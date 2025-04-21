Astım hastası kadını "Seni öldüreceğiz" diyerek dövdüler, serbest kaldılar - Son Dakika
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Astım hastası kadını "Seni öldüreceğiz" diyerek dövdüler, serbest kaldılar

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İstanbul Kartal'da park yeri tartışmasında astım hastası Gülerdem T., komşuları Mustafa D., eşi Nurdan D. ve Nazire D. tarafından aracının içerisinde "Seni öldüreceğiz" tehdidiyle tekme tokat darbedildi. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan saldırgan 3 komşudan 2'si emniyetten, biri de çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının darbedildiği kameraya yansıdı.

21.04.2025 11:18  Güncelleme: 17:02
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İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Karlıktepe Mahallesi'nde aynı binada yaşayan Gülerdem T. ve Nazire D., Mustafa D. ile Nurdan D. arasında 9 Şubat tarihinde park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Kartal'da Park Yeri Tartışmasında Astım Hastası Kadın Darbedildi

SORUŞTURMA DEVAM EDERKEN KARŞILAŞTILAR

Aylardır süren tartışma sonrası dövülen Gülerdem T., 13 Aralık 2024 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olup komşularından uzaklaştırma talebinde bulundu. Soruşturma devam ederken olay günü Gülerdem T., aracını binanın önüne park etti. O sırada olay yerine gelen Mustafa D. de aracıyla binanın önünde bulunan başka bir yere park etti.

Kartal'da Park Yeri Tartışmasında Astım Hastası Kadın Darbedildi

ASTIM HASTASI KADINI TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Araçtan inen Nurdan D., Gülerdem T.'nin aracının kapısını açarak park yeri nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında astım hastası kadına "Seni öldüreceğim." sözleriyle tehdit edip hakaretlerde bulundu; ardından da saçını çekip, baş, kol ve bacaklarına yumruk atmaya başladı. Bu sırada Mustafa D. ve Nazire D. de, Gülerdem T.'yi tekme tokat dövdü.

Kartal'da Park Yeri Tartışmasında Astım Hastası Kadın Darbedildi

YAŞANANLAR KAMERADA

Astım hastası olduğu için nefes alamayan ve ölümden dönen Gülerdem T. bir kez daha "Seni öldüreceğiz." denilerek tehdit edildi. Yaşananlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kartal'da Park Yeri Tartışmasında Astım Hastası Kadın Darbedildi

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Olayın ardından Gülerdem T.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Gülerdem T.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kartal'da Park Yeri Tartışmasında Astım Hastası Kadın Darbedildi
Astım hastası kadını "Seni öldüreceğiz" diyerek dövdüler, serbest kaldılar
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Astım hastası kadını 'Seni öldüreceğiz' diyerek dövdüler, serbest kaldılar - Son Dakika

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