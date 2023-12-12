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"Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de - Son Dakika
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"Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında yaralanan, "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle sesini dünyaya duyurmaya çalışan 9 yaşındaki Rital Ashour, Mısır'dan Türkiye'ye sevk edilen Gazzeli kafile ile Ankara'ya geldi. İçinde Gazzeli hastaların olduğu uçağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı. Bakan Koca, minik Rital ile olan o anları ise sosyal medya hesabı X'ten paylaştı.

12.12.2023 - 20:21,  Güncelleme: 20:23
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha naklinin yapıldığını belirterek, "37'si bebek ve çocuk, 31 kişi ise erişkin hasta grubu. 4'ü kanser hastası. Diğerleri ise ağırlıklı travma, ortopedi ve yaralanma grubu olan hastalar." dedi. Etimesgut Havalimanı'nda Gazzelileri karşılayan Bakan Koca, saldırılarda yaralanan ve müdahale edilemezse bacakları kesilme tehlikesiyle karşı karşıya olan Rital isimli kız çocuğunun da kafilede olduğunu söyledi. Bakan Koca, ayrıca Rital ile olan buluşma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan alınarak tedavi için Türkiye'ye getirilen Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Etimesgut Havalimanı'nda karşıladı. Sağlık görevlileriyle görüşen, çoğunluğu çocuklardan oluşan hastalarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Koca, hastalara ambulanslara alınma sürecinde de eşlik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha nakli yapıldı

BACAKLARINDAN YARALANAN MİNİK RİTAL DE TÜRKİYE'DE

Bakan Koca, bugün getirilen hastalar içerisinde, İsrail'in hava saldırılarında yaralanan ve müdahale edilemezse bacakları kesilme tehlikesiyle karşı karşıya olan, sosyal medyadaki görüntüleriyle tanınan Rital isimli kız çocuğunun kafilede olduğunu söyleyerek, "Bugün gelen hastalar içerisinde Rital adındaki yavrumuz da var. Her iki bacağının kesilme durumu söz konusu olan, açık yara ve doku kaybı olan bir yavrumuz. Rital adındaki hastamızı da yakın takip ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha nakli yapıldı
Gazzeli Rital Ashour

Sağlık Bakanı Koca ayrıca Rital ile olan buluşma anlarını, "İsrail saldırıları sırasında yaralanan, 'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle sesini dünyaya duyurmaya çalışan 9 yaşındaki Rital Ashour, tedavisi için Türkiye'de." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha nakli yapıldı

HASTALARDAN 37'Sİ BEBEK

Etimesgut Havalimanı'nda açıklama yapan Bakan Koca, toplam 68 hastanın getirildiğini belirterek, "Nakli yapılan 68 hastamızdan 37'si bebek ve çocuk, 31 kişi ise erişkin hasta grubu. Toplam 68 hastanın 4'ü kanser hastası. Diğerleri ise ağırlıklı travma, ortopedi ve yaralanma grubu olan hastalar." bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha nakli yapıldı

Hastaların Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine nakledileceğini aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar nakledilen 114 hastamız vardı, gelen 68 hastayla birlikte 182 hastamız oldu. Refakatçilerle birlikte toplam 359 kişi getirilmiş oldu. Getirilenlerden bugüne kadar 2 hastamızı kaybettik. Şu an 6 hastamız yoğun bakımda. Yoğun bakımda olan 2 hastamızın ise durumları ciddi, entübe durumdalar. Bir hastamız göğüs kanseri, bir hastamız ise mide kanseri tanısıyla takip ediliyor. Biri 63, biri 70 yaşında."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha nakli yapıldı

TÜRKİYE BÖLGEDE SAHRA HASTANESİ KURACAK

Bakan Koca, sahra hastaneleri kurulumuyla ilgili son duruma ilişkin soru üzerine, bu konuda daha önce üç bölgenin incelendiğini ancak uygun bulunmadığını anımsattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha nakli yapıldı

Koca, "Dördüncü bölge olarak, Refah Sınır Kapısı'na daha yakın olan yeri uygun bulduk. Hem Mısır hem İsrail ile olan iletişimimizde, onlarca da uygun görüldü. Erken dönemde sahra hastanesinin kurulum hazırlıkları yapılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha nakli yapıldı

"BUNDAN SONRAKİ DÖNEMDE DAHA FAZLA HASTA GELEBİLİR"

Gazzeli hastalarla ilgili bugün 5. tahliyenin yapıldığı anımsatılarak, bundan sonraki nakil süreci sorulan Koca, şunları kaydetti: "Muhtemelen hafta başı, pazartesi veya salı benzer şekilde bir hasta nakli söz konusu olacak. Özellikle Gazze'de sağlık hizmetlerinin her geçen gün verilemediği bir döneme girmiş durumdayız. O nedenle bundan sonraki dönemde hastaların nakli daha fazla olabilir. Çalışmalarını üçlü koordinasyon ekibimiz yapıyor. Yani İsrail, Mısır ve Türkiye'nin birlikte oluşturduğu koordinasyon ekibi bu transfer hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam ediyor."

"Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye\'de
Kaynak: AA
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