hepiniz duydunuz. Allah şahittir ki, basın şahittir ki, hepimiz şahidiz ki, o günden beri Mahkeme Başkanı, Ekrem İmamoğlu'na savunma yaptırmamak için, mümkün olduğu kadar geç yaptırmak için, ona mümkün olduğu kadar az söz vermek için elinden ne geliyorsa onu yaptı. Bir süre sonra da bazı kalıplar geliştirdi. En çok da siz duydunuz: 'Ekrem Bey, zaten savunma sıranız gelince bunlara istediğiniz kadar geniş geniş, uzun uzun yanıt vereceksiniz" dedi.

'YARGILAMAYI ÇOKTAN BİTİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ'

Özel, "Şimdi bu konuşulan bir kişi ve onun bu eylemi hakkında söz alıp açıklama yapmanıza gerek yok. Sıranız gelince nasılsa bu eylemlerin her birisine yanıt vereceksiniz' dedi, duydunuz, şahitsiniz, Allah şahittir. Sona doğru gelince, birden Mahkeme Başkanı 'Ben bu mahkemeyi, 9 Mart günü başlarken nisan sonunda bitecek diye öngörürken' kendisi öyle diyordu. Sonra bunun mümkün olmayacağını o da görmüşken, 9 Mart'ta başlayan mahkemeyi 'Yarın, ne olursa olsun yarın, 9 Temmuz günü bitireceğim' dedi. Neye göre bitireceksin? 'Bitireceğim işte' Gerekçen ne? 'Söylemem' işte. Ama 9'unda tutuklu bütün sanıkların sorguları bitmiş olacak. Bitir ama şöyle bir durum çıkıyor ortaya: Geldi bugüne, bu noktaya. Bugün saat 2-2.30 yarım gün var, yarın da tutukluluk incelemen var. 143 eylemle suçlanıyor. Birebir 143 eylemden suçlanmıyor ama örgütün başı olunca her eylemden o da suçlanıyor. Diyor ki Ekrem Başkan: 'Eğer savunmaya başlayacaksam ve savunmamı kesmeyeceksen ki kendi tahmini öyle 20 gün, 30 gün değil, 3 gün, 4 gün gibi bir sürede bütün savunmamı bitirebilirim' diyor. O diyor ki: 'Hayır. Yarın akşam her şey bitmiş olacak.' Ne bitecek? Senin savunman bitecek, avukatlarının savunmaları bitecek, tutukluluk incelemesiyle ilgili savcının mütalaası, her şey bitecek. 9 Temmuz günü bu iş bitecek. Diyor ki: 'Yarım gün, belki biraz fazla vakit veririm sana. 5-6 saatte bu 143 eylemi ve işin bütününü, sana yapılan bütün, yöneltilen suçlamaları, atılan bütün iftiraları yanıtlayacaksın ve bunu benim dediğim sürede yapacaksın.' En evrensel hukuk kuralıdır, en evrensel kuraldır: Savunma hakkı kısıtlanamaz. Bunu bilmeyen kimse yok bu dünya üstünde, içerideki hakim, içerideki başkan dışında ya da ona bu talimatı veren dışında. 'Savunma hakkını kısıtlayacaksın' diyor. Şimdi bugün çıkmış birileri, 'Acelemiz var, geciktirdiniz' özellikle de utanmadan, sıkılmadan Ekrem Başkan'a, hepimizin gözünün içine baka baka dünya hukuk tarihinin en büyük istihzasını, kendisinin aslında yargılamayı çoktan bitirdiğini itiraf etti" dedi.

'4 GÜN ÇALIŞMAMANIN HESABINI EKREM BEY'İN SAVUNMA SÜRESİNDEN DÜŞÜYOR'

