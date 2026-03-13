Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti - Son Dakika
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
13.03.2026 15:43  Güncelleme: 16:02
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve bugün entübe edildiği öğrenilen tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı 79 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık sorunları sebebiyle özel bir hastanede bir süredir yoğun bakımında tedavi gören tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmesinin ardından 79 yaşında hayatını kaybetti. 

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Ortaylı'nın ailesi tarafından "İlber Ortaylı'yı kaybettik" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız"

BAKAN MEMİŞOĞLU: TÜRKİYE BÜYÜK BİR TARİH DAHİSİNİ YİTİRDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI VE AİLESİ DUA İSTEMİŞTİ

Ortaylı'nın ailesi tarafından dün sosyal medyadan yapılan açıklamada, durumunun yakından takip edildiği belirtilerek, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti. 

Gazeteci Fatih Altaylı, tarih profesörü İlber Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, dua istemişti. Fatih Altaylı "Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" ifadelerini kullanmıştı.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

1947 Avusturya/Bregenz doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul ve Ankara'da tamamlamıştır.1965'te Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirmiştir. Daha sonraları Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik okumuştur.

Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Prof. Halil İnalcık ile yapmıştır. 1978’de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” adlı tezi ile doktora derecesi almıştır. 1979’da “Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu” adlı çalışmasıyla doçent, 1989 yılında da profesör olmuştur. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus Üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yapmış, seminerler ve konferanslar vermiştir. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde 16. yüzyıl ila 19. yüzyılı Osmanlı tarihi ve Rusya tarihi ile ilgili makaleleri yayımlanmıştır.

1989-2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, 2002’de Galatasaray Üniversitesi'ne, 2 yıl sonra da Bilkent Üniversitesi'ne geçmiştir. 2005 yılında Topkapı Sarayı Müdürlüğü görevine atanmıştır. Halen de bu görevini yürütmektedir. Şu anda Galatasaray Üniversitesi'nde de tarih dersleri vermektedir. İlber Ortaylı ayrıca Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesidir. Türkçe, Osmanlıca, Kırım Tatarca, Arapça, Farsça, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Latince, Yunanca, Rusça, Slovakça, Romence, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça bilmektedir.

Yayınlarından bazıları şöyle:

  • Tarihin İzinde, Profil Yayıncılık, İstanbul, 2008.
  • Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007.
  • Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek: Üç Kıtada Osmanlılar, Timaş Yayınları, İstanbul,2007.
  • Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil, İstanbul, 1985.
  • İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil, İstanbul, 1983.
  • Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfusu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1983.
  • Gelenekten Geleceğe, Hil, İstanbul, 1982.
  • Türkiye İdare Tarihi, TODAİE No. 180, Ankara, 1979.
  • İlhan Tekeli’yle birlikte, Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi, Türk İdareciler Derneği,1978.

    Yorumlar (44)

  • 161559P- 161559P-:
    Allah rahmet eylesin. Bilgili, vatanını seven, birçok insana bilgisiyle örnek olmuş bir insan. Mekanı cennet olsun... 119 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    allah rahmet eylesin 85 2 Yanıtla
  • 159756Sr 159756Sr:
    Allah rahmet eylesin eğlenceli bir inandı koca bir tarih mekanı cennet olsun 83 1 Yanıtla
  • Salih Sönmez Salih Sönmez:
    Allah rahmet eylesin Rabbim cennetine kavuş 73 2 Yanıtla
  • Hakan Alkilic Hakan Alkilic:
    rahmet eylesin 65 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
