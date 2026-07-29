Sevgilisi ile cinayete tanık olan 2 kişiyi öldüren şüpheli, kıskançlık krizine girmiş - Son Dakika
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Sevgilisi ile cinayete tanık olan 2 kişiyi öldüren şüpheli, kıskançlık krizine girmiş

Sevgilisi ile cinayete tanık olan 2 kişiyi öldüren şüpheli, kıskançlık krizine girmiş
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ADANA’da seyir tepesinde tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz’ı (44), ardından da Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey’i (28) tabancayla öldüren Osman Ataş’ın (28) cinayetleri kıskançlık krizine girerek işlediği ortaya çıktı.

ADANA'da seyir tepesinde tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz'ı (44), ardından da Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey'i (28) tabancayla öldüren Osman Ataş'ın (28) cinayetleri kıskançlık krizine girerek işlediği ortaya çıktı. Tutuklanan Ataş'ın ifadesinde, "Sürekli başkalarıyla mesajlaşıp, konuşuyordu. Benimle görüşmek istemiyordu. Beni aldattığını düşündüm. Semra bu durumu reddetse de tartışıp, kavga ettik" dediği belirtildi.

Olay, 25 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Osman Ataş, sokakta tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz'ı otomobiline bindirip, seyir tepesine götürdü. Burada bir süre sohbet eden çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ataş, Yılmaz'ı tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Şüpheli daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i cinayete tanık olduklarını düşünerek vurup, aracına bindikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

OTOMOBİLDE YAKALANDI, TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenli kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada şüphelinin, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ne gittiği belirlendi. Polis, Osman Ataş'ı olayda kullandığı tabancayla birlikte otomobilinde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

'NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM'

Öte yandan Osman Ataş'ın, bir süredir kendisiyle görüşmek istemeyen Semra Yılmaz'ı girdiği kıskançlık krizi sonucu öldürdüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Osman Ataş'ın, ifadesinde, "Sürekli başkalarıyla mesajlaşıp, konuşuyordu. Benimle görüşmek istemiyordu. Beni aldattığını düşündüm. Semra bu durumu reddetse de tartışıp, kavga ettik. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sevgilisi ile cinayete tanık olan 2 kişiyi öldüren şüpheli, kıskançlık krizine girmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sevgilisi ile cinayete tanık olan 2 kişiyi öldüren şüpheli, kıskançlık krizine girmiş - Son Dakika
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