Özel, "Ekrem Bey diyor, 'Bakın burada bazı avukatlar 'bir gün konuştu' diyor. 'Bu ekranlardan neler neler izlettiler' diyor. 'Bir sürü zaman kaybettirdiniz' diyor. 'Onlar olmasaydı şimdi' diyor, 'siz savunmayı uzun yapardınız' diyor. Bu adam bu yargılanan insanların bir suç örgütü olduklarına, başının Ekrem İmamoğlu olduğuna ve yargılamada bile örgütsel bir faaliyetle karar verdiklerine çoktan inanmış! Biz derdimizi kime anlatacağız? Hakimler Savcılar Kurulu'nun şu kadarcık, şu kadarcık adalete yönelik, adil yargılanmaya yönelik bir beklentisi olsa, bugün görevden alır, bugün bugün bu davadan el çektirir bunu. Bu kararı vermiş. İlk günden beri diyor, 'Her türlü oyalama yapıldı, yaptınız' diyor, 'siz' diyor, 'hepiniz' diyor. Oysa iddia Ekrem İmamoğlu'nun bir örgüt yönettiği, savunmanın bu işlerin tamamen kumpas olduğu, bu işe de karar verecek güya tarafsız o. Çoktan vermiş kararını. 'Burada' diyor, 'dört gün' diyor, 'tartışmalar çıktı' diyor mesela. Seyircinin biri kızmış, bu da kızmış, kapatmış gitmiş. Seyircinin biri yüksek sesle konuşmuş. Biri alkış yapmış, basmış gitmiş. Yok fotoğrafa kızmış. 'Dört gün' diyor, 'çalışmadık burada' diyor. 'O dört gün öyle olmasaydı da' diyor, 'o dört günü size vereydim' diyor, 'savunma yapardınız' diyor. Şuna bak. Arkadan fotoğraf çeken bir izleyicinin ya da tepki gösteren, sinir krizi geçiren bir sanık yakınının ya da polemikle kavgaya tutuşan bir avukatın yaptığı neyse, onlara kızıp kızıp gidip mahkemeyi kapatmanın, dört gün çalışmamanın bile hesabını Ekrem Bey'in savunma süresinden düşüyor adam. 'O zaman onlar olaydı dört gün verirdik' diyor.

'2 AYDA BOŞU BOŞUNA DAHA YATAYIM AMA HAKKIMI KISITLAMA'

Özel, "İlk gün, bugün geldi ve tarihe şu notu düşmeye çalıştı. Diyor ki Ekrem İmamoğlu'na: 'Kimlik bilgilerini söyle, savunman başlasın. ya da susma hakkını kullanıyorsun.' Ekrem Başkan diyor ki: 'Bana savunma hakkımı vereceksen üç gün, üç buçuk gün, dört gün yapacağım. Vermeyeceksen kapat celseyi, Ağustos'ta aç, o zaman yapayım. İki ay da boşu boşuna daha yatayım ama hakkımı kısıtlama' diyor. Adamın derdi bu rejimin düzeni bozulmasın. 'Bana verilen görev Ekrem kendini savunmasın.' Adamın görevi Ekrem kendini savunmasın. Bugün diyor ki: 'Ekrem Bey niye savunma yapmak istemiyorsunuz?' İlk günden beri istiyor adam, İlk günden beri 'sen en son, sen en son', son güne gelince bugün son, bu kadarcık süre. Tek eyleme bir gün veren kişi, 143 eyleme yarım gün, altı saat süre veriyor. Avukatlar dahil. ya Ekrem Başkan 6-7 saat konuşacak, avukatları hiç konuşmayacak; örneğin avukatlar 3-4 saat konuşsa Ekrem Başkan'a iki saat bırakacak. Hesap kitap bunun üzerine kurulmuş ve bunun üzerinden şu görülüyor ki, şu görülüyor ki arkadaşlar: Bu rejimin en büyük korkusu Ekrem İmamoğlu'nun savunması, savunusu, bunun duyulması" dedi.

'HAKKINDA YENİ SORUŞTURMA BAŞLATACAKSIN'

Özel, "Ne yapacağını söyler mi bir savcı hakime? Diyor ki, '203'ü uygula, 203'ü' O ne? Ekrem Başkan'ı duruşmadan atma cezası. Ne diye yapacak bunu? Ne diye yaptı bunu? 'Ben burada yargılanmaya değil, yargılamaya geldim' Kardeşim sen bu kadar insanın hepsinin suç örgütünün başı bu diyeceksin, bu kadar insanın günahına gireceksin, Ekrem İmamoğlu bu kadar eş, ana, baba, kardeş, sevdiklerinden mahrum kalacak. Sonra Ekrem İmamoğlu bu kadar haysiyet cellatlığını yüzlerine vuracakken, 'Ben yargılanmayacağım, bunları yargılayacağım' dedi diye hem atacaksın hem hakkında yeni soruşturma başlatacaksın" diye konuştu.