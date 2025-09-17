Resilient Lady Bodrum'a Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Resilient Lady Bodrum'a Geldi

Haberin Videosunu İzleyin
Resilient Lady Bodrum\'a Geldi
17.09.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Resilient Lady Bodrum\'a Geldi
Haber Videosu

Bahamalar bayraklı Resilient Lady kruvaziyeri, 2.521 yolcusuyla Bodrum'u ziyaret etti.

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 521 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

DEV GEMİ BODRUM LİMANI'NA DEMİR ATTI

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 277 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na demirledi. Gemide çoğu ABD'li 2 bin 521 yolcu ve 1161 personel bulunduğu belirtildi.

TURİSTLER ÇARŞIDA ALIŞVERİŞ YAPTI

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı. Bazı turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yaparak tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

BÜYÜKLÜĞÜYLE DİKKATLERİ ÇEKTİ

Öte yandan, büyüklüğüyle dikkatleri çeken gemi dron ile havadan da görüntülendi.

İşte o görüntüler;

Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yunanistan, Denizcilik, Alışveriş, Bahamalar, turist, Güncel, Bodrum, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Resilient Lady Bodrum'a Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı Öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı
IQ Money ve Paypole ödeme kuruluşlarının faaliyetlerine son verildi IQ Money ve Paypole ödeme kuruluşlarının faaliyetlerine son verildi
Freni patlayan kamyon devrildi, sürücü kayboldu Freni patlayan kamyon devrildi, sürücü kayboldu
Çocuklarının yanında babaya tokat atan şahsın iş yeri kurşunlandı Çocuklarının yanında babaya tokat atan şahsın iş yeri kurşunlandı
Merkez Bankası reeskont ve avans faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası reeskont ve avans faiz oranlarını düşürdü
Tarihinde ilk kez Devler Ligi’ne giden takım Benfica’yı sahadan sildi Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ne giden takım Benfica'yı sahadan sildi
Kayseri’de tartışma kanlı bitti: Kadın, erkek arkadaşını bıçakladı Kayseri'de tartışma kanlı bitti: Kadın, erkek arkadaşını bıçakladı
İşgal altındaki Gazze’de korkunç bilanço İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı İşgal altındaki Gazze'de korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı
Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Egosunu tatmin etmek için tokat attı Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Egosunu tatmin etmek için tokat attı
Yeni aldığı motosikletle ölüme gitti: Kaza anı araç kamerasına yansıdı Yeni aldığı motosikletle ölüme gitti: Kaza anı araç kamerasına yansıdı
İran, Mossad ajanı Babek Şehbazi’yi idam etti İran, Mossad ajanı Babek Şehbazi'yi idam etti
Yok artık Mourinho Fenerbahçe’nin hayallerini yıkan takımın başına geçti Yok artık Mourinho! Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti
FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı, polisler güçlükle ikna etti Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı, polisler güçlükle ikna etti
Anne olmaya hazırlanan La Casa de Papel’in yıldızından karnı burnunda paylaşım Anne olmaya hazırlanan La Casa de Papel'in yıldızından karnı burnunda paylaşım
Galatasaray’ın rakibi deplasmanda şov yaptı İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Galatasaray'ın rakibi deplasmanda şov yaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara büyük operasyon 115 şüpheli yakalandı 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara büyük operasyon! 115 şüpheli yakalandı

21:04
FED politika faizini 25 baz puan düşürdü
FED politika faizini 25 baz puan düşürdü
21:00
Bakanlıktan Mabel Matiz’in “Perperişan“ şarkısına erişim engeli talebi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısına erişim engeli talebi
19:46
Prof. Dr. Havva Kök Aslan’ın “Atatürk“ ve “Öcalan“ sözleri komisyonu karıştırdı
Prof. Dr. Havva Kök Aslan'ın "Atatürk" ve "Öcalan" sözleri komisyonu karıştırdı
19:41
Şam’da tarihi zirve MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi
Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi
19:39
Ana yolun sağ şeridinde sürünerek ilerledi
Ana yolun sağ şeridinde sürünerek ilerledi
19:23
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı
19:03
Canlı anlatım Maçta goller üst üste
Canlı anlatım! Maçta goller üst üste
18:49
Korkutucu şekilde yayılıyor Yetkililer ’bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin’ diyerek uyardı
Korkutucu şekilde yayılıyor! Yetkililer 'bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin' diyerek uyardı
18:09
İspanya’dan İsrail resti 2026 Dünya Kupası’na katılmayabilirler
İspanya'dan İsrail resti! 2026 Dünya Kupası'na katılmayabilirler
17:45
AK Parti’den Özel’in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı
AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı
17:19
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
16:57
Almanya’da kayıp Türk kadının cansız bedeni bavul içinde bulundu
Almanya'da kayıp Türk kadının cansız bedeni bavul içinde bulundu
16:49
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
16:43
Ali Koç’un Ahmet Metin Genç’e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda
Ali Koç'un Ahmet Metin Genç'e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda
16:41
Trump ölümden döndü Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu
Trump ölümden döndü! Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu
16:32
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
15:48
Ufuk Özkan taburcu oldu Hastane çıkışı ilk fotoğraf
Ufuk Özkan taburcu oldu! Hastane çıkışı ilk fotoğraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2025 21:43:17. #7.12#
SON DAKİKA: Resilient Lady Bodrum'a Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.